https://crimea.ria.ru/20241006/umer-samyy-izvestnyy-chelovek-s-sindromom-prezhdevremennogo-stareniya-1140884185.html
Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения
Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения
В возрасте 28 лет умер страдавший от синдрома преждевременного старения Сэмми Бассо, пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ. РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T18:31
2024-10-06T18:31
2024-10-06T18:31
новости
прогерия
в мире
редкие заболевания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/06/1140884327_0:87:753:511_1920x0_80_0_0_ec1ebc45a39108f754f6fd06f9943169.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В возрасте 28 лет умер страдавший от синдрома преждевременного старения Сэмми Бассо, пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.Бассо родился в 1995 году на севере Италии, диагноз "прогерия" ему поставили в возрасте двух лет. Он и его родители в 2005 году основали Итальянскую ассоциацию прогерии.Бассо стал известен после документального фильма National Geographic "Путешествие Сэмми", в котором рассказывается о его путешествии по трассе 66 из Чикаго в Лос-Анджелес.Прогерия вызывает у людей быстрое старение, поэтому люди с таким заболеванием выглядят старше своих лет, качество их жизни снижается, а продолжительность жизни без лечения составляет всего около 13,5 лет. В мире зарегистрировано 130 случаев классической прогерии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/06/1140884327_0:0:753:565_1920x0_80_0_0_7cdf58926357223373f8c9864dbadf90.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, прогерия, в мире, редкие заболевания
Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения
В 28 лет умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В возрасте 28 лет умер страдавший от синдрома преждевременного старения Сэмми Бассо, пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.
"Сэмми Бассо, дольше всех переживший редкое генетическое заболевание прогерия, скончался в возрасте 28 лет, сообщила Итальянская ассоциация прогерии в воскресенье", – говорится в сообщении.
Бассо родился в 1995 году на севере Италии, диагноз "прогерия" ему поставили в возрасте двух лет. Он и его родители в 2005 году основали Итальянскую ассоциацию прогерии.
Бассо стал известен после документального фильма National Geographic "Путешествие Сэмми", в котором рассказывается о его путешествии по трассе 66 из Чикаго в Лос-Анджелес.
Прогерия вызывает у людей быстрое старение, поэтому люди с таким заболеванием выглядят старше своих лет, качество их жизни снижается, а продолжительность жизни без лечения составляет всего около 13,5 лет. В мире зарегистрировано 130 случаев классической прогерии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.