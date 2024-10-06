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Теракт в Израиле: один человек погиб и более десяти пострадали

Теракт в Израиле: один человек погиб и более десяти пострадали - РИА Новости Крым, 06.10.2024

Теракт в Израиле: один человек погиб и более десяти пострадали

Более десяти человек пострадали и один погиб во время теракта на автовокзале в израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи Израиля РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T17:01

2024-10-06T17:01

2024-10-06T17:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Более десяти человек пострадали и один погиб во время теракта на автовокзале в израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).Степень тяжести состояния одного человека оценивается от средней до тяжелой, четверо получили огнестрельные ранения, еще пятеро – с легкими ушибами и травмами от осколков стекла, уточнили в пресс-службе. Также бригады MDA эвакуировали трех пострадавших.Теракт произошел на центральной автобусной станции в Беэр-Шеве. Нападавший ликвидирован, подчеркнули в полиции Израиля.1 октября теракт со стрельбой произошел в южном предместье Тель-Авива Яффо. Двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавшие также были вооружены ножами.В результате теракта погибли семь человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести. Террористов ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружие, заявили в полиции Израиля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участниковТакие снаряды нужны самому: Украина не будет получать оружие из ИзраиляКак эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенатор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, новости, теракт, в мире, происшествия