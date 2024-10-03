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Обострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участников - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Обострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участников
Обострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участников - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Обострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участников
Эскалацию конфликта на Ближнем Востоке провоцируют радикальные националисты, находящиеся у власти в Израиле, спеша воспользоваться остатками мощи США, которые... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T07:12
2024-10-03T07:12
ближний восток
радио "спутник в крыму"
иран
израиль
ливан
сша
мнения
владимир киреев
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Эскалацию конфликта на Ближнем Востоке провоцируют радикальные националисты, находящиеся у власти в Израиле, спеша воспользоваться остатками мощи США, которые теряют и гегемонию, и интерес к региону. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев, подчеркнув, что Ирану война абсолютно не нужна.Иран уже победил, и война ему не нужнаПо словам Киреева, благодаря начатой США в 2000-х политике по переформатированию Ближнего Востока Иран получил огромные возможности для усиления своего влияния в регионе. Сегодня он является здесь сверхдержавой, и не в его интересах что-либо менять."Иран практически взял под контроль Ирак и сильно увеличил свое влияние в Сирии. Ливан под очень значительным контролем Ирана из-за того, что "Хезболла" оказалась доминирующей силой в стране и регионе. Новая сила – йеменские хуситы являются прокси Ирана, следовательно, он держит руку на пульсе в одной из главных мировых транспортных артерий – Красном море. Даже с Саудовской Аравией, антагонистом Ирана на протяжении нескольких десятилетий, сейчас достигнуты у него очень конструктивные договоренности при посредничестве Китая", – рассказал Киреев.Помимо этого, Иран обладает мощной внутренней силой – это Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР), военно-экономическая и идеологическая корпорация, а также другие сильные организации, которые контролируют и внутреннюю, и внешнюю жизнь страны и региона в целом, добавил политолог."Это, конечно, зрелищно выглядело: огромное количество светящихся полос в небе, которые люди на телефоны снимали. Для этого и дождались ночи, чтобы визуально было мощно. Но в плане военного поражения это было незначительно", – сказал Киреев.Что действительно интересует сегодня Иран, так это скорейший уход из региона Соединенных Штатов, который все никак не могут осуществить, сказал эксперт.США не могут остановить "любимого токсичного ребенка"О переносе центра своего внимания с Европы и Ближнего Востока на Тихоокеанский регион в США говорят на протяжении уже нескольких каденций президентов, начиная с Барака Обамы, отмечает Киреев."Обама для этого делал очень серьезные шаги, давая Ирану огромные бонусы. Трамп ухудшил отношения, возобновив санкции, но это опять-таки не было частью фундаментальной политики США", – отметил он.И в последние годы американцы также, вопреки мнению и желанию Израиля и израильскому лобби в Америке, очень стремились примириться с Ираном. Они понимали, что только через него смогут хоть как-то контролировать ситуацию в регионе, переместив основное внимание поближе к Китаю, добавил политолог.Американские дипломаты и разведчики прямо говорят о том, что дружить надо было с самого начала с Ираном, "а не с этими токсичными". Критические, а порой откровенно антисемитские настроения в отношении Израиля превалируют и в европейских элитах. Но в политическом истеблишменте США все наоборот.Израильские радикалы готовы на все ради войныИзраиль очень тесно связан с американским военно-промышленным комплексом и без США уязвим, отметает Киреев. При этом сегодня оказывается окружен арабскими странами, в целом враждебными, и даже Турция ухудшает с ним отношения.Этому всячески способствуют находящиеся у власти Израиля радикальные националисты, сказал политолог."Были на протяжении многих десятилетий разные политические режимы, в том числе те, которые хотели договориться, настроенные на конструктивный диалог. Но на данный момент во главе люди очень ястребиные и радикально настроены по отношению к соседям. Поэтому Израиль провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке. Не только с Ираном, но в первую очередь с ним. Израиль просто давит на Иран, чтобы тот начал военные действия", – сказал Киреев.Это давление продолжается несколько лет и особенно усилилось в 2023-м году, отметил он. Отсюда диверсии и теракты в Израиле, считает Киреев.По мнению политолога, нападение на Израиль боевиков группировки ХАМАС не было недосмотром израильской разведки. Ярким доказательством тому стала "атака пейджеров" в Ливане.Генштаб вооруженных сил Ирана назвал пораженные в Израиле целиВечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. Местные СМИ сообщали, что взрывы прозвучали над Иерусалимом. По данным изданий, Иран выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет, не менее 80% из которых поразили цели.Корпус Стражей Исламской Революции заявил, что атака на Израиль – ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что удары сил исламского сопротивления по Израилю будут еще масштабнее.Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви пообещал выбрать время и удивить неожиданным ответом на ракетный удар Ирана по Израилю. В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в защите от атак со стороны Ирана и сбивать ракеты, запущенные по еврейскому государству.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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ближний восток, иран, израиль, ливан, сша, мнения, владимир киреев, политика, в мире
Обострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участников

Радикальные националисты Израиля подогревают конфликт на Ближнем Востоке – эксперт

07:12 03.10.2024
 
© AP Photo Hassan AmmarРазрушенное здание на месте израильского авиаудара в Дахие, Бейрут, Ливан
Разрушенное здание на месте израильского авиаудара в Дахие, Бейрут, Ливан - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo Hassan Ammar
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Эскалацию конфликта на Ближнем Востоке провоцируют радикальные националисты, находящиеся у власти в Израиле, спеша воспользоваться остатками мощи США, которые теряют и гегемонию, и интерес к региону. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев, подчеркнув, что Ирану война абсолютно не нужна.

Иран уже победил, и война ему не нужна

По словам Киреева, благодаря начатой США в 2000-х политике по переформатированию Ближнего Востока Иран получил огромные возможности для усиления своего влияния в регионе. Сегодня он является здесь сверхдержавой, и не в его интересах что-либо менять.
"Иран практически взял под контроль Ирак и сильно увеличил свое влияние в Сирии. Ливан под очень значительным контролем Ирана из-за того, что "Хезболла" оказалась доминирующей силой в стране и регионе. Новая сила – йеменские хуситы являются прокси Ирана, следовательно, он держит руку на пульсе в одной из главных мировых транспортных артерий – Красном море. Даже с Саудовской Аравией, антагонистом Ирана на протяжении нескольких десятилетий, сейчас достигнуты у него очень конструктивные договоренности при посредничестве Китая", – рассказал Киреев.
Помимо этого, Иран обладает мощной внутренней силой – это Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР), военно-экономическая и идеологическая корпорация, а также другие сильные организации, которые контролируют и внутреннюю, и внешнюю жизнь страны и региона в целом, добавил политолог.
"Иран уже победил на земле", говорит Киреев, потому его логика сводится к тому, чтобы уклоняться от рисков большой войны, используя "мыслимые и немыслимые уловки". Одной из них, по мнению эксперта, стал и мощный ракетный удар по Израилю накануне.
"Это, конечно, зрелищно выглядело: огромное количество светящихся полос в небе, которые люди на телефоны снимали. Для этого и дождались ночи, чтобы визуально было мощно. Но в плане военного поражения это было незначительно", – сказал Киреев.
Что действительно интересует сегодня Иран, так это скорейший уход из региона Соединенных Штатов, который все никак не могут осуществить, сказал эксперт.
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Не страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФ

США не могут остановить "любимого токсичного ребенка"

О переносе центра своего внимания с Европы и Ближнего Востока на Тихоокеанский регион в США говорят на протяжении уже нескольких каденций президентов, начиная с Барака Обамы, отмечает Киреев.
"Обама для этого делал очень серьезные шаги, давая Ирану огромные бонусы. Трамп ухудшил отношения, возобновив санкции, но это опять-таки не было частью фундаментальной политики США", – отметил он.
И в последние годы американцы также, вопреки мнению и желанию Израиля и израильскому лобби в Америке, очень стремились примириться с Ираном. Они понимали, что только через него смогут хоть как-то контролировать ситуацию в регионе, переместив основное внимание поближе к Китаю, добавил политолог.
Американские дипломаты и разведчики прямо говорят о том, что дружить надо было с самого начала с Ираном, "а не с этими токсичными". Критические, а порой откровенно антисемитские настроения в отношении Израиля превалируют и в европейских элитах. Но в политическом истеблишменте США все наоборот.
"Со стороны американских политических элит, кроме профессиональных военных и дипломатов, это абсолютное обожание. Это не партнерские отношения: Израиль для Соединенных Штатов любимый ребенок. И они его не бросят ни в коем случае", - полагает Киреев.

Израильские радикалы готовы на все ради войны

Израиль очень тесно связан с американским военно-промышленным комплексом и без США уязвим, отметает Киреев. При этом сегодня оказывается окружен арабскими странами, в целом враждебными, и даже Турция ухудшает с ним отношения.
Здесь хорошо осознают, что гегемония Америки слабеет, к тому же ее внимание переключается. А потому "хотят напоследок воспользоваться мощью США и как можно быстрее совершить прорыв, чтобы спровоцировать войну любыми способами и разобраться со своими противниками в регионе".
Этому всячески способствуют находящиеся у власти Израиля радикальные националисты, сказал политолог.
"Были на протяжении многих десятилетий разные политические режимы, в том числе те, которые хотели договориться, настроенные на конструктивный диалог. Но на данный момент во главе люди очень ястребиные и радикально настроены по отношению к соседям. Поэтому Израиль провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке. Не только с Ираном, но в первую очередь с ним. Израиль просто давит на Иран, чтобы тот начал военные действия", – сказал Киреев.
Это давление продолжается несколько лет и особенно усилилось в 2023-м году, отметил он. Отсюда диверсии и теракты в Израиле, считает Киреев.
По мнению политолога, нападение на Израиль боевиков группировки ХАМАС не было недосмотром израильской разведки. Ярким доказательством тому стала "атака пейджеров" в Ливане.
"Как это Израиль недосмотрел, когда он настолько мощным разведывательным аппаратом обладает? Мы видим, что в Ливане происходит. Оказывается, цифровую карту сделали всего региона, отслеживали действия, поступки всех активистов "Хезболлы" в реальном времени. По косвенным данным составили информацию о всей деятельности госаппарата силовых структур. Возникает подозрение, что пропустили этот теракт для того, чтобы иметь аргумент для начала военной кампании", – заключил эксперт.
Генштаб вооруженных сил Ирана назвал пораженные в Израиле цели
Вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. Местные СМИ сообщали, что взрывы прозвучали над Иерусалимом. По данным изданий, Иран выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет, не менее 80% из которых поразили цели.
Корпус Стражей Исламской Революции заявил, что атака на Израиль – ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что удары сил исламского сопротивления по Израилю будут еще масштабнее.
Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви пообещал выбрать время и удивить неожиданным ответом на ракетный удар Ирана по Израилю. В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в защите от атак со стороны Ирана и сбивать ракеты, запущенные по еврейскому государству.
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