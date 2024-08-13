https://crimea.ria.ru/20240813/zagruzhayut-notarialnuyu-doverennost-na-gosuslugakh-novaya-skhema-moshennikov-1139538342.html

Загружают нотариальную доверенность на Госуслугах: новая схема мошенников

Загружают нотариальную доверенность на Госуслугах: новая схема мошенников - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Загружают нотариальную доверенность на Госуслугах: новая схема мошенников

Новую схему с использованием поддельной нотариальной доверенности и размещением ее на Госуслуги разработали мошенники. Об этом предупреждает Управление по... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T08:33

2024-08-13T08:33

2024-08-13T08:33

мошенничество

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

госуслуги

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Новую схему с использованием поддельной нотариальной доверенности и размещением ее на Госуслуги разработали мошенники. Об этом предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Далее, по информации МВД, жертва получает уведомление, что нужно подписать документ. Следом звонит якобы сотрудник правоохранительных органов и под угрозой потери денег убеждает подписать доверенность."Следом звонок делает уже якобы настоящий сотрудник, объявляя, что жертва попала на мошенников, и советует ей быстро перевести деньги на безопасный счет", – рассказали в киберполиции.Жертвой телефонных мошенников в Севастополе стал 53-летний военнослужащий. Злоумышленники использовали следующую схему. Они звонят доверчивым гражданам в различных мессенджерах, представляясь сотрудниками банка, рассказывают, что у "клиента" накопился "кешбек" на банковской карте и предлагают перевести его на личный счет гражданина.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую схему обмана участников СВОВам звонит "Единая медслужба" - аферисты придумали новую схему обманаВам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничества

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), госуслуги, безопасность