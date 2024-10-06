https://crimea.ria.ru/20241006/v-bakhchisarae-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1140882390.html

В Бахчисарае простились с героем спецоперации

В Бахчисарае простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 06.10.2024

В Бахчисарае простились с героем спецоперации

Героя спецоперации Александра Быстрова, который погиб в зоне СВО, проводили в последний путь в Бахчисарае. Об этом сообщили в местной администрации. РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T17:34

2024-10-06T17:34

2024-10-06T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Героя спецоперации Александра Быстрова, который погиб в зоне СВО, проводили в последний путь в Бахчисарае. Об этом сообщили в местной администрации.Церемония прощания состоялась на городской Аллее славы.Александр Быстров родился 15 января 1984 года в Бахчисарае. Учился в Бахчисарайской общеобразовательной школе № 4, после окончания которой поступил на обучение в Бахчисарайский строительный техникум. Трудовая деятельность Александра Быстрова была связана со сферой строительства: он работал слесарем на Бахчисарайском комбинате "Стройиндустрия", принимал участие в строительстве Международного аэропорта Симферополь имени Айвазовского.Александр был внимательным и заботливым сыном, добрым и отзывчивым молодым человеком, верным другом, готовым всегда прийти на помощь. В июне 2024 года он заключил контракт и, как истинный патриот, отправился в зону проведения специальной военной операции, чтобы плечом к плечу с боевыми товарищами встать на защиту Родины.Старший стрелок, рядовой Александр Михайлович Быстров погиб 22 июля 2024 года в селе Новомихайловка Марьинского района Донецкой Народной Республики при выполнении боевой задачи.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарай, администрация бахчисарая, утраты, память