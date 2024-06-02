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ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха" - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"
ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха" - РИА Новости Крым, 02.06.2024
ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"
Российские силы противовоздушной обороны отбили очередную атаку ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T11:29
2024-06-02T11:29
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
рсзо "ольха"
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отбили очередную атаку ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны.По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате атаки ВСУ в регионе погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко, три чиновника и шесть мирных жителей в Шебекино были ранены.Он уточнил, что шестеро пострадавших горожан доставлены в больницы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.Кроме того, в городе в трех частных домах выбиты окна, повреждены несколько объектов на территории двух промышленных предприятий, посечена спортивная площадка. Утром силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района НечипоренкоПрямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУВСУ попытались атаковать Белгород ракетами "Точка У"
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, рсзо "ольха", обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, новости
ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"

Силы ПВО сбили реактивный снаряд "Ольха" над Белгородской областью

11:29 02.06.2024
 
© Telegram Владимир ЖдановПоследствия обстрелов города Шебекино Белгородской области
Последствия обстрелов города Шебекино Белгородской области
© Telegram Владимир Жданов
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отбили очередную атаку ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны.
"Около 09.40 мск дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожен над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.
По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате атаки ВСУ в регионе погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко, три чиновника и шесть мирных жителей в Шебекино были ранены.
Он уточнил, что шестеро пострадавших горожан доставлены в больницы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Кроме того, в городе в трех частных домах выбиты окна, повреждены несколько объектов на территории двух промышленных предприятий, посечена спортивная площадка.
"Различные повреждения получили три пассажирских автобуса, два грузовых автомобиля и четыре легковых машины. Также произошло возгорание кровли неэксплуатируемого здания на площади 300 квадратных метров. Пожарными расчетами производится тушение объекта", - рассказал о последствиях удара ВСУ Гладков.
Утром силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияРСЗО "Ольха"Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Шебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковНовости
 
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