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ВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены - РИА Новости Крым, 09.06.2024
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ВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены
ВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены - РИА Новости Крым, 09.06.2024
ВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены
Трое бойцов самообороны ранены в Белгородской области в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T17:24
2024-06-09T17:33
белгородская область
вячеслав гладков
самооборона
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Трое бойцов самообороны ранены в Белгородской области в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.У двух мужчин легкие ранения, у третьего – состояние средней степени тяжести. Губернатор отметил, что бойцы самообороны в Белгородской области несут службу в приграничье, обеспечивая безопасность мирных жителей.Также в воскресенье два человека получили ранения в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на Петровский район Донецка. Кроме того, при обстреле ВСУ поселка Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области убит мирный житель, ранена женщина и разрушены два дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе атаковал машину с семьей под Белгородом - погибла женщинаДрон-камикадзе атаковал администрацию Грайворона: ранен сотрудникВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людей
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РИА Новости Крым
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4.7
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белгородская область, вячеслав гладков, самооборона, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, скорая помощь
ВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены

Три человека ранены при атаке дрона ВСУ на бойцов самообороны в Белгородской области

17:24 09.06.2024 (обновлено: 17:33 09.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Трое бойцов самообороны ранены в Белгородской области в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня в Борисовском районе наши ребята подверглись атаке вражеского беспилотника. Трое бойцов ранены. Бригадами скорой они доставлены в Белгород в городскую больницу № 2, вся необходимая помощь им оказывается", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

У двух мужчин легкие ранения, у третьего – состояние средней степени тяжести. Губернатор отметил, что бойцы самообороны в Белгородской области несут службу в приграничье, обеспечивая безопасность мирных жителей.
Также в воскресенье два человека получили ранения в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на Петровский район Донецка. Кроме того, при обстреле ВСУ поселка Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области убит мирный житель, ранена женщина и разрушены два дома.
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Белгородская областьВячеслав ГладковСамооборонаБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовостиСкорая помощь
 
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