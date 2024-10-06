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Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения - РИА Новости Крым, 06.10.2024
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Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения
Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения
В возрасте 28 лет умер страдавший от синдрома преждевременного старения Сэмми Бассо, пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ. РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T18:31
2024-10-06T18:31
новости
прогерия
в мире
редкие заболевания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В возрасте 28 лет умер страдавший от синдрома преждевременного старения Сэмми Бассо, пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.Бассо родился в 1995 году на севере Италии, диагноз "прогерия" ему поставили в возрасте двух лет. Он и его родители в 2005 году основали Итальянскую ассоциацию прогерии.Бассо стал известен после документального фильма National Geographic "Путешествие Сэмми", в котором рассказывается о его путешествии по трассе 66 из Чикаго в Лос-Анджелес.Прогерия вызывает у людей быстрое старение, поэтому люди с таким заболеванием выглядят старше своих лет, качество их жизни снижается, а продолжительность жизни без лечения составляет всего около 13,5 лет. В мире зарегистрировано 130 случаев классической прогерии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости, прогерия, в мире, редкие заболевания
Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения

В 28 лет умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения

18:31 06.10.2024
 
© Соцсети Сэмми БассоСэмми Бассо
Сэмми Бассо
© Соцсети Сэмми Бассо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В возрасте 28 лет умер страдавший от синдрома преждевременного старения Сэмми Бассо, пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

"Сэмми Бассо, дольше всех переживший редкое генетическое заболевание прогерия, скончался в возрасте 28 лет, сообщила Итальянская ассоциация прогерии в воскресенье", – говорится в сообщении.

Бассо родился в 1995 году на севере Италии, диагноз "прогерия" ему поставили в возрасте двух лет. Он и его родители в 2005 году основали Итальянскую ассоциацию прогерии.
Бассо стал известен после документального фильма National Geographic "Путешествие Сэмми", в котором рассказывается о его путешествии по трассе 66 из Чикаго в Лос-Анджелес.
Прогерия вызывает у людей быстрое старение, поэтому люди с таким заболеванием выглядят старше своих лет, качество их жизни снижается, а продолжительность жизни без лечения составляет всего около 13,5 лет. В мире зарегистрировано 130 случаев классической прогерии.
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НовостиПрогерияВ миреРедкие заболевания
 
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