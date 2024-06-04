https://crimea.ria.ru/20240604/vsu-udarili-po-shtabu-v-belgorodskoy-oblasti--tam-byli-desyatki-lyudey-1137846050.html

ВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людей

ВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людей - РИА Новости Крым, 04.06.2024

ВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людей

В селе Головчино Белгородской области ВСУ нанесли удар дроном по зданию штаба по восстановлению жилья. В результате ранения получили два человека, один из... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T17:24

2024-06-04T17:24

2024-06-04T17:24

вячеслав гладков

новости

происшествия

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В селе Головчино Белгородской области ВСУ нанесли удар дроном по зданию штаба по восстановлению жилья. В результате ранения получили два человека, один из которых – замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердун. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Попутным транспортом Роман Твердун был доставлен в Грайворонскую ЦРБ. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор.В здании штаба выбиты окна, повреждены фасад и входная группа. В этот момент внутри находились десятки людей.ВСУ активно наносят удары по мирным гражданам области в течение дня 4 июня. Так, в результате удара по автомобилю в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области погиб водитель. В селе Байцуры Борисовского района области дрон атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия, водитель с контузией доставлен в больницу. В Шебекино на территории частного предприятия беспилотник дважды атаковал грузовой автомобиль. Водитель после двух ударов и возгорания грузовика смог самостоятельно добраться в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района НечипоренкоЖенщина с ребенком погибли при обстреле ВСУ Запорожской области

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, происшествия, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу