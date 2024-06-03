https://crimea.ria.ru/20240603/dron-vsu-atakoval-avtomobil-v-belgorodskom-sele---pogib-voditel-1137819644.html

Дрон ВСУ атаковал сжег автомобиль в белгородском селе - погиб водитель

Дрон ВСУ атаковал сжег автомобиль в белгородском селе - погиб водитель - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Дрон ВСУ атаковал сжег автомобиль в белгородском селе - погиб водитель

Украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области, при взрыве погиб водитель, сообщил... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T18:29

2024-06-03T18:29

2024-06-03T18:31

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белгород

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обстрелы белгородской области

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всу (вооруженные силы украины)

новости

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крыма. Украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области, при взрыве погиб водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Глава области добавил, что ЧП произошло в селе Муром Шебекинского городского округа, транспортное средство полностью сгорело. В настоящее время устанавливается личность погибшего.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.Белгородская область ежедневно подвергается атакам со стороны украинских боевиков, в городе по несколько раз в день объявляется воздушная тревога. В ней, как и других приграничных регионах РФ, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установили 22 остановки-убежищаВ Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейБелгород стал "личной операцией" Зеленского – политолог

https://crimea.ria.ru/20240603/v-belgorodskoy-oblasti-zaschityat-avtobusy-ot-dronov-vsu-1137813374.html

белгород

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, вячеслав гладков