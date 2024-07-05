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Риши Сунак уходит: как изменятся отношения России и Великобритании
Риши Сунак уходит: как изменятся отношения России и Великобритании - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Риши Сунак уходит: как изменятся отношения России и Великобритании
С уходом Сунака с поста премьера и победой Лейбористкой партии в Великобритании по итогам парламентских выборов в отношениях между Россий и Англией не изменится РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T21:33
2024-07-05T21:33
2024-07-05T23:06
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риши сунак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. С уходом Сунака с поста премьера и победой Лейбористкой партии в Великобритании по итогам парламентских выборов в отношениях между Россий и Англией не изменится в лучшую сторону, причем не исключено, что действия британцев буду еще более истеричными. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов.4 июля в Великобритании прошли всеобщие парламентские выборы, по итогам которых Риши Сунак покидает пост премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании, признав свое поражение. Его сменит лидер лейбористкой партии Кир Стармер, который и должен будет сформировать новое правительство.По словам Светова, ждать, что с приходом Стармера российско-британские отношения могут измениться, не приходится, поскольку вопросы внешней политики Англии решают сейчас не они.При этом не исключено, что политика Великобритании не только останется такой же, какой была, но и "станет еще более истеричной", со Стармером в кресле премьера, заметил политолог.Измениться могут лишь "какие-то частности", например, связанные с объемами помощи Украине со стороны Великобритании, экономика которой переживает не лучшие времена, но тенденция не изменится, добавил он."И будут и дальше заниматься спецслужбы Великобритании и охраной Зеленского, и подготовкой всякого рода операций против России, тайных и полутайных", – заметил Светов.Потому следует признать, что ситуацию способно изменить лишь одно: победа ВС РФ на поле боя, "когда у них будет четкое понимание, что с Россией им не справиться", заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Народ голосует против: что показали выборные процессы в США и Франции Что ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружиемАрмия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова Яра
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риши сунак, кир стармер, великобритания, выборы, политика, в мире, новости, юрий светов, мнения
Риши Сунак уходит: как изменятся отношения России и Великобритании
С уходом Сунака в российско-британских отношениях мало что изменится – политолог
21:33 05.07.2024 (обновлено: 23:06 05.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. С уходом Сунака с поста премьера и победой Лейбористкой партии в Великобритании по итогам парламентских выборов в отношениях между Россий и Англией не изменится в лучшую сторону, причем не исключено, что действия британцев буду еще более истеричными. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов.
4 июля в Великобритании прошли всеобщие парламентские выборы, по итогам которых Риши Сунак покидает пост премьер-министра
и лидера Консервативной партии Великобритании, признав свое поражение. Его сменит лидер лейбористкой партии Кир Стармер, который и должен будет сформировать новое правительство.
По словам Светова, ждать, что с приходом Стармера российско-британские отношения могут измениться, не приходится, поскольку вопросы внешней политики Англии решают сейчас не они.
"Они все достаточно безликие. Что мы можем сказать о личности Сунка? Да ничего. Если Борис Джонсон и его преемница Лиз Трасс хотя бы отличались каким-то экзальтированностью, эпатажем и - глупостью, если говорить о второй, то Сунак вообще никакой. Он из бизнеса пришел и в бизнес уходит", – сказал Светов.
При этом не исключено, что политика Великобритании не только останется такой же, какой была, но и "станет еще более истеричной", со Стармером в кресле премьера, заметил политолог.
"Из-за того, что господин Стармер, лидер лейбористской партии, большого опыта в политике не имеет. Он из правоохранительных органов. Мы видим его приезды в Киев и постоянные агрессивные нападки на Россию. Поэтому, если говорить о нас, то, думаю, ничего не изменится", – сказал Светов.
Измениться могут лишь "какие-то частности", например, связанные с объемами помощи Украине со стороны Великобритании, экономика которой переживает не лучшие времена, но тенденция не изменится, добавил он.
"И будут и дальше заниматься спецслужбы Великобритании и охраной Зеленского, и подготовкой всякого рода операций против России, тайных и полутайных", – заметил Светов.
Потому следует признать, что ситуацию способно изменить лишь одно: победа ВС РФ на поле боя, "когда у них будет четкое понимание, что с Россией им не справиться", заключил эксперт.
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