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Какой сегодня праздник: 9 июля - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Какой сегодня праздник: 9 июля
Какой сегодня праздник: 9 июля - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Какой сегодня праздник: 9 июля
9 июля в результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II – императрица, присоединившая Крым к России. В британском Уимблдоне... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 9 июля в результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II – императрица, присоединившая Крым к России. В британском Уимблдоне стартовал первый теннисный турнир, а в Феодосии открылся музей писателя Александра Грина. Также этот день подарил мировому и отечественному кино актеров Тома Хэнкса и Дмитрия Дюжева.Что празднуют в миреСмех делает человека более привлекательным, австралийские ученые уверяют, что люди с хорошим чувством юмора имеют более высокий уровень IQ, а основатель науки о смехотерапии Норман Казинс однажды "рассмешил смерть": он смеялся не менее шести часов в день и так победил редкую болезнь суставов. Все эти факты по случаю праздника, который отмечают 9 июля – Дня фaнтaзии и юмopa.В календаре любителей мифологии 9 июля – День веры в единорогов – мифических существ, символизирующих целомудрие, духовную чистоту и благородство. Чаще всего его представляют в виде коня c одним рогом, выходящим изо лба. Встречаются и более экзотические описания: голова оленя, ноги слона, хвост кабана, тело лошади и прямой черный рог в центре лба.Еще в этот день во всем мире отмечают День моды, Мeждунapoдный дeнь уничтoжeния opужия, Дeнь ямoчeк нa щeкax. В Казахстане – Дeнь paбoтникoв вoднoгo xoзяйcтвa, в Aзepбaйджaне – Дeнь coтpудникoв opгaнoв диплoмaтичecкoй cлужбы. Имeнины у Дaвидa, Тиxoнa, Пaвлa, Дeниca, Гeopгия, Ивaнa.Знаменательные событияВ 1762 году в России произошел очередной дворцовый переворот. Его итогом стало свержение императора Петра III и восхождение на престол его супруги Екатерины II. Петра III, не сумевшего помешать перевороту, отослали в Ропшу, где через неделю он скончался, а по одной из версий – был убит Алексеем Орловым.В 1877 году в Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провел Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.В 1970 году в Феодосии открыт литературный музей Александра Грина в доме, где с 1924 по 1929 год жил писатель. В этом доме написаны знаменитые "Бегущая по волнам", "Золотая цепь", "Дорога никуда", "Джесси и Моргиана" и множество рассказов.Кто родилсяВ 1933 году родилась советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Cыграла яркие роли в фильмах "Поэма о море", "Судьба человека" и других. Всесоюзную известность получила после исполнения роли Натальи в фильме своего учителя Сергея Герасимова "Тихий Дон".В 1956 году на свет появился знаменитый американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и писатель Том Хэнкс. Отец Тома был шеф-поваром местного ресторана, а мать работала в больнице. Хэнкс поступил в Калифорнийский университет в Сакраменто, но оставил учебу ради работы в небольшой актерской группе. Впервые снялся в кино в 1980 году в фильме "Он знает, как вы одиноки". "Золотой глобус" и первую номинацию на "Оскар" актеру принесла роль в комедии "Большой" (1988).В 1978 году родился российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев. По окончании режиссерского факультета ГИТИС в 1999 году был принят в труппу Московского ТЮЗа. Спустя год дебютировал в кино, в фильме Александра Атанесяна "24 часа", и в картине "Изгой". Но настоящая известность пришла к Дюжеву после роли Космоса в "Бригаде" (2002).Еще в этот день родились американская артистка и вдова Курта Кобейна Кортни Лав, актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка России Екатерина Гусева.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 9 июля

Что празднуют в России и в мире 9 июля

00:00 09.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко Дом-музей Александра Грина в Феодосии
Дом-музей Александра Грина в Феодосии - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 9 июля в результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II – императрица, присоединившая Крым к России. В британском Уимблдоне стартовал первый теннисный турнир, а в Феодосии открылся музей писателя Александра Грина. Также этот день подарил мировому и отечественному кино актеров Тома Хэнкса и Дмитрия Дюжева.

Что празднуют в мире

Смех делает человека более привлекательным, австралийские ученые уверяют, что люди с хорошим чувством юмора имеют более высокий уровень IQ, а основатель науки о смехотерапии Норман Казинс однажды "рассмешил смерть": он смеялся не менее шести часов в день и так победил редкую болезнь суставов. Все эти факты по случаю праздника, который отмечают 9 июля – Дня фaнтaзии и юмopa.
В календаре любителей мифологии 9 июля – День веры в единорогов – мифических существ, символизирующих целомудрие, духовную чистоту и благородство. Чаще всего его представляют в виде коня c одним рогом, выходящим изо лба. Встречаются и более экзотические описания: голова оленя, ноги слона, хвост кабана, тело лошади и прямой черный рог в центре лба.
Еще в этот день во всем мире отмечают День моды, Мeждунapoдный дeнь уничтoжeния opужия, Дeнь ямoчeк нa щeкax. В Казахстане – Дeнь paбoтникoв вoднoгo xoзяйcтвa, в Aзepбaйджaне – Дeнь coтpудникoв opгaнoв диплoмaтичecкoй cлужбы. Имeнины у Дaвидa, Тиxoнa, Пaвлa, Дeниca, Гeopгия, Ивaнa.

Знаменательные события

В 1762 году в России произошел очередной дворцовый переворот. Его итогом стало свержение императора Петра III и восхождение на престол его супруги Екатерины II. Петра III, не сумевшего помешать перевороту, отослали в Ропшу, где через неделю он скончался, а по одной из версий – был убит Алексеем Орловым.
В 1877 году в Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провел Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.
В 1970 году в Феодосии открыт литературный музей Александра Грина в доме, где с 1924 по 1929 год жил писатель. В этом доме написаны знаменитые "Бегущая по волнам", "Золотая цепь", "Дорога никуда", "Джесси и Моргиана" и множество рассказов.

Кто родился

В 1933 году родилась советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Cыграла яркие роли в фильмах "Поэма о море", "Судьба человека" и других. Всесоюзную известность получила после исполнения роли Натальи в фильме своего учителя Сергея Герасимова "Тихий Дон".
В 1956 году на свет появился знаменитый американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и писатель Том Хэнкс. Отец Тома был шеф-поваром местного ресторана, а мать работала в больнице. Хэнкс поступил в Калифорнийский университет в Сакраменто, но оставил учебу ради работы в небольшой актерской группе. Впервые снялся в кино в 1980 году в фильме "Он знает, как вы одиноки". "Золотой глобус" и первую номинацию на "Оскар" актеру принесла роль в комедии "Большой" (1988).
В 1978 году родился российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев. По окончании режиссерского факультета ГИТИС в 1999 году был принят в труппу Московского ТЮЗа. Спустя год дебютировал в кино, в фильме Александра Атанесяна "24 часа", и в картине "Изгой". Но настоящая известность пришла к Дюжеву после роли Космоса в "Бригаде" (2002).
Еще в этот день родились американская артистка и вдова Курта Кобейна Кортни Лав, актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка России Екатерина Гусева.
 
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