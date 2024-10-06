https://crimea.ria.ru/20241006/zarodivshiysya-v-rossii-fidzhital-sport-sposoben-zavoevat-mir-1140848849.html

Зародившийся в России фиджитал-спорт способен завоевать мир

Зародившийся в России фиджитал-спорт способен завоевать мир - РИА Новости Крым, 06.10.2024

Зародившийся в России фиджитал-спорт способен завоевать мир

У зародившихся в России фиджитал-игр большое будущее в спорте высоких достижений на международном уровне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил... РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T21:32

2024-10-06T21:32

2024-10-06T21:32

радио "спутник в крыму"

спорт

фиджитал

мнения

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. У зародившихся в России фиджитал-игр большое будущее в спорте высоких достижений на международном уровне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил олимпийский чемпион Пекина-2008 Артур Айвазян.По мнению Айвазяна, сегодня появившийся в России фиджитал-спорт развивается в виде эксперимента, но, учитывая тренды, он быстро найдет поклонников по всему миру.А потому, считает спортсмен, уже сейчас становится ясно, что у этого вида спорта большое будущее на международной арене."То, что интересно людям, что будет собирать толпы фанатов, однозначно войдет (в большой спорт – ред.)", – сказал Айвазян.Доктор политических наук Александр Ирхин ранее высказал мнение, что в условиях мировой гибридной войны организованный Россией международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал "Игры будущего" – "очень правильный асимметричный ход в области дипломатии, гибридный подход к политике и спорту". "Нам нужны союзники. И если этих союзников дает спорт, то почему нет", – сказал политолог.Президент России Владимир Путин, выступая на церемонии открытия мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани в феврале 2024 года, назвал их даром мировой спортивной семье.Фиджитал – новый вид спорта, зародившийся в России. В январе 2023-го Минспорта РФ внесло его в перечень видов спорта. В 2024-м открылись первые "Игры будущего", позволившие оценить широту и перспективность нового явления.Представляет собой совмещение классических и компьютерных соревнований. Например, один футбольный тайм спортсмены играют в виртуальной игре, а второй – на поле. Набранные перед монитором и на реальной спортивной площадке очки суммируются, на основании чего определяется победитель.Первый фиджитал-центр на территории Крымского полуострова появился в Севастополе в декабре 2023 года. В том же году была создана Федерация фиджитал-спорта.В сентябре в Нижнем Новгороде прошли II Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского, в программу которых вошел фиджитал-хоккей. Участие в этих соревнованиях приняли и спортсмены из Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конкурентов у россиян в фиджитал спорте сегодня нет-президент федерацииДворец водных видов спорта и фиджитал-центр открылись в СевастополеВ Крыму появятся фиджитал-спортплощадки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, фиджитал, мнения, россия