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Путин назвал "Игры будущего" даром России мировой спортивной семье - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Путин назвал "Игры будущего" даром России мировой спортивной семье
Путин назвал "Игры будущего" даром России мировой спортивной семье - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Путин назвал "Игры будущего" даром России мировой спортивной семье
Президент России Владимир Путин в приветственном слове на церемонии открытия мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани назвал их даром мировой... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T20:16
2024-02-21T20:45
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в приветственном слове на церемонии открытия мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани назвал их даром мировой спортивной семье. Российский лидер поприветствовал пионеров фиджитал-спорта и подчеркнул, что это абсолютно новый инновационный формат соревнований."Действительно – игры будущего. Сплетение традиций и современности. Гармония технического совершенства и высокого интеллекта, единство спорта и технологий, просвещения и науки. Все это необходимо человеку для всестороннего развития успеха в нашу эпоху стремительных изменений", – сказал Путин.Президент назвал закономерным то, что идея объединить классический и киберспорт рождена в России. Он подчеркнул, что наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов.21 февраля в столице Татарстана стартовал международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". Соревнования пройдут на площадках в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине, которые поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Ожидается участие более двух тысяч атлетов из более чем 100 стран.В церемонии открытия приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Республики Сербской Милорад Додик. До начала церемонии открытия президент России Владимир Путин встретился с главами стран СНГ и Республики Сербской.Читайте также на РИА Новости Крым:США пытаются сорвать "Игры Будущего" в России – НарышкинКонкурентов у россиян в фиджитал спорте сегодня нет-президент федерации
https://crimea.ria.ru/20231229/dvorets-vodnykh-vidov-sporta-i-fidzhital-tsentr-otkrylis-v-sevastopole-1133904415.html
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россия, владимир путин (политик), спорт, игры будущего, общество, новости, казань, татарстан, узбекистан, киргизия, белоруссия
Путин назвал "Игры будущего" даром России мировой спортивной семье

Путин назвал "Игры будущего" даром России мировой спортивной семье

20:16 21.02.2024 (обновлено: 20:45 21.02.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия "Игр Будущего"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Игр Будущего
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в приветственном слове на церемонии открытия мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани назвал их даром мировой спортивной семье.
Российский лидер поприветствовал пионеров фиджитал-спорта и подчеркнул, что это абсолютно новый инновационный формат соревнований.
"Действительно – игры будущего. Сплетение традиций и современности. Гармония технического совершенства и высокого интеллекта, единство спорта и технологий, просвещения и науки. Все это необходимо человеку для всестороннего развития успеха в нашу эпоху стремительных изменений", – сказал Путин.
Президент назвал закономерным то, что идея объединить классический и киберспорт рождена в России. Он подчеркнул, что наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов.

"Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. "Игры будущего" – наш дар мировой спортивной семье", – подчеркнул Путин.

21 февраля в столице Татарстана стартовал международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". Соревнования пройдут на площадках в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.
Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине, которые поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Ожидается участие более двух тысяч атлетов из более чем 100 стран.
В церемонии открытия приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Республики Сербской Милорад Додик. До начала церемонии открытия президент России Владимир Путин встретился с главами стран СНГ и Республики Сербской.
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