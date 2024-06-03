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Дрон ВСУ атаковал сжег автомобиль в белгородском селе - погиб водитель - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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Дрон ВСУ атаковал сжег автомобиль в белгородском селе - погиб водитель
Дрон ВСУ атаковал сжег автомобиль в белгородском селе - погиб водитель - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Дрон ВСУ атаковал сжег автомобиль в белгородском селе - погиб водитель
Украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области, при взрыве погиб водитель, сообщил... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T18:29
2024-06-03T18:31
происшествия
белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
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новости
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крыма. Украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области, при взрыве погиб водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Глава области добавил, что ЧП произошло в селе Муром Шебекинского городского округа, транспортное средство полностью сгорело. В настоящее время устанавливается личность погибшего.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.Белгородская область ежедневно подвергается атакам со стороны украинских боевиков, в городе по несколько раз в день объявляется воздушная тревога. В ней, как и других приграничных регионах РФ, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установили 22 остановки-убежищаВ Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейБелгород стал "личной операцией" Зеленского – политолог
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Новости
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РИА Новости Крым
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происшествия, белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, вячеслав гладков
Дрон ВСУ атаковал сжег автомобиль в белгородском селе - погиб водитель

Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в белгородском селе Муром - погиб водитель

18:29 03.06.2024 (обновлено: 18:31 03.06.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийДроны ВСУ
Дроны ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крыма. Украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области, при взрыве погиб водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. К большому горю, в результате взрыва водитель автомобиля скончался на месте. ", - написал Гладков в Telegram-канале.

Глава области добавил, что ЧП произошло в селе Муром Шебекинского городского округа, транспортное средство полностью сгорело. В настоящее время устанавливается личность погибшего.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Белгородская область ежедневно подвергается атакам со стороны украинских боевиков, в городе по несколько раз в день объявляется воздушная тревога. В ней, как и других приграничных регионах РФ, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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