https://crimea.ria.ru/20241006/krymskiy-most-ochered-rastet-s-obeikh-storon-1140880036.html

Крымский мост: очередь растет с обеих сторон

Крымский мост: очередь растет с обеих сторон - РИА Новости Крым, 06.10.2024

Крымский мост: очередь растет с обеих сторон

В очереди на Крымском мосту проезда ждут почти 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T15:15

2024-10-06T15:15

2024-10-06T15:22

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту проезда ждут почти 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Часом ранее проезда по транспортному переходу через Керченский пролив ожидали 180 авто.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт