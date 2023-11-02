https://crimea.ria.ru/20231102/utilizatsiya-russkogovoryaschikh-ukraintsev-zakharova-otsenila-idei-farion-1132508438.html

"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион

"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион - РИА Новости Крым, 02.11.2023

"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион

Стремление уничтожать людей за родной язык является настоящим фашизмом, который Запад осознанно взрастил на Украине. Такую оценку новому русофобскому заявлению... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T12:54

2023-11-02T12:54

2023-11-02T12:54

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

фашизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Стремление уничтожать людей за родной язык является настоящим фашизмом, который Запад осознанно взрастил на Украине. Такую оценку новому русофобскому заявлению экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Скандально известная активистка украинской радикальной партии "Свобода" Фарион в одном из интервью заявила, что русскоязычное население Украины "заслуживает полной и абсолютной утилизации".Подобные высказывания - это чистой воды фашизм, возрожденный Западом для противостояния России, констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства."Фашизм - это не просто какой-то исторический период. Это идеология, а когда и в каком виде она может реинкарнироваться, - это вопрос вседозволенности и безнаказанности. Это оплот многолетней работы западников по взращиванию "коричневой чумы" на националистической почве Украины. Для того, чтобы эти силы стали опорным пунктом запада по противодействию нашей стране: быстро, дешево, эффективно с их точки зрения. Работает же. Потом можно уничтожить", - констатировала она.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что украинские неонацисты и их хозяева обречены на провал, эта линия тупиковая и неизбежно приведет к поражению. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда власти Украины уйдут в отставку за нацистские маршиПлач по Муссолини: почему премьер Италии "разрешила" славить Бандеру"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре

https://crimea.ria.ru/20230703/dyadya-petya-ty-durak-kak-ukraintsy-imena-derussifitsirovali-1129789996.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), фашизм, украина, в мире, россия, общество, мнения, верховная рада украины, политика