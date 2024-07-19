https://crimea.ria.ru/20240719/irina-farion-skonchalas---ukrainskie-smi-1139002971.html

Ирина Фарион скончалась в больнице после выстрела в висок

Ирина Фарион скончалась в больнице после выстрела в висок - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Ирина Фарион скончалась в больнице после выстрела в висок

Экс-депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась в больнице. Об этом сообщилглава Львовской обладминистрации Максим Козицкий. РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T23:28

2024-07-19T23:28

2024-07-19T23:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Экс-депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась в больнице. Об этом сообщилглава Львовской обладминистрации Максим Козицкий.Ранее стало известно, что на нее было совершено покушение - неизвестный молодой человек совершил выстрел ей в висок у подъезда дома. После этого она была отпрвлена в больницу, также сообщалось, что она в тяжелом состоянии, в глубокой коме.Ирина Фарион известна целым рядом радикальных антироссийских заявлений и высказываний.Ранее Фарион заявила, что не может назвать украинцами тех украинских военных, которые разговаривают на русском языке. Она же впоследствии опубликовала письмо поддержки, якобы направленное ей студентом из Крыма, при этом опубликовав имя и электронный адрес автора послания.Читайте также на РИА Новости Крым:"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион"Нужна смирительная рубашка": сенатор ответил Фарион на слова о русскоязычныхДремучий национализм: в Крыму ответили Фарион на слова о "рабах и оккупантах"

https://crimea.ria.ru/20240719/pokushenie-na-irinu-farion---chto-izvestno-1138998651.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фарион, украина, львов, покушение, происшествия, новости