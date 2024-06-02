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В Херсонской области назвали ущерб от обстрелов ВСУ для местных лесов

В Херсонской области назвали ущерб от обстрелов ВСУ для местных лесов - РИА Новости Крым, 02.06.2024

В Херсонской области назвали ущерб от обстрелов ВСУ для местных лесов

В Херсонской области из-за обстрелов со стороны ВСУ возникли 73 лесных пожара на площади 1280 гектаров, ущерб составляет более 700 тысяч рублей. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T19:37

2024-06-02T19:37

2024-06-02T19:24

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ГЕНИЧЕСК, июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области из-за обстрелов со стороны ВСУ возникли 73 лесных пожара на площади 1280 гектаров, ущерб составляет более 700 тысяч рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области Николай Быстрянцев.По словам Быстрянцева, для борьбы с распространением пожаров и уменьшения их площадей сотрудники лесоохотничьих хозяйств ежедневное патрулируют более 70 тысяч гектаров леса. Также специалисты создают новые противопожарные минерализованные полосы протяженностью 640 километров и обновляют уже существующие полосы протяженностью 170 километров.Министр добавил, что в Херсонской области организована работа Региональной диспетчерской службы, а также внедрена информационная система дистанционного мониторинга (ИСМД) для отслеживания данных о "термоточках". В случае их возникновения специалисты контролируют их отработку дежурными службами лесничеств.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭСЧто будет с Северо-Крымским каналом после открытия шлюзов на ДнепроГЭСХерсонская область потеряет до 50% урожая

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, экология, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, николай быстрянцев, новости