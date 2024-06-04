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ВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людей - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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ВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людей
ВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людей - РИА Новости Крым, 04.06.2024
ВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людей
В селе Головчино Белгородской области ВСУ нанесли удар дроном по зданию штаба по восстановлению жилья. В результате ранения получили два человека, один из... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T17:24
2024-06-04T17:24
вячеслав гладков
новости
происшествия
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В селе Головчино Белгородской области ВСУ нанесли удар дроном по зданию штаба по восстановлению жилья. В результате ранения получили два человека, один из которых – замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердун. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Попутным транспортом Роман Твердун был доставлен в Грайворонскую ЦРБ. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор.В здании штаба выбиты окна, повреждены фасад и входная группа. В этот момент внутри находились десятки людей.ВСУ активно наносят удары по мирным гражданам области в течение дня 4 июня. Так, в результате удара по автомобилю в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области погиб водитель. В селе Байцуры Борисовского района области дрон атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия, водитель с контузией доставлен в больницу. В Шебекино на территории частного предприятия беспилотник дважды атаковал грузовой автомобиль. Водитель после двух ударов и возгорания грузовика смог самостоятельно добраться в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района НечипоренкоЖенщина с ребенком погибли при обстреле ВСУ Запорожской области
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вячеслав гладков, новости, происшествия, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людей

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию штаба по восстановлению жилья

17:24 04.06.2024
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В селе Головчино Белгородской области ВСУ нанесли удар дроном по зданию штаба по восстановлению жилья. В результате ранения получили два человека, один из которых – замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердун. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Женщину с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей бригада скорой помощи доставляет в больницу № 2 города Белгорода. Второй пострадавший – Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского городского округа, получил осколочное ранение грудной клетки", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Попутным транспортом Роман Твердун был доставлен в Грайворонскую ЦРБ. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор.
В здании штаба выбиты окна, повреждены фасад и входная группа. В этот момент внутри находились десятки людей.

"В момент атаки в штабе активно шла работа: в нем были мирные жители, которые пришли проконсультироваться по вопросам жилья, выплат, оказания помощи, а также сотрудники администрации Грайворонского городского округа, представители областных министерств и члены правительства", – написал губернатор.

ВСУ активно наносят удары по мирным гражданам области в течение дня 4 июня. Так, в результате удара по автомобилю в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области погиб водитель. В селе Байцуры Борисовского района области дрон атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия, водитель с контузией доставлен в больницу. В Шебекино на территории частного предприятия беспилотник дважды атаковал грузовой автомобиль. Водитель после двух ударов и возгорания грузовика смог самостоятельно добраться в больницу.
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