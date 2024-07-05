https://crimea.ria.ru/20240705/glavnye-novosti-kryma-5-iyulya-1138639163.html
Главные новости Крыма: 5 июля
Главные новости Крыма: 5 июля - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Главные новости Крыма: 5 июля
ФСБ в Крыму задержала участников банды черных риелторов. Две смертельные аварии произошли в Крыму и Севастополе. Стало известно о качестве морской воды после... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T22:17
2024-07-05T22:17
2024-07-05T22:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. ФСБ в Крыму задержала участников банды черных риелторов. Две смертельные аварии произошли в Крыму и Севастополе. Стало известно о качестве морской воды после аварий на коллекторе. Власти Крыма сделали заявление о введении туристического налога. В Херсонесе сообщили об открытии мирового масштаба.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ФСБ в Крыму задержали участников банды черных риелторовВ Крыму пресекли деятельность группы "черных риелторов", которые лишили нескольких крымчан прав на жилье и землю. Члены преступной группы подделывали договоры долевого участия сторонних лиц в строительстве многоэтажки для дальнейшего их использования при оформлении права собственности на жилплощадь. Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ во взаимодействии с керченской полицией при силовой поддержке отряда особого назначения "Грифон". Две смертельные аварии произошли в Крыму и СевастополеВ Крыму иномарка насмерть сбила пенсионера на трассе Симферополь – Евпатория. По данным республиканской Госавтоинспекции трагедия произошла ночью 5 июля в районе города Саки."По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля HAVAL, двигаясь со стороны Евпатории в сторону города Саки в районе мемориала "Евпаторийскому десанту", совершил наезд на 73-летнего пешехода", – сообщили в ведомстве. В Севастополе рано утром в пятницу на Стрелецком спуске, недалеко управления МВД, в маршрутный автобус влетел легковой Mitsubishi Lancer. Водитель автобуса погиб. Еще четверо человек пострадали. Следком организовал процессуальную проверку. Нестандартные пробы морской воды в КрымуКоличество нестандартных проб морской воды у берегов Крыма не превышает средних многолетних показателей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Несмотря на ситуацию в Большой Ялте с аварией на канализационном коллекторе, процент нестандартных проб воды на побережье не превышает средних многолетних показателей и достигает примерно 1%", – сообщил он. Министр курортов Крыма о введении туристического налогаВ Крыму не планируют вводить туристический налог до окончания СВО и возобновления авиасообщения с полуостровом. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.В Херсонесе сообщили об открытии мирового масштабаВ Херсонесе во время археологических исследований обнаружили полностью сохранившуюся мраморную плиту-столешницу с "линейками" – метрическим стандартом Античного времени. Ученые музея-заповедника "Херсонес Таврический" уже заявили, что открытие относится к разряду мировых.
https://crimea.ria.ru/20240705/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshey-pri-atake-vsu-lyudmiloy-kharinoy-1138631762.html
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главное за день, новости крыма, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. ФСБ в Крыму задержала участников банды черных риелторов. Две смертельные аварии произошли в Крыму и Севастополе. Стало известно о качестве морской воды после аварий на коллекторе. Власти Крыма сделали заявление о введении туристического налога. В Херсонесе сообщили об открытии мирового масштаба.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
ФСБ в Крыму задержали участников банды черных риелторов
В Крыму пресекли деятельность группы "черных риелторов"
, которые лишили нескольких крымчан прав на жилье и землю. Члены преступной группы подделывали договоры долевого участия сторонних лиц в строительстве многоэтажки для дальнейшего их использования при оформлении права собственности на жилплощадь.
Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ во взаимодействии с керченской полицией при силовой поддержке отряда особого назначения "Грифон".
Две смертельные аварии произошли в Крыму и Севастополе
В Крыму иномарка насмерть сбила пенсионера на трассе Симферополь – Евпатория. По данным республиканской Госавтоинспекции трагедия произошла ночью 5 июля в районе города Саки.
"По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля HAVAL, двигаясь со стороны Евпатории в сторону города Саки в районе мемориала "Евпаторийскому десанту", совершил наезд
на 73-летнего пешехода", – сообщили в ведомстве.
В Севастополе рано утром в пятницу на Стрелецком спуске, недалеко управления МВД, в маршрутный автобус влетел легковой Mitsubishi Lancer. Водитель автобуса погиб
. Еще четверо человек пострадали. Следком организовал
процессуальную проверку.
Нестандартные пробы морской воды в Крыму
Количество нестандартных проб морской воды у берегов Крыма не превышает средних многолетних показателей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Несмотря на ситуацию в Большой Ялте с аварией на канализационном коллекторе, процент нестандартных проб воды на побережье не превышает средних многолетних показателей и достигает примерно 1%", – сообщил
он.
Министр курортов Крыма о введении туристического налога
В Крыму не планируют вводить туристический налог до окончания СВО и возобновления авиасообщения с полуостровом. Об этом РИА Новости Крым сообщил
министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"Субъекты самостоятельно будут принимать решения по введению туристического налога, и на наш взгляд, вводить его в Крыму преждевременно", – заявил он.
В Херсонесе сообщили об открытии мирового масштаба
В Херсонесе во время археологических исследований обнаружили полностью сохранившуюся мраморную плиту-столешницу с "линейками" – метрическим стандартом Античного времени. Ученые музея-заповедника "Херсонес Таврический" уже заявили, что открытие относится к разряду мировых
.
"Херсонесский фут" позволяет расширить горизонты исследований всего Средиземноморского региона, предоставляя ученым новые данные и возможности", – рассказали в учреждении.