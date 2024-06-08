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В Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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В Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом
В Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом - РИА Новости Крым, 08.06.2024
В Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом
В Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T15:29
2024-06-08T15:42
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
траур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В эти дни на территории Херсонской области отменяются все массовые и развлекательные мероприятия. Государственные и общественные организации приспустят флаги. "Херсонщина скорбит по своим землякам, мирным гражданам, подло убитым украинскими террористами. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Виновные в этом злодеянии будут уничтожены", - написал губернатор.7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли села Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.Вследствие бесчеловечной и целенаправленной атаки объекта гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человекВ Херсонской области осужден украинский шпионГорит лесопилка и ранен мужчина: ВСУ атаковали Херсонскую область
https://crimea.ria.ru/20240608/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-ataki-vsu-na-sadovoe-khersonskoy-oblasti-1137957919.html
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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, траур
В Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом

В Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом - губернатор

15:29 08.06.2024 (обновлено: 15:42 08.06.2024)
 
Свеча в доме
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В связи с гибелью 22 жителей Херсонской области в селе Садовое вследствие террористического акта со стороны боевиков киевского режима объявляю 9 и 10 июня днями траура по погибшим", - написал он в своем ТГ-канале.
В эти дни на территории Херсонской области отменяются все массовые и развлекательные мероприятия. Государственные и общественные организации приспустят флаги.
"Херсонщина скорбит по своим землякам, мирным гражданам, подло убитым украинскими террористами. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Виновные в этом злодеянии будут уничтожены", - написал губернатор.
7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли села Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.
Вследствие бесчеловечной и целенаправленной атаки объекта гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.
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