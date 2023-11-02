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"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион
"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион - РИА Новости Крым, 02.11.2023
"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион
Стремление уничтожать людей за родной язык является настоящим фашизмом, который Запад осознанно взрастил на Украине. Такую оценку новому русофобскому заявлению... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T12:54
2023-11-02T12:54
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
фашизм
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Стремление уничтожать людей за родной язык является настоящим фашизмом, который Запад осознанно взрастил на Украине. Такую оценку новому русофобскому заявлению экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Скандально известная активистка украинской радикальной партии "Свобода" Фарион в одном из интервью заявила, что русскоязычное население Украины "заслуживает полной и абсолютной утилизации".Подобные высказывания - это чистой воды фашизм, возрожденный Западом для противостояния России, констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства."Фашизм - это не просто какой-то исторический период. Это идеология, а когда и в каком виде она может реинкарнироваться, - это вопрос вседозволенности и безнаказанности. Это оплот многолетней работы западников по взращиванию "коричневой чумы" на националистической почве Украины. Для того, чтобы эти силы стали опорным пунктом запада по противодействию нашей стране: быстро, дешево, эффективно с их точки зрения. Работает же. Потом можно уничтожить", - констатировала она.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что украинские неонацисты и их хозяева обречены на провал, эта линия тупиковая и неизбежно приведет к поражению. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда власти Украины уйдут в отставку за нацистские маршиПлач по Муссолини: почему премьер Италии "разрешила" славить Бандеру"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), фашизм, украина, в мире, россия, общество, мнения, верховная рада украины, политика
"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион

Захарова оценила желание Фарион "полностью утилизировать русскоговорящих украинцев"

12:54 02.11.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Стремление уничтожать людей за родной язык является настоящим фашизмом, который Запад осознанно взрастил на Украине. Такую оценку новому русофобскому заявлению экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Скандально известная активистка украинской радикальной партии "Свобода" Фарион в одном из интервью заявила, что русскоязычное население Украины "заслуживает полной и абсолютной утилизации".
"По сути она призвала истребить сотни тысяч людей лишь за то, что их язык – русский. В таких заявлениях она не одинока. Например, ранее Саакашвили сказал, что "русские не поддаются ментальной корректировке". Это же фразы нацистов и фашистов: вот именно так они и говорили. Правда тогда список был шире: в нем были в целом славяне, включая русских, цыгане, евреи – народы, которые тоже, с точки зрения Третьего рейха и сочувствующих ему, "не поддавались ментальной корректировке и заслуживал полной утилизации", - напомнила Захарова.
Подобные высказывания - это чистой воды фашизм, возрожденный Западом для противостояния России, констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.
"Фашизм - это не просто какой-то исторический период. Это идеология, а когда и в каком виде она может реинкарнироваться, - это вопрос вседозволенности и безнаказанности. Это оплот многолетней работы западников по взращиванию "коричневой чумы" на националистической почве Украины. Для того, чтобы эти силы стали опорным пунктом запада по противодействию нашей стране: быстро, дешево, эффективно с их точки зрения. Работает же. Потом можно уничтожить", - констатировала она.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что украинские неонацисты и их хозяева обречены на провал, эта линия тупиковая и неизбежно приведет к поражению.
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