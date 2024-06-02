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ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"
ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха" - РИА Новости Крым, 02.06.2024
ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"
Российские силы противовоздушной обороны отбили очередную атаку ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T11:29
2024-06-02T11:29
2024-06-02T11:29
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
рсзо "ольха"
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отбили очередную атаку ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны.По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате атаки ВСУ в регионе погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко, три чиновника и шесть мирных жителей в Шебекино были ранены.Он уточнил, что шестеро пострадавших горожан доставлены в больницы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.Кроме того, в городе в трех частных домах выбиты окна, повреждены несколько объектов на территории двух промышленных предприятий, посечена спортивная площадка. Утром силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района НечипоренкоПрямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУВСУ попытались атаковать Белгород ракетами "Точка У"
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, рсзо "ольха", обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, новости
ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"
Силы ПВО сбили реактивный снаряд "Ольха" над Белгородской областью