https://crimea.ria.ru/20241006/nazvany-samye-bogatye-lidery-stran-1140881925.html

Названы самые богатые лидеры стран

Названы самые богатые лидеры стран - РИА Новости Крым, 06.10.2024

Названы самые богатые лидеры стран

Самым высокооплачиваемым мировым лидером стал премьер-министр Сингапура Лоренс Вонг, пишет Forbes. РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T18:54

2024-10-06T18:54

2024-10-06T18:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Самым высокооплачиваемым мировым лидером стал премьер-министр Сингапура Лоренс Вонг, пишет Forbes.Вонг значительно опережает по доходам президента Швейцарии Виолу Амхерд, которая занимает вторую строчку рейтинга. Амхерд зарабатывает 570 тысяч долларов в год. Третью строчку списка занимает премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, а на четвертой строчке находится президент США Джо Байден.Далее в рейтинге следуют канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Сигэру Исиба.Десятку богатейших лидеров стран замыкает премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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