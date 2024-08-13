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Загружают нотариальную доверенность на Госуслугах: новая схема мошенников
Загружают нотариальную доверенность на Госуслугах: новая схема мошенников - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Загружают нотариальную доверенность на Госуслугах: новая схема мошенников
Новую схему с использованием поддельной нотариальной доверенности и размещением ее на Госуслуги разработали мошенники. Об этом предупреждает Управление по... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T08:33
2024-08-13T08:33
2024-08-13T08:33
мошенничество
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
госуслуги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Новую схему с использованием поддельной нотариальной доверенности и размещением ее на Госуслуги разработали мошенники. Об этом предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Далее, по информации МВД, жертва получает уведомление, что нужно подписать документ. Следом звонит якобы сотрудник правоохранительных органов и под угрозой потери денег убеждает подписать доверенность."Следом звонок делает уже якобы настоящий сотрудник, объявляя, что жертва попала на мошенников, и советует ей быстро перевести деньги на безопасный счет", – рассказали в киберполиции.Жертвой телефонных мошенников в Севастополе стал 53-летний военнослужащий. Злоумышленники использовали следующую схему. Они звонят доверчивым гражданам в различных мессенджерах, представляясь сотрудниками банка, рассказывают, что у "клиента" накопился "кешбек" на банковской карте и предлагают перевести его на личный счет гражданина.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую схему обмана участников СВОВам звонит "Единая медслужба" - аферисты придумали новую схему обманаВам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничества
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мошенничество, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), госуслуги, безопасность
Загружают нотариальную доверенность на Госуслугах: новая схема мошенников
Мошенники загружают нотариальную доверенность на Госуслуги для доступа к чужим счетам
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Новую схему с использованием поддельной нотариальной доверенности и размещением ее на Госуслуги разработали мошенники. Об этом предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Сначала аферисты получают доступ к личному кабинету жертвы на Госуслугах. Затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел портала для подписания документов в Госключе", – объяснили в киберполиции.
Далее, по информации МВД, жертва получает уведомление, что нужно подписать документ. Следом звонит якобы сотрудник правоохранительных органов и под угрозой потери денег убеждает подписать доверенность.
"Следом звонок делает уже якобы настоящий сотрудник, объявляя, что жертва попала на мошенников, и советует ей быстро перевести деньги на безопасный счет", – рассказали в киберполиции.
Жертвой телефонных мошенников в Севастополе стал 53-летний военнослужащий. Злоумышленники использовали следующую схему
. Они звонят доверчивым гражданам в различных мессенджерах, представляясь сотрудниками банка, рассказывают, что у "клиента" накопился "кешбек" на банковской карте и предлагают перевести его на личный счет гражданина.
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