https://crimea.ria.ru/20241006/sygrat-v-moshennika-kak-obezopasit-rebenka-ot-aferistov-1140084222.html
Сыграть в мошенника: как обезопасить ребенка от аферистов
Сыграть в мошенника: как обезопасить ребенка от аферистов - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Сыграть в мошенника: как обезопасить ребенка от аферистов
Распознавать кибермошенников детей можно научить, проигрывая с ними потенциально опасные схемы, которые чаще всего используют аферисты. Такие рекомендации дала... РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T20:14
2024-10-06T20:14
2024-10-06T20:14
мошенничество
психология
совет эксперта
дети
мнения
кибербезопасность
киберпреступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Распознавать кибермошенников детей можно научить, проигрывая с ними потенциально опасные схемы, которые чаще всего используют аферисты. Такие рекомендации дала в пресс-центре РИА Новости Крым доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ им. В.И. Вернадского Ольга Войновская.По ее словам, с ребенком нужно прорабатывать схему разговора с мошенником. Для этого следует, к примеру, попросить знакомого позвонить чаду и представиться мошенником. Если ребенок поверил "мошеннику" – обязательно нужно с побеседовать, указать на ошибку.Также психолог напомнила, что мошенники нередко просят детей сфотографировать банковские карты родители в обмен на разные бонусы в компьютерных играх.На уловки мошенников сегодня попадаются не только старики и дети, у которых ослаблено критическое мышление, но и очень умные люди, доктора наук, кандидаты и программисты. Любой человек может попасться на эту удочку, предостерегает эксперт.Помимо того, что усложняются мошеннические схемы, серьезно развивается и психология. И при помощи различных манипуляторных техник, которые работают с бессознательным человека, специалисту ничего не стоит провести работу так, чтобы человек забыл о бдительности и потерял критичность, подчеркнула психолог.Начальник отдела информации и общественных связей МВД по РК, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова рассказала, что жертвами мошенников за прошедший месяц стали 264 человека, которые в общей сложности отдали аферистам свыше 100 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что жертвой мошенников стала народная артистка России Лариса Долина. В своем Telegram-канале она рассказала, что на ее квартиру в Москве наложен арест, а по факту мошенничества заведено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Загружают нотариальную доверенность на Госуслугах: новая схема мошенниковМошенники придумали новую схему обмана участников СВОВам звонит "Единая медслужба" - аферисты придумали новую схему обмана
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мошенничество, психология, совет эксперта, дети, мнения, кибербезопасность, киберпреступность
Сыграть в мошенника: как обезопасить ребенка от аферистов
"Играть в мошенников" с ребенком нужно для безопасности в будущем – психолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым
. Распознавать кибермошенников детей можно научить, проигрывая с ними потенциально опасные схемы, которые чаще всего используют аферисты. Такие рекомендации дала в пресс-центре РИА Новости Крым
доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ им. В.И. Вернадского Ольга Войновская.
По ее словам, с ребенком нужно прорабатывать схему разговора с мошенником. Для этого следует, к примеру, попросить знакомого позвонить чаду и представиться мошенником. Если ребенок поверил "мошеннику" – обязательно нужно с побеседовать, указать на ошибку.
"У ребенка нужно вырабатывать навык, а не теорию. Если теоретически сказать ему что-то хоть сто раз, он это пропустит мимо ушей. А если сыграть в эту иргу, он запомнит алгоритм действий, и вы будете знать, что ваш ребенок его знает", – дает рекомендации Войновская.
Также психолог напомнила, что мошенники нередко просят детей сфотографировать банковские карты родители в обмен на разные бонусы в компьютерных играх.
На уловки мошенников сегодня попадаются не только старики и дети, у которых ослаблено критическое мышление, но и очень умные люди, доктора наук, кандидаты и программисты. Любой человек может попасться на эту удочку, предостерегает эксперт.
Помимо того, что усложняются мошеннические схемы, серьезно развивается и психология. И при помощи различных манипуляторных техник, которые работают с бессознательным человека, специалисту ничего не стоит провести работу так, чтобы человек забыл о бдительности и потерял критичность, подчеркнула психолог.
"Современное общество немножко "подсело" в плане психического здоровья. Сегодня очень много людей ослаблены в психологическом ресурсе. Поэтому выделять определенную группу (людей, которые попадаются на уловки мошенников – ред.) я бы не стала. Все находятся в зоне риска", – подытожила Войновская.
Начальник отдела информации и общественных связей МВД по РК, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова рассказала
, что жертвами мошенников за прошедший месяц стали 264 человека, которые в общей сложности отдали аферистам свыше 100 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что жертвой мошенников стала народная артистка России Лариса Долина. В своем Telegram-канале она рассказала
, что на ее квартиру в Москве наложен арест, а по факту мошенничества заведено уголовное дело.
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