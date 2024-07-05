https://crimea.ria.ru/20240705/zamministra-turizma-kryma-nazval-obem-defitsita-kurortnykh-kadrov-1138633874.html

Замминистра туризма Крыма назвал объем дефицита курортных кадров

Замминистра туризма Крыма назвал объем дефицита курортных кадров - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Замминистра туризма Крыма назвал объем дефицита курортных кадров

Дефицит кадров в области курортов и туризма в Крыму составляет порядка трех тысяч человек. Такие цифры в ходе круглого стола об успешной практике сотрудничества РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T19:44

2024-07-05T19:44

2024-07-05T19:44

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ЯЛТА, 5 июл - РИА новости Крым, Ольга Леонова. Дефицит кадров в области курортов и туризма в Крыму составляет порядка трех тысяч человек. Такие цифры в ходе круглого стола об успешной практике сотрудничества Российских студенческих отрядов и одного из крупнейших пятизвездочного отелей Крыма, который прошел в поселке Оползневое под Ялтой, озвучил заместитель министра курортов и туризма Крыма Сергей Гулюк.Более того, дефицит может расти, так как круглогодичный проект "Золотые пески" при поддержке президента России, в рамках которого на крымском побережье выстроят гостиничный комплекс, потребует персонала. Всего же, по данным Гулюка, до 2030 года в Крыму будет создано 20 тысяч новых рабочих мест в курортных и гостиничных организациях и сопутствующих сервисных структурах. "Мы будем рассчитывать на силы РСО для полноценной масштабной работы этой сети. На примере 2024 года благодаря вам (РСО — ред.) более 1000 вакансий вами будут заполнены на территории Республики Крым", - добавил замминистра. По статистике министерства курортов и туризма Крыма за последние 10 лет на территории республики открыто 72 новых санаторно-курортных организаций на 4000 номеров, реконструировано 568 помещений из 1108. Заключено 65 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей.

https://crimea.ria.ru/20240705/vvedut-li-v-krymu-turisticheskiy-nalog--vlasti-1138631396.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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