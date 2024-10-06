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Названы самые богатые лидеры стран - РИА Новости Крым, 06.10.2024
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Названы самые богатые лидеры стран
Названы самые богатые лидеры стран - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Названы самые богатые лидеры стран
Самым высокооплачиваемым мировым лидером стал премьер-министр Сингапура Лоренс Вонг, пишет Forbes. РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T18:54
2024-10-06T18:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Самым высокооплачиваемым мировым лидером стал премьер-министр Сингапура Лоренс Вонг, пишет Forbes.Вонг значительно опережает по доходам президента Швейцарии Виолу Амхерд, которая занимает вторую строчку рейтинга. Амхерд зарабатывает 570 тысяч долларов в год. Третью строчку списка занимает премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, а на четвертой строчке находится президент США Джо Байден.Далее в рейтинге следуют канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Сигэру Исиба.Десятку богатейших лидеров стран замыкает премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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новости, в мире, деньги, политика, рейтинг
Названы самые богатые лидеры стран

Самым богатым лидером стал премьер-министр Сингапура

18:54 06.10.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Самым высокооплачиваемым мировым лидером стал премьер-министр Сингапура Лоренс Вонг, пишет Forbes.

"Среди нынешних мировых лидеров есть один миллионер: Лоренс Вонг, премьер-министр Сингапура. Его годовая зарплата эквивалентна почти 1,69 миллиона долларов, что делает его самым высокооплачиваемым мировым лидером", сказано в материале.

Вонг значительно опережает по доходам президента Швейцарии Виолу Амхерд, которая занимает вторую строчку рейтинга. Амхерд зарабатывает 570 тысяч долларов в год. Третью строчку списка занимает премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, а на четвертой строчке находится президент США Джо Байден.
Далее в рейтинге следуют канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Сигэру Исиба.
Десятку богатейших лидеров стран замыкает премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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