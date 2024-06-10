https://crimea.ria.ru/20240610/dron-vsu-atakoval-administratsiyu-kakhovki-i-mnogoetazhku--ranen-pensioner-1137997756.html
Дрон ВСУ атаковал администрацию Каховки и многоэтажку – ранен пенсионер
Дрон ВСУ атаковал администрацию Каховки и многоэтажку – ранен пенсионер - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Дрон ВСУ атаковал администрацию Каховки и многоэтажку – ранен пенсионер
Пожилой мужчина ранен в результате удара ВСУ по общественной приемной городской администрации Каховки, еще несколько прилетов были зафиксированы в жилой... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T15:13
2024-06-10T15:13
2024-06-10T15:13
каховка
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
павел филипчук
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Пожилой мужчина ранен в результате удара ВСУ по общественной приемной городской администрации Каховки, еще несколько прилетов были зафиксированы в жилой застройке города. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.Спустя час боевики трижды ударили по жилому массиву на левом берегу Днепра."Каховка. Пушкина, 103. Горит квартира на втором этаже", - уточнил он.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что пожилая женщина погибла в результате обстрела ВСУ города Пологи.Также в понедельник в Белгородской области три бойца самообороны и журналист подорвались на мине в Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Накануне, 9 июня, в результате ракетного удара ВСУ по Херсонщине погиб молодой человек. А в Белгородской области три человека получили ранения при атаке украинского дрона на бойцов самообороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Шебекино – ранены три человека, город частично обесточенВосемь дронов ВСУ атаковали Курскую область – повреждены два админзданияВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены
каховка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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каховка, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, павел филипчук, новости
Дрон ВСУ атаковал администрацию Каховки и многоэтажку – ранен пенсионер
ВСУ ударили по общественной приемной администрации Каховки и многоэтажке – власти