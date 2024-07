https://crimea.ria.ru/20240706/kakoy-segodnya-prazdnik-6-iyulya-1129816128.html

Какой сегодня праздник: 6 июля

Какой сегодня праздник: 6 июля - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Какой сегодня праздник: 6 июля

6 июля впервые встретились Джон Леннон и Пол Маккартни, на экраны вышел культовый фильм "Форрест Гамп", а доллар стал основной денежной единицей в США. Также в... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T00:00

2024-07-06T00:00

2024-07-06T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111606/07/1116060798_0:131:1036:714_1920x0_80_0_0_2b02ba404ff31140ceb473f1f4a098a2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. 6 июля впервые встретились Джон Леннон и Пол Маккартни, на экраны вышел культовый фильм "Форрест Гамп", а доллар стал основной денежной единицей в США. Также в этот день отмечают Всемирный день поцелуя, родились Его Святейшество Далай-лама XIV, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, королева оперы Тамара Синявская и голливудский актер Сильвестр Сталлоне.Что празднуют в мире6 июля отмечается День создания финансовой службы МВД России. Поводом для выбора даты послужило выступление наркома внутренних дел Григория Петровского на V съезде Советов 6 июля 1918 года, в котором говорилось о финансовом отделе НКВД.В профессиональной медицинской среде отмечают Всемирный день кардиолога. Врачи этой профессии каждый день имеют дело с самым важным органом человеческого организма, спасая наши жизни и улучшая их качество.Родиной праздника Всемирный день поцелуя принято считать Великобританию. Кстати, в среднем человек за всю жизнь тратит на поцелуи 336 часов или две недели. А еще поцелуи активно сжигают калории.Также 6 июля можно отметить День плетения венков или День посадки деревьев.Знаменательные события6 июля 1785 года Континентальный Конгресс США принял денежную единицу страны – доллар. Внешний облик бумажного доллара постоянно менялся. Современный вид банкнота получила спустя 40 лет. Разработчиком привычного дизайна стал русский эмигрант, художник и теософ Сергей Макроновский (Керих).В 1885 году французский микробиолог и химик Луи Пастер впервые ввел человеку вакцину против бешенства. Получившим сыворотку стал укушенный собакой 9-летний Йозеф Майстер. К этому моменту ученый заканчивал успешные опыты на животных. Однако у Пастера не было лицензии врача, лечить ребенка он не имел права. Было очевидно, что без лечения мальчик умрет, и ученый решился. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства.В 1957 году в пригороде Ливерпуля произошла историческая встреча 16-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни. Основанная ими позже группа The Beatles прославилась на всю страну после выступления в лондонском эстрадном театре "Палладиум" в 1963 году. Сенсационный успех на американском телевидении годом позже принес им международную известность.В 1973 году английская группа Queen выпустила свой первый сингл Keep Yourself Alive.В 1994 году на экраны кинотеатров вышел фильм "Форрест Гамп" режиссера Роберта Земекиса (премьерный показ в США прошел чуть раньше – 23 июня). Выйдя в американский прокат, "Форрест Гамп" в первый же уикэнд собрал 24,5 миллиона долларов. На церемонии вручения премии "Оскар" ему досталось сразу шесть статуэток.Кто родилсяВ 1887 году в Витебске в семье приказчика родился русский и французский художник Марк Шагал. Талантливый живописец, график, яркий представитель авангарда прошлого столетия, которому удалось покорить мир своим особенным стилем и неповторимостью взгляда на жизнь. Мастер прожил 97 лет и стал настоящим символом своего времени. Самые известные картины: "Над городом" (1914-1918), "Прогулка" (1917-1918), "Скрипач" (1912-1913), "Синий дом" (1917).В 1935 родился Его Святейшество Далай-лама XIV (Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо) – духовный лидер буддистов Тибета и Бурятии. Когда мальчику было два года, его нашли монахи, признавшие в нем реинкарнацию XIII Далай-Ламы. Тибетские буддисты считают Далай-лам воплощениями Авалокитешвары – бодхисатвы сострадания и покровителя Тибета.В 1940 году родился советский и казахстанский государственный деятель, политик, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он занял пост высшего руководителя союзной республики в 1989 году, стал президентом Казахстана в 1990 и объявил о своем добровольном уходе почти 30 лет спустя.В 1943 году в Москве родилась советская и российская оперная певица, педагог, Народная артистка СССР Тамара Синявская. Известность пришла к певице после ярких побед на международных конкурсах вокалистов в Болгарии, Бельгии в конце 1960-х годов и на IV Международном конкурсе им.Чайковского. Синявская много гастролировала, с успехом выступала за рубежом в спектаклях оперных театров Франции, Испании, Италии, Бельгии, США, Японии, Австралии и других стран мира.В 1946 году в Нью-Йорке родился Сильвестр Сталлоне. В 15-летнем возрасте Сталлоне оказывается в учреждении для трудных подростков, где периодически принимает участие в театральных постановках. Юноша решает стать актером и поступает в Университет в Майами, чтобы изучать драматическое искусство. Долгое время Сталлоне снимается в эпизодических ролях и небольших театральных постановках. Тогда же он начинает писать сценарии, один из которых – история про боксера Рокки Бальбоа – привлекла внимание продюсеров. В 1976 году фильм "Рокки" со Сталлоне в главной роли вышел на экраны и имел оглушительный успех.Еще в этот день родились герой Гражданской войны Иван Федько, мексиканская художница Фрида Кало, основатель и руководитель ВИА "Самоцветы", народный артист России Юрий Маликов.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости