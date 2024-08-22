https://crimea.ria.ru/20240822/fsb-vozbudila-dela-na-posetivshikh-sudzhu-zhurnalistov-ssha-i-ukrainy-1139796140.html

ФСБ возбудила дела на посетивших Суджу журналистов США и Украины

ФСБ возбудила дела на посетивших Суджу журналистов США и Украины - РИА Новости Крым, 22.08.2024

ФСБ возбудила дела на посетивших Суджу журналистов США и Украины

ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении журналиста CNN и двух украинских журналистов, незаконно пересекших границу в Курской области и снявших репортажи РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T12:24

2024-08-22T12:24

2024-08-22T12:24

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

курская область

граница

уголовный кодекс

закон и право

сша

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении журналиста CNN и двух украинских журналистов, незаконно пересекших границу в Курской области и снявших репортажи из Суджи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.В ближайшее время фигурантов объявят в международный розыск, добавили в ведомстве.Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые также осуществляли видеосъемку в Судже.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – ЗахароваПровокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИКиев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия

курская область

сша

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), курская область, граница, уголовный кодекс, закон и право, сша, украина, новости