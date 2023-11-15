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СБУ завела уголовное дело на Фарион из-за крымского "ждуна" - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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СБУ завела уголовное дело на Фарион из-за крымского "ждуна"
СБУ завела уголовное дело на Фарион из-за крымского "ждуна" - РИА Новости Крым, 15.11.2023
СБУ завела уголовное дело на Фарион из-за крымского "ждуна"
СБУ возбудила уголовное дело сразу по четырем статьям в отношении скандально известной экс-депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион. Об этом сказано в... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T20:27
2023-11-15T20:27
ирина фарион
сбу (служба безопасности украины)
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новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. СБУ возбудила уголовное дело сразу по четырем статьям в отношении скандально известной экс-депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион. Об этом сказано в Telegram-канале украинского силового ведомства.В частности, сообщается, что экс-нардеп опубликовала личные данные студента из Крыма, который поддерживал власти Украины, а также заявила, что "категорически не воспринимает" русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами, что спровоцировало волну возмущений среди боевиков ВСУ и граждан страны.Уголовное дело открыто сразу по четырем статьям: нарушение равноправия граждан, оскорбление чести и достоинства военнослужащего, нарушение тайны переписки и нарушение неприкосновенности частной жизни. Инициирована психолого-лингвистическая экспертиза высказываний Фарион. Следствие продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион"Упаковали манатки": Фарион требует выезда русскоязычных с Украины"Нужна смирительная рубашка": сенатор ответил Фарион на слова о русскоязычных
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ирина фарион, сбу (служба безопасности украины), украина, новости, политика
СБУ завела уголовное дело на Фарион из-за крымского "ждуна"

СБУ возбудила уголовное дело по четырем статьям против экс-нардепа Украины Ирины Фарион

20:27 15.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкИрина Фарион
Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. СБУ возбудила уголовное дело сразу по четырем статьям в отношении скандально известной экс-депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион. Об этом сказано в Telegram-канале украинского силового ведомства.

"СБУ открыла уголовное производство в отношении Ирины Фарион", – говорится в сообщении СБУ.

В частности, сообщается, что экс-нардеп опубликовала личные данные студента из Крыма, который поддерживал власти Украины, а также заявила, что "категорически не воспринимает" русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами, что спровоцировало волну возмущений среди боевиков ВСУ и граждан страны.
Уголовное дело открыто сразу по четырем статьям: нарушение равноправия граждан, оскорбление чести и достоинства военнослужащего, нарушение тайны переписки и нарушение неприкосновенности частной жизни. Инициирована психолого-лингвистическая экспертиза высказываний Фарион. Следствие продолжается.
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Ирина ФарионСБУ (Служба безопасности Украины)УкраинаНовостиПолитика
 
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