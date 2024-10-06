https://crimea.ria.ru/20241006/nazvany-samye-bogatye-lidery-stran-1140881925.html
Названы самые богатые лидеры стран
Названы самые богатые лидеры стран - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Названы самые богатые лидеры стран
Самым высокооплачиваемым мировым лидером стал премьер-министр Сингапура Лоренс Вонг, пишет Forbes. РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T18:54
2024-10-06T18:54
2024-10-06T18:54
новости
в мире
деньги
политика
рейтинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111342/58/1113425867_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_ae20f6354999bff0beaff148d2f319fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Самым высокооплачиваемым мировым лидером стал премьер-министр Сингапура Лоренс Вонг, пишет Forbes.Вонг значительно опережает по доходам президента Швейцарии Виолу Амхерд, которая занимает вторую строчку рейтинга. Амхерд зарабатывает 570 тысяч долларов в год. Третью строчку списка занимает премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, а на четвертой строчке находится президент США Джо Байден.Далее в рейтинге следуют канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Сигэру Исиба.Десятку богатейших лидеров стран замыкает премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111342/58/1113425867_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_81eeabdbeba77f1225de5bbd83911a6c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, в мире, деньги, политика, рейтинг
Названы самые богатые лидеры стран
Самым богатым лидером стал премьер-министр Сингапура
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым
. Самым высокооплачиваемым мировым лидером стал премьер-министр Сингапура Лоренс Вонг, пишет Forbes
.
"Среди нынешних мировых лидеров есть один миллионер: Лоренс Вонг, премьер-министр Сингапура. Его годовая зарплата эквивалентна почти 1,69 миллиона долларов, что делает его самым высокооплачиваемым мировым лидером", – сказано в материале.
Вонг значительно опережает по доходам президента Швейцарии Виолу Амхерд, которая занимает вторую строчку рейтинга. Амхерд зарабатывает 570 тысяч долларов в год. Третью строчку списка занимает премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, а на четвертой строчке находится президент США Джо Байден.
Далее в рейтинге следуют канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Сигэру Исиба.
Десятку богатейших лидеров стран замыкает премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.