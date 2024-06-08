https://crimea.ria.ru/20240608/v-khersonskoy-oblasti-obyavlen-traur-po-pogibshim-v-sadovom-1137961532.html

В Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом

В Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом - РИА Новости Крым, 08.06.2024

В Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом

В Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T15:29

2024-06-08T15:29

2024-06-08T15:42

владимир сальдо

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

траур

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В эти дни на территории Херсонской области отменяются все массовые и развлекательные мероприятия. Государственные и общественные организации приспустят флаги. "Херсонщина скорбит по своим землякам, мирным гражданам, подло убитым украинскими террористами. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Виновные в этом злодеянии будут уничтожены", - написал губернатор.7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли села Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.Вследствие бесчеловечной и целенаправленной атаки объекта гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человекВ Херсонской области осужден украинский шпионГорит лесопилка и ранен мужчина: ВСУ атаковали Херсонскую область

https://crimea.ria.ru/20240608/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-ataki-vsu-na-sadovoe-khersonskoy-oblasti-1137957919.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, траур