https://crimea.ria.ru/20241006/umer-samyy-izvestnyy-chelovek-s-sindromom-prezhdevremennogo-stareniya-1140884185.html

Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения

Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения - РИА Новости Крым, 06.10.2024

Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения

В возрасте 28 лет умер страдавший от синдрома преждевременного старения Сэмми Бассо, пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ. РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T18:31

2024-10-06T18:31

2024-10-06T18:31

новости

прогерия

в мире

редкие заболевания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В возрасте 28 лет умер страдавший от синдрома преждевременного старения Сэмми Бассо, пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.Бассо родился в 1995 году на севере Италии, диагноз "прогерия" ему поставили в возрасте двух лет. Он и его родители в 2005 году основали Итальянскую ассоциацию прогерии.Бассо стал известен после документального фильма National Geographic "Путешествие Сэмми", в котором рассказывается о его путешествии по трассе 66 из Чикаго в Лос-Анджелес.Прогерия вызывает у людей быстрое старение, поэтому люди с таким заболеванием выглядят старше своих лет, качество их жизни снижается, а продолжительность жизни без лечения составляет всего около 13,5 лет. В мире зарегистрировано 130 случаев классической прогерии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, прогерия, в мире, редкие заболевания