https://crimea.ria.ru/20240602/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti-reaktivnymi-snaryadami-olkha-1137791958.html

ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"

ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха" - РИА Новости Крым, 02.06.2024

ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"

Российские силы противовоздушной обороны отбили очередную атаку ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T11:29

2024-06-02T11:29

2024-06-02T11:29

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

рсзо "ольха"

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/01/1129138551_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_194a0ef56c35ffb3d2e01e3245856f04.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отбили очередную атаку ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны.По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате атаки ВСУ в регионе погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко, три чиновника и шесть мирных жителей в Шебекино были ранены.Он уточнил, что шестеро пострадавших горожан доставлены в больницы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.Кроме того, в городе в трех частных домах выбиты окна, повреждены несколько объектов на территории двух промышленных предприятий, посечена спортивная площадка. Утром силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района НечипоренкоПрямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУВСУ попытались атаковать Белгород ракетами "Точка У"

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, рсзо "ольха", обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, новости