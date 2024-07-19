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Ирина Фарион скончалась в больнице после выстрела в висок
Ирина Фарион скончалась в больнице после выстрела в висок - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Ирина Фарион скончалась в больнице после выстрела в висок
Экс-депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась в больнице. Об этом сообщилглава Львовской обладминистрации Максим Козицкий. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T23:28
2024-07-19T23:28
2024-07-19T23:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Экс-депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась в больнице. Об этом сообщилглава Львовской обладминистрации Максим Козицкий.Ранее стало известно, что на нее было совершено покушение - неизвестный молодой человек совершил выстрел ей в висок у подъезда дома. После этого она была отпрвлена в больницу, также сообщалось, что она в тяжелом состоянии, в глубокой коме.Ирина Фарион известна целым рядом радикальных антироссийских заявлений и высказываний.Ранее Фарион заявила, что не может назвать украинцами тех украинских военных, которые разговаривают на русском языке. Она же впоследствии опубликовала письмо поддержки, якобы направленное ей студентом из Крыма, при этом опубликовав имя и электронный адрес автора послания.Читайте также на РИА Новости Крым:"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион"Нужна смирительная рубашка": сенатор ответил Фарион на слова о русскоязычныхДремучий национализм: в Крыму ответили Фарион на слова о "рабах и оккупантах"
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ирина фарион, украина, львов, покушение, происшествия, новости
Ирина Фарион скончалась в больнице после выстрела в висок
Ирина Фарион скончалась в больнице после выстрела в висок
23:28 19.07.2024 (обновлено: 23:42 19.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Экс-депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась в больнице. Об этом сообщилглава Львовской обладминистрации Максим Козицкий.
"Очень жаль, но, вопреки всем усилиям медиков, спасти Ирину Фарион не удалось", - сообщил он в своем ТГ-канале.
Ранее стало известно, что на нее было совершено покушение - неизвестный молодой человек совершил выстрел ей в висок у подъезда дома. После этого она была отпрвлена в больницу, также сообщалось, что она в тяжелом состоянии, в глубокой коме.
Ирина Фарион известна целым рядом радикальных антироссийских заявлений и высказываний.
Ранее Фарион заявила, что не может назвать украинцами тех украинских военных, которые разговаривают на русском языке. Она же впоследствии опубликовала письмо поддержки, якобы направленное ей студентом из Крыма, при этом опубликовав имя и электронный адрес автора послания.
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