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ФСБ возбудила дела на посетивших Суджу журналистов США и Украины - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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ФСБ возбудила дела на посетивших Суджу журналистов США и Украины
ФСБ возбудила дела на посетивших Суджу журналистов США и Украины - РИА Новости Крым, 22.08.2024
ФСБ возбудила дела на посетивших Суджу журналистов США и Украины
ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении журналиста CNN и двух украинских журналистов, незаконно пересекших границу в Курской области и снявших репортажи РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T12:24
2024-08-22T12:24
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
курская область
граница
уголовный кодекс
закон и право
сша
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении журналиста CNN и двух украинских журналистов, незаконно пересекших границу в Курской области и снявших репортажи из Суджи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.В ближайшее время фигурантов объявят в международный розыск, добавили в ведомстве.Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые также осуществляли видеосъемку в Судже.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – ЗахароваПровокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИКиев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), курская область, граница, уголовный кодекс, закон и право, сша, украина, новости
ФСБ возбудила дела на посетивших Суджу журналистов США и Украины

ФСБ возбудила дела на журналистов США и Украины из-за незаконного пересечения границы

12:24 22.08.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание ФСБ на Лубянской площади в Москве.
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении журналиста CNN и двух украинских журналистов, незаконно пересекших границу в Курской области и снявших репортажи из Суджи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
"Возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Боровик Олеси Николаевны и Буцко Дианы Владимировны, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемки в районе населенного пункта Суджа Курской области", - говорится в сообщении.
В ближайшее время фигурантов объявят в международный розыск, добавили в ведомстве.
Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые также осуществляли видеосъемку в Судже.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Курская областьГраницаУголовный кодексЗакон и правоСШАУкраинаНовости
 
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