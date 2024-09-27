https://crimea.ria.ru/20240927/zhurnalisty-ssha-i-rumynii-nezakonno-pobyvali-v-kurskoy-oblasti-1140665141.html

Журналисты США и Румынии незаконно побывали в Курской области

Журналисты США и Румынии незаконно побывали в Курской области - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Журналисты США и Румынии незаконно побывали в Курской области

Против журналистов из Америки и Румынии возбудили уголовные дела за незаконное пересечение границы России в Курской области. Об этом сообщили в ФСБ. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T10:25

2024-09-27T10:25

2024-09-27T10:26

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

происшествия

уголовный кодекс

граница

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Против журналистов из Америки и Румынии возбудили уголовные дела за незаконное пересечение границы России в Курской области. Об этом сообщили в ФСБ.Они подозреваются в незаконном пересечении границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо с применением насилия или угрозой его применения (ч. 3 ст. 322 УК России).Всего с 17 августа за аналогичные преступления уголовные дела возбудили в отношении 12 иностранных журналистов, отметили в ведомстве.В августе ФСБ России также возбудила уголовные дела в отношении журналиста CNN и двух украинских журналисток, незаконно пересекших границу в Курской области и снявших репортажи из Суджи.Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – ЗахароваПровокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИКиев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, происшествия, уголовный кодекс, граница, новости