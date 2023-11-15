https://crimea.ria.ru/20231115/sbu-zavela-ugolovnoe-delo-na-farion-iz-za-krymskogo-zhduna-1132814643.html

СБУ завела уголовное дело на Фарион из-за крымского "ждуна"

СБУ завела уголовное дело на Фарион из-за крымского "ждуна" - РИА Новости Крым, 15.11.2023

СБУ завела уголовное дело на Фарион из-за крымского "ждуна"

СБУ возбудила уголовное дело сразу по четырем статьям в отношении скандально известной экс-депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион. Об этом сказано в... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T20:27

2023-11-15T20:27

2023-11-15T20:27

ирина фарион

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. СБУ возбудила уголовное дело сразу по четырем статьям в отношении скандально известной экс-депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион. Об этом сказано в Telegram-канале украинского силового ведомства.В частности, сообщается, что экс-нардеп опубликовала личные данные студента из Крыма, который поддерживал власти Украины, а также заявила, что "категорически не воспринимает" русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами, что спровоцировало волну возмущений среди боевиков ВСУ и граждан страны.Уголовное дело открыто сразу по четырем статьям: нарушение равноправия граждан, оскорбление чести и достоинства военнослужащего, нарушение тайны переписки и нарушение неприкосновенности частной жизни. Инициирована психолого-лингвистическая экспертиза высказываний Фарион. Следствие продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион"Упаковали манатки": Фарион требует выезда русскоязычных с Украины"Нужна смирительная рубашка": сенатор ответил Фарион на слова о русскоязычных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фарион, сбу (служба безопасности украины), украина, новости, политика