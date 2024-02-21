https://crimea.ria.ru/20240221/putin-vstretilsya-s-glavami-stran-sng-i-respubliki-serbskoy-glavnoe-1135134294.html

Путин встретился с главами стран СНГ и Республики Сербской: главное

Путин встретился с главами стран СНГ и Республики Сербской: главное - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Путин встретился с главами стран СНГ и Республики Сербской: главное

Президент России Владимир Путин встретился в Казани с лидерами Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской в составе Боснии и... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T18:37

2024-02-21T18:37

2024-02-21T19:23

владимир путин (политик)

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

политика

шавкат мирзиеев

узбекистан

казань

садыр жапаров

киргизия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился в Казани с лидерами Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины (РС БиГ). 21 февраля в столице Татарстана стартует международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". Соревнования пройдут на площадках в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.На церемонию открытия игр прибыл лидер Республики Сербской Милорад Додик, главы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.Додик в ответ сообщил, что РС БиГ не поддерживает антироссийские санкции.Президент добавил, что Запад оказывает большое давление на Республику Сербскую, страна находится в "сложной ситуации", буквально "под протекторатом" западных стран, в условиях "интервенции".Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе встречи в Казани пожелал президенту РФ Владимиру Путину успехов в предстоящей избирательной кампании."Пользуясь случаем, желаю успехов в вашей предстоящей избирательной кампании", - заявил в среду киргизский лидер.Жапаров также поблагодарил российского президента за приглашение на церемонию открытия мультиспортивного турнира "Игры будущего" и пожелал успешного проведения мероприятия.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что в республике уверены в победе Владимира Путина на выборах президента РФ и ожидают с визитом уже после выборов.Владимир Путин поддержал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева провести следующие "Игры будущего" в Казахстане."Супер", — отреагировал Путин на инициативу Токаева во время встречи политиков в Казани.Президент Казахстана также отметил, что российская экономика, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов, а по паритету покупательской способности экономика страны стала первой в Европе. Это естественным образом положительно сказывается на сотрудничестве между Астаной и Москвой, указал он.Кроме того, Токаев поблагодарил Путина за достижение договоренностей о строительстве трех тепло- и двух гидроэлектростанций в республике.Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, нет никакой проблемы, которая бы не решалась, в том числе и благодаря личным отношениям глав государств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Путин отметил, что лидеры используют возможность общения в рамках "Игр Будущего" для того, чтобы обсудить двусторонние отношения."Они развиваются весьма успешно. Я не знаю ни одной проблемы, которую мы бы не решали, особенно после наших встреч. Будем двигаться по всем направлениям", - сказал российский лидер.Путин добавил, что особенно это касается экономики.

казахстан

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узбекистан

казань

киргизия

белоруссия

таджикистан

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2024

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