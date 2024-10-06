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Зять Ирины Фарион ликвидирован в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 06.10.2024
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Зять Ирины Фарион ликвидирован в зоне спецоперации
Зять Ирины Фарион ликвидирован в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Зять Ирины Фарион ликвидирован в зоне спецоперации
В зоне спецоперации ликвидировали зятя Ирины Фарион Василия Особу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение его жены Софии Семчишин в Facebook*.Как... РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T15:39
2024-10-06T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В зоне спецоперации ликвидировали зятя Ирины Фарион Василия Особу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение его жены Софии Семчишин в Facebook*.Как сообщили украинские СМИ со ссылкой на лидера партии "Свобода", к которой принадлежала Фарион, Василий Особа ликвидирован в бою на Северском направлении.Ирина Фарион известна целым рядом антироссийских заявлений и высказываний.Она заявляла, что не может назвать украинцами тех военных ВСУ, которые разговаривают на русском языке. Она же впоследствии опубликовала письмо поддержки, якобы направленное ей студентом из Крыма, при этом опубликовав имя и электронный адрес автора послания.19 июля во Львове было совершено покушение Ирину Фарион. Убийца произвел выстрел ей в голову, после чего Фарион скончалась в больнице, не приходя в сознание. 25 июля подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепропетровске.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион"Нужна смирительная рубашка": сенатор ответил Фарион на слова о русскоязычныхДремучий национализм: в Крыму ответили Фарион на слова о "рабах и оккупантах"
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РИА Новости Крым
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96
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ирина фарион, новости, украина, политика, в мире
Зять Ирины Фарион ликвидирован в зоне спецоперации

Зятя Ирины Фарион ликвидировали в зоне спецоперации

15:39 06.10.2024 (обновлено: 15:41 06.10.2024)
 
© Фото из соцсетейВасилий Особа
Василий Особа
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В зоне спецоперации ликвидировали зятя Ирины Фарион Василия Особу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение его жены Софии Семчишин в Facebook*.

Как сообщили украинские СМИ со ссылкой на лидера партии "Свобода", к которой принадлежала Фарион, Василий Особа ликвидирован в бою на Северском направлении.
Ирина Фарион известна целым рядом антироссийских заявлений и высказываний.
Она заявляла, что не может назвать украинцами тех военных ВСУ, которые разговаривают на русском языке. Она же впоследствии опубликовала письмо поддержки, якобы направленное ей студентом из Крыма, при этом опубликовав имя и электронный адрес автора послания.
19 июля во Львове было совершено покушение Ирину Фарион. Убийца произвел выстрел ей в голову, после чего Фарион скончалась в больнице, не приходя в сознание. 25 июля подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепропетровске.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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