https://crimea.ria.ru/20240221/putin-nazval-igry-buduschego-darom-rossii-mirovoy-sportivnoy-seme-1135137101.html

Путин назвал "Игры будущего" даром России мировой спортивной семье

Путин назвал "Игры будущего" даром России мировой спортивной семье - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Путин назвал "Игры будущего" даром России мировой спортивной семье

Президент России Владимир Путин в приветственном слове на церемонии открытия мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани назвал их даром мировой... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T20:16

2024-02-21T20:16

2024-02-21T20:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в приветственном слове на церемонии открытия мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани назвал их даром мировой спортивной семье. Российский лидер поприветствовал пионеров фиджитал-спорта и подчеркнул, что это абсолютно новый инновационный формат соревнований."Действительно – игры будущего. Сплетение традиций и современности. Гармония технического совершенства и высокого интеллекта, единство спорта и технологий, просвещения и науки. Все это необходимо человеку для всестороннего развития успеха в нашу эпоху стремительных изменений", – сказал Путин.Президент назвал закономерным то, что идея объединить классический и киберспорт рождена в России. Он подчеркнул, что наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов.21 февраля в столице Татарстана стартовал международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". Соревнования пройдут на площадках в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине, которые поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Ожидается участие более двух тысяч атлетов из более чем 100 стран.В церемонии открытия приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Республики Сербской Милорад Додик. До начала церемонии открытия президент России Владимир Путин встретился с главами стран СНГ и Республики Сербской.Читайте также на РИА Новости Крым:США пытаются сорвать "Игры Будущего" в России – НарышкинКонкурентов у россиян в фиджитал спорте сегодня нет-президент федерации

https://crimea.ria.ru/20231229/dvorets-vodnykh-vidov-sporta-i-fidzhital-tsentr-otkrylis-v-sevastopole-1133904415.html

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россия, владимир путин (политик), спорт, игры будущего, общество, новости, казань, татарстан, узбекистан, киргизия, белоруссия