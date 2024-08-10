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Обман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистам - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Обман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистам
Обман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистам - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Обман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистам
В Севастополе 53-летний военнослужащий стал жертвой телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба полиции города, аферисты действовали по новой схеме. РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T16:03
2024-08-10T16:03
севастополь
мошенничество
новости
происшествия
полиция севастополя
деньги
телефон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе 53-летний военнослужащий стал жертвой телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба полиции города, аферисты действовали по новой схеме.По данным правоохранителей, за последние сутки на такую уловку аферистов попался 53-летний военнослужащий, который таким образом лишился 44 тысяч рублей.Мошенники ранее придумали новую схему обмана участников СВО. Злоумышленники создали в сети ресурсы с символикой Следственного комитета России, где гражданам за определенную плату предлагается подать заявление о помощи с выплатами участникам спецоперации, указав в фиктивных бланках свои персональные данные. Затем лже-сотрудники требуют у заявителей перевести деньги якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе аферист из ОПГ похитил 3 млн у пожилой женщиныМошенник с Кубани забрал у пенсионеров из Керчи 800 тысяч за два часаЗаморозят навсегда: как новый закон РФ защитит от мошенников переводы
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, мошенничество, новости, происшествия, полиция севастополя, деньги, телефон
Обман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистам

В Севастополе аферисты обманули военнослужащего по новой схеме – МВД

16:03 10.08.2024
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкТелефон. Архивное фото
Телефон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе 53-летний военнослужащий стал жертвой телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба полиции города, аферисты действовали по новой схеме.

"Злоумышленники звонят доверчивым гражданам в различных мессенджерах, представляясь сотрудниками банка, рассказывают, что у "клиента" накопился "кешбек" на банковской карте и предлагают перевести его на личный счет гражданина. Для совершения операции они просят назвать конфиденциальные данные банковской карты и получают над ней контроль", – привели схему нового обмана в полиции.

По данным правоохранителей, за последние сутки на такую уловку аферистов попался 53-летний военнослужащий, который таким образом лишился 44 тысяч рублей.
Мошенники ранее придумали новую схему обмана участников СВО. Злоумышленники создали в сети ресурсы с символикой Следственного комитета России, где гражданам за определенную плату предлагается подать заявление о помощи с выплатами участникам спецоперации, указав в фиктивных бланках свои персональные данные. Затем лже-сотрудники требуют у заявителей перевести деньги якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате.
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СевастопольМошенничествоНовостиПроисшествияПолиция СевастополяДеньгиТелефон
 
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