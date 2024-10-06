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Крымский мост: очередь растет с обеих сторон
Крымский мост: очередь растет с обеих сторон - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Крымский мост: очередь растет с обеих сторон
В очереди на Крымском мосту проезда ждут почти 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T15:15
2024-10-06T15:15
2024-10-06T15:22
крымский мост
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту проезда ждут почти 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Часом ранее проезда по транспортному переходу через Керченский пролив ожидали 180 авто.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: очередь растет с обеих сторон
На Крымском мосту в очереди почти 200 автомобилей с обеих сторон
15:15 06.10.2024 (обновлено: 15:22 06.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту проезда ждут почти 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 135 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 60 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Часом ранее проезда по транспортному переходу через Керченский пролив ожидали 180 авто.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности
.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.