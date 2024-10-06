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Крымский мост: очередь растет с обеих сторон - РИА Новости Крым, 06.10.2024
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Крымский мост: очередь растет с обеих сторон
Крымский мост: очередь растет с обеих сторон - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Крымский мост: очередь растет с обеих сторон
В очереди на Крымском мосту проезда ждут почти 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T15:15
2024-10-06T15:22
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту проезда ждут почти 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Часом ранее проезда по транспортному переходу через Керченский пролив ожидали 180 авто.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
крымский мост
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: очередь растет с обеих сторон

На Крымском мосту в очереди почти 200 автомобилей с обеих сторон

15:15 06.10.2024 (обновлено: 15:22 06.10.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту проезда ждут почти 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"По состоянию на 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 135 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 60 транспортных средств", – сказано в сообщении.

Часом ранее проезда по транспортному переходу через Керченский пролив ожидали 180 авто.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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