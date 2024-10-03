https://crimea.ria.ru/20241003/obostrenie-na-blizhnem-vostoke-anatomiya-konflikta-i-logika-ego-uchastnikov-1140798278.html

Обострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участников

Обострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участников - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Обострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участников

Эскалацию конфликта на Ближнем Востоке провоцируют радикальные националисты, находящиеся у власти в Израиле, спеша воспользоваться остатками мощи США, которые... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T07:12

2024-10-03T07:12

2024-10-03T07:12

ближний восток

радио "спутник в крыму"

иран

израиль

ливан

сша

мнения

владимир киреев

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/02/1140800676_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_64a58c22f6eafca029d2aeb17b2dc214.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Эскалацию конфликта на Ближнем Востоке провоцируют радикальные националисты, находящиеся у власти в Израиле, спеша воспользоваться остатками мощи США, которые теряют и гегемонию, и интерес к региону. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев, подчеркнув, что Ирану война абсолютно не нужна.Иран уже победил, и война ему не нужнаПо словам Киреева, благодаря начатой США в 2000-х политике по переформатированию Ближнего Востока Иран получил огромные возможности для усиления своего влияния в регионе. Сегодня он является здесь сверхдержавой, и не в его интересах что-либо менять."Иран практически взял под контроль Ирак и сильно увеличил свое влияние в Сирии. Ливан под очень значительным контролем Ирана из-за того, что "Хезболла" оказалась доминирующей силой в стране и регионе. Новая сила – йеменские хуситы являются прокси Ирана, следовательно, он держит руку на пульсе в одной из главных мировых транспортных артерий – Красном море. Даже с Саудовской Аравией, антагонистом Ирана на протяжении нескольких десятилетий, сейчас достигнуты у него очень конструктивные договоренности при посредничестве Китая", – рассказал Киреев.Помимо этого, Иран обладает мощной внутренней силой – это Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР), военно-экономическая и идеологическая корпорация, а также другие сильные организации, которые контролируют и внутреннюю, и внешнюю жизнь страны и региона в целом, добавил политолог."Это, конечно, зрелищно выглядело: огромное количество светящихся полос в небе, которые люди на телефоны снимали. Для этого и дождались ночи, чтобы визуально было мощно. Но в плане военного поражения это было незначительно", – сказал Киреев.Что действительно интересует сегодня Иран, так это скорейший уход из региона Соединенных Штатов, который все никак не могут осуществить, сказал эксперт.США не могут остановить "любимого токсичного ребенка"О переносе центра своего внимания с Европы и Ближнего Востока на Тихоокеанский регион в США говорят на протяжении уже нескольких каденций президентов, начиная с Барака Обамы, отмечает Киреев."Обама для этого делал очень серьезные шаги, давая Ирану огромные бонусы. Трамп ухудшил отношения, возобновив санкции, но это опять-таки не было частью фундаментальной политики США", – отметил он.И в последние годы американцы также, вопреки мнению и желанию Израиля и израильскому лобби в Америке, очень стремились примириться с Ираном. Они понимали, что только через него смогут хоть как-то контролировать ситуацию в регионе, переместив основное внимание поближе к Китаю, добавил политолог.Американские дипломаты и разведчики прямо говорят о том, что дружить надо было с самого начала с Ираном, "а не с этими токсичными". Критические, а порой откровенно антисемитские настроения в отношении Израиля превалируют и в европейских элитах. Но в политическом истеблишменте США все наоборот.Израильские радикалы готовы на все ради войныИзраиль очень тесно связан с американским военно-промышленным комплексом и без США уязвим, отметает Киреев. При этом сегодня оказывается окружен арабскими странами, в целом враждебными, и даже Турция ухудшает с ним отношения.Этому всячески способствуют находящиеся у власти Израиля радикальные националисты, сказал политолог."Были на протяжении многих десятилетий разные политические режимы, в том числе те, которые хотели договориться, настроенные на конструктивный диалог. Но на данный момент во главе люди очень ястребиные и радикально настроены по отношению к соседям. Поэтому Израиль провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке. Не только с Ираном, но в первую очередь с ним. Израиль просто давит на Иран, чтобы тот начал военные действия", – сказал Киреев.Это давление продолжается несколько лет и особенно усилилось в 2023-м году, отметил он. Отсюда диверсии и теракты в Израиле, считает Киреев.По мнению политолога, нападение на Израиль боевиков группировки ХАМАС не было недосмотром израильской разведки. Ярким доказательством тому стала "атака пейджеров" в Ливане.Генштаб вооруженных сил Ирана назвал пораженные в Израиле целиВечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. Местные СМИ сообщали, что взрывы прозвучали над Иерусалимом. По данным изданий, Иран выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет, не менее 80% из которых поразили цели.Корпус Стражей Исламской Революции заявил, что атака на Израиль – ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что удары сил исламского сопротивления по Израилю будут еще масштабнее.Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви пообещал выбрать время и удивить неожиданным ответом на ракетный удар Ирана по Израилю. В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в защите от атак со стороны Ирана и сбивать ракеты, запущенные по еврейскому государству.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России обвинили администрацию Байдена в ударах по Израилю Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном Возможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке

https://crimea.ria.ru/20240725/ne-strashilka-i-ne-fatum-ekspert-o-voyne-izrailya-s-iranom-s-uchastiem-rf-1139106573.html

ближний восток

иран

израиль

ливан

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ближний восток, иран, израиль, ливан, сша, мнения, владимир киреев, политика, в мире