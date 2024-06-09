https://crimea.ria.ru/20240609/vsu-atakovali-otryad-samooborony-v-belgorodskoy-oblasti--troe-raneny-1137978359.html
ВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены
ВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены - РИА Новости Крым, 09.06.2024
ВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены
Трое бойцов самообороны ранены в Белгородской области в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T17:24
2024-06-09T17:24
2024-06-09T17:33
белгородская область
вячеслав гладков
самооборона
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
скорая помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711715_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_41f0ffd6f1d7858b2eff9ad50b6c4887.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Трое бойцов самообороны ранены в Белгородской области в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.У двух мужчин легкие ранения, у третьего – состояние средней степени тяжести. Губернатор отметил, что бойцы самообороны в Белгородской области несут службу в приграничье, обеспечивая безопасность мирных жителей.Также в воскресенье два человека получили ранения в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на Петровский район Донецка. Кроме того, при обстреле ВСУ поселка Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области убит мирный житель, ранена женщина и разрушены два дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе атаковал машину с семьей под Белгородом - погибла женщинаДрон-камикадзе атаковал администрацию Грайворона: ранен сотрудникВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людей
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711715_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_53b980ff1404c5dbfe0baaf7040b17d2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, самооборона, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, скорая помощь
ВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены
Три человека ранены при атаке дрона ВСУ на бойцов самообороны в Белгородской области
17:24 09.06.2024 (обновлено: 17:33 09.06.2024)