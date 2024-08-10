https://crimea.ria.ru/20240810/obman-po-novoy-skheme-voennyy-iz-sevastopolya-otdal-dengi-aferistam-1139499364.html

Обман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистам

Обман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистам - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Обман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистам

В Севастополе 53-летний военнослужащий стал жертвой телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба полиции города, аферисты действовали по новой схеме. РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T16:03

2024-08-10T16:03

2024-08-10T16:03

севастополь

мошенничество

новости

происшествия

полиция севастополя

деньги

телефон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе 53-летний военнослужащий стал жертвой телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба полиции города, аферисты действовали по новой схеме.По данным правоохранителей, за последние сутки на такую уловку аферистов попался 53-летний военнослужащий, который таким образом лишился 44 тысяч рублей.Мошенники ранее придумали новую схему обмана участников СВО. Злоумышленники создали в сети ресурсы с символикой Следственного комитета России, где гражданам за определенную плату предлагается подать заявление о помощи с выплатами участникам спецоперации, указав в фиктивных бланках свои персональные данные. Затем лже-сотрудники требуют у заявителей перевести деньги якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе аферист из ОПГ похитил 3 млн у пожилой женщиныМошенник с Кубани забрал у пенсионеров из Керчи 800 тысяч за два часаЗаморозят навсегда: как новый закон РФ защитит от мошенников переводы

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мошенничество, новости, происшествия, полиция севастополя, деньги, телефон