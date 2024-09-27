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Журналисты США и Румынии незаконно побывали в Курской области - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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Журналисты США и Румынии незаконно побывали в Курской области
Журналисты США и Румынии незаконно побывали в Курской области - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Журналисты США и Румынии незаконно побывали в Курской области
Против журналистов из Америки и Румынии возбудили уголовные дела за незаконное пересечение границы России в Курской области. Об этом сообщили в ФСБ. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T10:25
2024-09-27T10:26
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
происшествия
уголовный кодекс
граница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Против журналистов из Америки и Румынии возбудили уголовные дела за незаконное пересечение границы России в Курской области. Об этом сообщили в ФСБ.Они подозреваются в незаконном пересечении границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо с применением насилия или угрозой его применения (ч. 3 ст. 322 УК России).Всего с 17 августа за аналогичные преступления уголовные дела возбудили в отношении 12 иностранных журналистов, отметили в ведомстве.В августе ФСБ России также возбудила уголовные дела в отношении журналиста CNN и двух украинских журналисток, незаконно пересекших границу в Курской области и снявших репортажи из Суджи.Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – ЗахароваПровокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИКиев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, происшествия, уголовный кодекс, граница, новости
Журналисты США и Румынии незаконно побывали в Курской области

ФСБ возбудила дела на журналистов США и Румынии из-за незаконного пересечения границы

10:25 27.09.2024 (обновлено: 10:26 27.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Против журналистов из Америки и Румынии возбудили уголовные дела за незаконное пересечение границы России в Курской области. Об этом сообщили в ФСБ.
Они подозреваются в незаконном пересечении границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо с применением насилия или угрозой его применения (ч. 3 ст. 322 УК России).

"ФСБ РФ возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении граждан США корреспондентов австралийского телеканала АВС, а также гражданина Румынии журналиста румынского новостного сайта НotNews, незаконно пересекших государственную границу России в Курской области", - цитирует РИА Новости пресс-службу ФСБ.

Всего с 17 августа за аналогичные преступления уголовные дела возбудили в отношении 12 иностранных журналистов, отметили в ведомстве.
В августе ФСБ России также возбудила уголовные дела в отношении журналиста CNN и двух украинских журналисток, незаконно пересекших границу в Курской области и снявших репортажи из Суджи.
Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУПроисшествияУголовный кодексГраницаНовости
 
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