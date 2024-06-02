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В Херсонской области назвали ущерб от обстрелов ВСУ для местных лесов
В Херсонской области назвали ущерб от обстрелов ВСУ для местных лесов - РИА Новости Крым, 02.06.2024
В Херсонской области назвали ущерб от обстрелов ВСУ для местных лесов
В Херсонской области из-за обстрелов со стороны ВСУ возникли 73 лесных пожара на площади 1280 гектаров, ущерб составляет более 700 тысяч рублей. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T19:37
2024-06-02T19:37
2024-06-02T19:24
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ГЕНИЧЕСК, июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области из-за обстрелов со стороны ВСУ возникли 73 лесных пожара на площади 1280 гектаров, ущерб составляет более 700 тысяч рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области Николай Быстрянцев.По словам Быстрянцева, для борьбы с распространением пожаров и уменьшения их площадей сотрудники лесоохотничьих хозяйств ежедневное патрулируют более 70 тысяч гектаров леса. Также специалисты создают новые противопожарные минерализованные полосы протяженностью 640 километров и обновляют уже существующие полосы протяженностью 170 километров.Министр добавил, что в Херсонской области организована работа Региональной диспетчерской службы, а также внедрена информационная система дистанционного мониторинга (ИСМД) для отслеживания данных о "термоточках". В случае их возникновения специалисты контролируют их отработку дежурными службами лесничеств.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭСЧто будет с Северо-Крымским каналом после открытия шлюзов на ДнепроГЭСХерсонская область потеряет до 50% урожая
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херсонская область, экология, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, николай быстрянцев, новости
В Херсонской области назвали ущерб от обстрелов ВСУ для местных лесов
Почти 1300 гектаров леса в Херсонской области выгорели из-за обстрелов ВСУ – власти
ГЕНИЧЕСК, июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области из-за обстрелов со стороны ВСУ возникли 73 лесных пожара на площади 1280 гектаров, ущерб составляет более 700 тысяч рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области Николай Быстрянцев.
"По состоянию на 30 мая текущего года на территории лесного фонда Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ возникли 73 лесных пожара на общей площади 1280 гектаров, что привело к ущербу в размере 704 тысяч рублей. В настоящее время все пожары ликвидированы силами и средствами лесопожарных формирований региона", - сказал руководитель ведомства.
По словам Быстрянцева, для борьбы с распространением пожаров и уменьшения их площадей сотрудники лесоохотничьих хозяйств ежедневное патрулируют более 70 тысяч гектаров леса. Также специалисты создают новые противопожарные минерализованные полосы протяженностью 640 километров и обновляют уже существующие полосы протяженностью 170 километров.
Министр добавил, что в Херсонской области организована работа Региональной диспетчерской службы, а также внедрена информационная система дистанционного мониторинга (ИСМД) для отслеживания данных о "термоточках". В случае их возникновения специалисты контролируют их отработку дежурными службами лесничеств.
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