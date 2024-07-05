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Сколько маткапиталов выдано в Крыму - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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Сколько маткапиталов выдано в Крыму
Сколько маткапиталов выдано в Крыму - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Сколько маткапиталов выдано в Крыму
За девять лет работы программы "Материнский капитал" в Крыму выдано свыше 189 тысяч сертификатов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T17:53
2024-07-05T17:53
материнский капитал
ирина карпенко
людмила пупышева
новости
фонд социального и пенсионного страхования
пособия и выплаты
крым
семья
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. За девять лет работы программы "Материнский капитал" в Крыму выдано свыше 189 тысяч сертификатов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замначальника управления установления социальных выплат Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РК Ирина Карпенко.И уточнила, что в этом случае маме не нужно никуда обращаться, все будет сделано по сведениям органов ЗАГСа.В Крыму таким, беззаявительным, способом за девять лет выдано свыше 43 тысяч сертификатов на маткапитал, уточнила Карпенко.Также она напомнила, что в России программа "Материнский капитал работает уже 17 лет, а в Крыму – девять, с момента вступления полуострова в состав Российской Федерации.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева сообщила, что в Крыму сертификаты на материнский капитал получили уже более 190 тысяч семей, в некоторых случаях они выдаются папам, и теперь все отцы получили право формировать из этих средств накопительную пенсию.У материнского сертификата нет срока годности: владельцы могут распорядиться им в любое время. Возраст матери при этом не играет никакой роли.Материнский капитал, который еще называют семейным, – это мера господдержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).Читайте также на РИА Новости Крым:Дети-сироты из новых регионов России смогут получить маткапиталУвеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в КрымуСоциальная поддержка в Крыму: какие выплаты положены чернобыльцамКак досрочно выйти на пенсию в Крыму – процедура
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
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материнский капитал, ирина карпенко, людмила пупышева, новости, фонд социального и пенсионного страхования, пособия и выплаты, крым, семья, новости крыма
Сколько маткапиталов выдано в Крыму

В Крыму выдано свыше 189 тысяч сертификатов на маткапитал за 9 лет

17:53 05.07.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДевочка
Девочка - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. За девять лет работы программы "Материнский капитал" в Крыму выдано свыше 189 тысяч сертификатов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замначальника управления установления социальных выплат Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РК Ирина Карпенко.
"В настоящее время мы выдали свыше 189 тысяч сертификатов. Кроме того, с 2020 года при рождении ребенка сертификаты на материнский капитал выдаются в беззаявительном, так называемом проактивном формате", - рассказала она.
И уточнила, что в этом случае маме не нужно никуда обращаться, все будет сделано по сведениям органов ЗАГСа.
В Крыму таким, беззаявительным, способом за девять лет выдано свыше 43 тысяч сертификатов на маткапитал, уточнила Карпенко.
Также она напомнила, что в России программа "Материнский капитал работает уже 17 лет, а в Крыму – девять, с момента вступления полуострова в состав Российской Федерации.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева сообщила, что в Крыму сертификаты на материнский капитал получили уже более 190 тысяч семей, в некоторых случаях они выдаются папам, и теперь все отцы получили право формировать из этих средств накопительную пенсию.
У материнского сертификата нет срока годности: владельцы могут распорядиться им в любое время. Возраст матери при этом не играет никакой роли.
Материнский капитал, который еще называют семейным, – это мера господдержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).
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Материнский капиталИрина КарпенкоЛюдмила ПупышеваНовостиФонд социального и пенсионного страхованияПособия и выплатыКрымсемьяНовости Крыма
 
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