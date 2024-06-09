https://crimea.ria.ru/20240609/vsu-atakovali-otryad-samooborony-v-belgorodskoy-oblasti--troe-raneny-1137978359.html

ВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены

ВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены - РИА Новости Крым, 09.06.2024

ВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены

Трое бойцов самообороны ранены в Белгородской области в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T17:24

2024-06-09T17:24

2024-06-09T17:33

белгородская область

вячеслав гладков

самооборона

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

скорая помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Трое бойцов самообороны ранены в Белгородской области в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.У двух мужчин легкие ранения, у третьего – состояние средней степени тяжести. Губернатор отметил, что бойцы самообороны в Белгородской области несут службу в приграничье, обеспечивая безопасность мирных жителей.Также в воскресенье два человека получили ранения в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на Петровский район Донецка. Кроме того, при обстреле ВСУ поселка Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области убит мирный житель, ранена женщина и разрушены два дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе атаковал машину с семьей под Белгородом - погибла женщинаДрон-камикадзе атаковал администрацию Грайворона: ранен сотрудникВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людей

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, самооборона, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, скорая помощь