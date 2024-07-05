Рейтинг@Mail.ru
Замминистра туризма Крыма назвал объем дефицита курортных кадров - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240705/zamministra-turizma-kryma-nazval-obem-defitsita-kurortnykh-kadrov-1138633874.html
Замминистра туризма Крыма назвал объем дефицита курортных кадров
Замминистра туризма Крыма назвал объем дефицита курортных кадров - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Замминистра туризма Крыма назвал объем дефицита курортных кадров
Дефицит кадров в области курортов и туризма в Крыму составляет порядка трех тысяч человек. Такие цифры в ходе круглого стола об успешной практике сотрудничества РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T19:44
2024-07-05T19:44
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
новости крыма
"золотые пески россии"
"крымская ривьера"
минтуризма крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/13/1119815881_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_17a15abf6da49591e55f677e24eec648.jpg
ЯЛТА, 5 июл - РИА новости Крым, Ольга Леонова. Дефицит кадров в области курортов и туризма в Крыму составляет порядка трех тысяч человек. Такие цифры в ходе круглого стола об успешной практике сотрудничества Российских студенческих отрядов и одного из крупнейших пятизвездочного отелей Крыма, который прошел в поселке Оползневое под Ялтой, озвучил заместитель министра курортов и туризма Крыма Сергей Гулюк.Более того, дефицит может расти, так как круглогодичный проект "Золотые пески" при поддержке президента России, в рамках которого на крымском побережье выстроят гостиничный комплекс, потребует персонала. Всего же, по данным Гулюка, до 2030 года в Крыму будет создано 20 тысяч новых рабочих мест в курортных и гостиничных организациях и сопутствующих сервисных структурах. "Мы будем рассчитывать на силы РСО для полноценной масштабной работы этой сети. На примере 2024 года благодаря вам (РСО — ред.) более 1000 вакансий вами будут заполнены на территории Республики Крым", - добавил замминистра. По статистике министерства курортов и туризма Крыма за последние 10 лет на территории республики открыто 72 новых санаторно-курортных организаций на 4000 номеров, реконструировано 568 помещений из 1108. Заключено 65 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей.
https://crimea.ria.ru/20240705/vvedut-li-v-krymu-turisticheskiy-nalog--vlasti-1138631396.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/13/1119815881_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1b119ca6045cc7a1c5e1dbdad525d594.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, "золотые пески россии", "крымская ривьера", минтуризма крыма
Замминистра туризма Крыма назвал объем дефицита курортных кадров

Только два из 17 отелей нового курорта под Евпаторией потребуют 5 тысяч работников

19:44 05.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСакская набережная
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ЯЛТА, 5 июл - РИА новости Крым, Ольга Леонова. Дефицит кадров в области курортов и туризма в Крыму составляет порядка трех тысяч человек. Такие цифры в ходе круглого стола об успешной практике сотрудничества Российских студенческих отрядов и одного из крупнейших пятизвездочного отелей Крыма, который прошел в поселке Оползневое под Ялтой, озвучил заместитель министра курортов и туризма Крыма Сергей Гулюк.
"У нас порядка 40-45 тысяч человек трудится в отрасли, ежегодно дефицит кадров порядка 2-3 тыс человек", - сказал он.
Более того, дефицит может расти, так как круглогодичный проект "Золотые пески" при поддержке президента России, в рамках которого на крымском побережье выстроят гостиничный комплекс, потребует персонала.
"Он будет включать в себя 17 отелей от 5 до 3 звезд, где также потребуется до 5 тысяч сотрудников только на два отеля из 17. Мы хотели бы использовать возможности и работу студенческих отрядов для этих проектов", - сказал он, обращаясь к командирам Российских студенческих отрядов.
Всего же, по данным Гулюка, до 2030 года в Крыму будет создано 20 тысяч новых рабочих мест в курортных и гостиничных организациях и сопутствующих сервисных структурах.
"Мы будем рассчитывать на силы РСО для полноценной масштабной работы этой сети. На примере 2024 года благодаря вам (РСО — ред.) более 1000 вакансий вами будут заполнены на территории Республики Крым", - добавил замминистра.
По статистике министерства курортов и туризма Крыма за последние 10 лет на территории республики открыто 72 новых санаторно-курортных организаций на 4000 номеров, реконструировано 568 помещений из 1108. Заключено 65 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей.
Отдых в Ялте - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
16:51Эксклюзивы РИА Новости Крым
Введут ли в Крыму туристический налог – власти
 
КрымТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмНовости Крыма"Золотые пески России""Крымская Ривьера"Минтуризма Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:21Мировое открытие: в Херсонесе нашли эталон длины периода Античности
19:44Замминистра туризма Крыма назвал объем дефицита курортных кадров
19:09В Севастополе ускорят предоставление мер социальной поддержки – Развожаев
18:57В селе Песчаное в Крыму наполовину благоустроили набережную
18:36Жара и освежающий ветер: погода в Крыму на выходные
17:53Сколько маткапиталов выдано в Крыму
17:26Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине
17:06В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Людмилой Хариной
16:51Введут ли в Крыму туристический налог – власти
16:33В очереди на Крымский мост стоят почти полтысячи автомобилей
16:01Переговоры Эрдогана с Путиным в Астане: главные заявления лидера Турции
15:31На мысе Фиолент уничтожают боеприпасы
15:1560% крымчан - за любовь: данные соцопроса о причинах вступления в брак
15:10ВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненые
14:52Пенсионер на иномарке сбил 73-летнего пешехода под Саками в Крыму
14:3983 безуспешные контратаки за неделю: ВСУ потеряли более 13 тысяч боевиков
14:17Армия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова Яра
14:12Минус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины
13:4923 групповых удара: поражены места хранения ракет и аэродромы на Украине
13:42Хватит ли в России бензина и дизельного топлива на высокий сезон
Лента новостейМолния