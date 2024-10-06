https://crimea.ria.ru/20241006/sygrat-v-moshennika-kak-obezopasit-rebenka-ot-aferistov-1140084222.html

Сыграть в мошенника: как обезопасить ребенка от аферистов

Сыграть в мошенника: как обезопасить ребенка от аферистов - РИА Новости Крым, 06.10.2024

Сыграть в мошенника: как обезопасить ребенка от аферистов

Распознавать кибермошенников детей можно научить, проигрывая с ними потенциально опасные схемы, которые чаще всего используют аферисты. Такие рекомендации дала... РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T20:14

2024-10-06T20:14

2024-10-06T20:14

мошенничество

психология

совет эксперта

дети

мнения

кибербезопасность

киберпреступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Распознавать кибермошенников детей можно научить, проигрывая с ними потенциально опасные схемы, которые чаще всего используют аферисты. Такие рекомендации дала в пресс-центре РИА Новости Крым доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ им. В.И. Вернадского Ольга Войновская.По ее словам, с ребенком нужно прорабатывать схему разговора с мошенником. Для этого следует, к примеру, попросить знакомого позвонить чаду и представиться мошенником. Если ребенок поверил "мошеннику" – обязательно нужно с побеседовать, указать на ошибку.Также психолог напомнила, что мошенники нередко просят детей сфотографировать банковские карты родители в обмен на разные бонусы в компьютерных играх.На уловки мошенников сегодня попадаются не только старики и дети, у которых ослаблено критическое мышление, но и очень умные люди, доктора наук, кандидаты и программисты. Любой человек может попасться на эту удочку, предостерегает эксперт.Помимо того, что усложняются мошеннические схемы, серьезно развивается и психология. И при помощи различных манипуляторных техник, которые работают с бессознательным человека, специалисту ничего не стоит провести работу так, чтобы человек забыл о бдительности и потерял критичность, подчеркнула психолог.Начальник отдела информации и общественных связей МВД по РК, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова рассказала, что жертвами мошенников за прошедший месяц стали 264 человека, которые в общей сложности отдали аферистам свыше 100 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что жертвой мошенников стала народная артистка России Лариса Долина. В своем Telegram-канале она рассказала, что на ее квартиру в Москве наложен арест, а по факту мошенничества заведено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Загружают нотариальную доверенность на Госуслугах: новая схема мошенниковМошенники придумали новую схему обмана участников СВОВам звонит "Единая медслужба" - аферисты придумали новую схему обмана

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, психология, совет эксперта, дети, мнения, кибербезопасность, киберпреступность