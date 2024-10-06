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В Бахчисарае простились с героем спецоперации
В Бахчисарае простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 06.10.2024
В Бахчисарае простились с героем спецоперации
Героя спецоперации Александра Быстрова, который погиб в зоне СВО, проводили в последний путь в Бахчисарае. Об этом сообщили в местной администрации. РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T17:34
2024-10-06T17:34
2024-10-06T17:40
бахчисарай
администрация бахчисарая
утраты
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Героя спецоперации Александра Быстрова, который погиб в зоне СВО, проводили в последний путь в Бахчисарае. Об этом сообщили в местной администрации.Церемония прощания состоялась на городской Аллее славы.Александр Быстров родился 15 января 1984 года в Бахчисарае. Учился в Бахчисарайской общеобразовательной школе № 4, после окончания которой поступил на обучение в Бахчисарайский строительный техникум. Трудовая деятельность Александра Быстрова была связана со сферой строительства: он работал слесарем на Бахчисарайском комбинате "Стройиндустрия", принимал участие в строительстве Международного аэропорта Симферополь имени Айвазовского.Александр был внимательным и заботливым сыном, добрым и отзывчивым молодым человеком, верным другом, готовым всегда прийти на помощь. В июне 2024 года он заключил контракт и, как истинный патриот, отправился в зону проведения специальной военной операции, чтобы плечом к плечу с боевыми товарищами встать на защиту Родины.Старший стрелок, рядовой Александр Михайлович Быстров погиб 22 июля 2024 года в селе Новомихайловка Марьинского района Донецкой Народной Республики при выполнении боевой задачи.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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бахчисарай, администрация бахчисарая, утраты, память
В Бахчисарае простились с героем спецоперации
В Бахчисарае простились с погибшим участником спецоперации Александром Быстровым
17:34 06.10.2024 (обновлено: 17:40 06.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Героя спецоперации Александра Быстрова, который погиб в зоне СВО, проводили в последний путь в Бахчисарае. Об этом сообщили в местной администрации.
Церемония прощания состоялась на городской Аллее славы.
Александр Быстров родился 15 января 1984 года в Бахчисарае. Учился в Бахчисарайской общеобразовательной школе № 4, после окончания которой поступил на обучение в Бахчисарайский строительный техникум. Трудовая деятельность Александра Быстрова была связана со сферой строительства: он работал слесарем на Бахчисарайском комбинате "Стройиндустрия", принимал участие в строительстве Международного аэропорта Симферополь имени Айвазовского.
Александр был внимательным и заботливым сыном, добрым и отзывчивым молодым человеком, верным другом, готовым всегда прийти на помощь. В июне 2024 года он заключил контракт и, как истинный патриот, отправился в зону проведения специальной военной операции, чтобы плечом к плечу с боевыми товарищами встать на защиту Родины.
Старший стрелок, рядовой Александр Михайлович Быстров погиб 22 июля 2024 года в селе Новомихайловка Марьинского района Донецкой Народной Республики при выполнении боевой задачи.