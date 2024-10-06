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Теракт в Израиле: один человек погиб и более десяти пострадали - РИА Новости Крым, 06.10.2024
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Теракт в Израиле: один человек погиб и более десяти пострадали
Теракт в Израиле: один человек погиб и более десяти пострадали - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Теракт в Израиле: один человек погиб и более десяти пострадали
Более десяти человек пострадали и один погиб во время теракта на автовокзале в израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи Израиля РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T17:01
2024-10-06T17:01
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новости
теракт
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Более десяти человек пострадали и один погиб во время теракта на автовокзале в израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).Степень тяжести состояния одного человека оценивается от средней до тяжелой, четверо получили огнестрельные ранения, еще пятеро – с легкими ушибами и травмами от осколков стекла, уточнили в пресс-службе. Также бригады MDA эвакуировали трех пострадавших.Теракт произошел на центральной автобусной станции в Беэр-Шеве. Нападавший ликвидирован, подчеркнули в полиции Израиля.1 октября теракт со стрельбой произошел в южном предместье Тель-Авива Яффо. Двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавшие также были вооружены ножами.В результате теракта погибли семь человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести. Террористов ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружие, заявили в полиции Израиля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участниковТакие снаряды нужны самому: Украина не будет получать оружие из ИзраиляКак эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенатор
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РИА Новости Крым
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96
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израиль, новости, теракт, в мире, происшествия
Теракт в Израиле: один человек погиб и более десяти пострадали

При теракте в Израиле один человек погиб и более десяти пострадали

17:01 06.10.2024
 
© Фото из соцсетейТеракт в Израиле
Теракт в Израиле
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Более десяти человек пострадали и один погиб во время теракта на автовокзале в израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

"Медики подтвердили гибель молодой женщины в возрасте около 25 лет, оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу "Сорока" десять пострадавших", – говорится в релизе.

Степень тяжести состояния одного человека оценивается от средней до тяжелой, четверо получили огнестрельные ранения, еще пятеро с легкими ушибами и травмами от осколков стекла, уточнили в пресс-службе. Также бригады MDA эвакуировали трех пострадавших.
Теракт произошел на центральной автобусной станции в Беэр-Шеве. Нападавший ликвидирован, подчеркнули в полиции Израиля.
1 октября теракт со стрельбой произошел в южном предместье Тель-Авива Яффо. Двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавшие также были вооружены ножами.
В результате теракта погибли семь человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести. Террористов ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружие, заявили в полиции Израиля.
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