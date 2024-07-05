https://crimea.ria.ru/20240705/zamministra-turizma-kryma-nazval-obem-defitsita-kurortnykh-kadrov-1138633874.html
Замминистра туризма Крыма назвал объем дефицита курортных кадров
Замминистра туризма Крыма назвал объем дефицита курортных кадров - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Замминистра туризма Крыма назвал объем дефицита курортных кадров
Дефицит кадров в области курортов и туризма в Крыму составляет порядка трех тысяч человек. Такие цифры в ходе круглого стола об успешной практике сотрудничества РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T19:44
2024-07-05T19:44
2024-07-05T19:44
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ЯЛТА, 5 июл - РИА новости Крым, Ольга Леонова. Дефицит кадров в области курортов и туризма в Крыму составляет порядка трех тысяч человек. Такие цифры в ходе круглого стола об успешной практике сотрудничества Российских студенческих отрядов и одного из крупнейших пятизвездочного отелей Крыма, который прошел в поселке Оползневое под Ялтой, озвучил заместитель министра курортов и туризма Крыма Сергей Гулюк.Более того, дефицит может расти, так как круглогодичный проект "Золотые пески" при поддержке президента России, в рамках которого на крымском побережье выстроят гостиничный комплекс, потребует персонала. Всего же, по данным Гулюка, до 2030 года в Крыму будет создано 20 тысяч новых рабочих мест в курортных и гостиничных организациях и сопутствующих сервисных структурах. "Мы будем рассчитывать на силы РСО для полноценной масштабной работы этой сети. На примере 2024 года благодаря вам (РСО — ред.) более 1000 вакансий вами будут заполнены на территории Республики Крым", - добавил замминистра. По статистике министерства курортов и туризма Крыма за последние 10 лет на территории республики открыто 72 новых санаторно-курортных организаций на 4000 номеров, реконструировано 568 помещений из 1108. Заключено 65 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей.
https://crimea.ria.ru/20240705/vvedut-li-v-krymu-turisticheskiy-nalog--vlasti-1138631396.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, "золотые пески россии", "крымская ривьера", минтуризма крыма
Замминистра туризма Крыма назвал объем дефицита курортных кадров
Только два из 17 отелей нового курорта под Евпаторией потребуют 5 тысяч работников
ЯЛТА, 5 июл - РИА новости Крым, Ольга Леонова. Дефицит кадров в области курортов и туризма в Крыму составляет порядка трех тысяч человек. Такие цифры в ходе круглого стола об успешной практике сотрудничества Российских студенческих отрядов и одного из крупнейших пятизвездочного отелей Крыма, который прошел в поселке Оползневое под Ялтой, озвучил заместитель министра курортов и туризма Крыма Сергей Гулюк.
"У нас порядка 40-45 тысяч человек трудится в отрасли, ежегодно дефицит кадров порядка 2-3 тыс человек", - сказал он.
Более того, дефицит может расти, так как круглогодичный проект "Золотые пески" при поддержке президента России, в рамках которого на крымском побережье выстроят гостиничный комплекс, потребует персонала.
"Он будет включать в себя 17 отелей от 5 до 3 звезд, где также потребуется до 5 тысяч сотрудников только на два отеля из 17. Мы хотели бы использовать возможности и работу студенческих отрядов для этих проектов", - сказал он, обращаясь к командирам Российских студенческих отрядов.
Всего же, по данным Гулюка, до 2030 года в Крыму будет создано 20 тысяч новых рабочих мест в курортных и гостиничных организациях и сопутствующих сервисных структурах.
"Мы будем рассчитывать на силы РСО для полноценной масштабной работы этой сети. На примере 2024 года благодаря вам (РСО — ред.) более 1000 вакансий вами будут заполнены на территории Республики Крым", - добавил замминистра.
По статистике министерства курортов и туризма Крыма за последние 10 лет на территории республики открыто 72 новых санаторно-курортных организаций на 4000 номеров, реконструировано 568 помещений из 1108. Заключено 65 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей.