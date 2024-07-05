https://crimea.ria.ru/20240705/skolko-matkapitalov-vydano-v-krymu-1138598639.html

Сколько маткапиталов выдано в Крыму

Сколько маткапиталов выдано в Крыму - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Сколько маткапиталов выдано в Крыму

За девять лет работы программы "Материнский капитал" в Крыму выдано свыше 189 тысяч сертификатов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T17:53

2024-07-05T17:53

2024-07-05T17:53

материнский капитал

ирина карпенко

людмила пупышева

новости

фонд социального и пенсионного страхования

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. За девять лет работы программы "Материнский капитал" в Крыму выдано свыше 189 тысяч сертификатов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замначальника управления установления социальных выплат Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РК Ирина Карпенко.И уточнила, что в этом случае маме не нужно никуда обращаться, все будет сделано по сведениям органов ЗАГСа.В Крыму таким, беззаявительным, способом за девять лет выдано свыше 43 тысяч сертификатов на маткапитал, уточнила Карпенко.Также она напомнила, что в России программа "Материнский капитал работает уже 17 лет, а в Крыму – девять, с момента вступления полуострова в состав Российской Федерации.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева сообщила, что в Крыму сертификаты на материнский капитал получили уже более 190 тысяч семей, в некоторых случаях они выдаются папам, и теперь все отцы получили право формировать из этих средств накопительную пенсию.У материнского сертификата нет срока годности: владельцы могут распорядиться им в любое время. Возраст матери при этом не играет никакой роли.Материнский капитал, который еще называют семейным, – это мера господдержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).Читайте также на РИА Новости Крым:Дети-сироты из новых регионов России смогут получить маткапиталУвеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в КрымуСоциальная поддержка в Крыму: какие выплаты положены чернобыльцамКак досрочно выйти на пенсию в Крыму – процедура

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, ирина карпенко, людмила пупышева, новости, фонд социального и пенсионного страхования, пособия и выплаты, крым, семья, новости крыма