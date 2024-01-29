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США пытаются сорвать "Игры Будущего" в России – Нарышкин

США пытаются сорвать "Игры Будущего" в России – Нарышкин - РИА Новости Крым, 29.01.2024

США пытаются сорвать "Игры Будущего" в России – Нарышкин

США пытаются сорвать организуемые Россией спортивные мероприятия, в том числе "Игры Будущего" и "Всемирные игры дружбы", с помощью подконтрольного Вашингтону... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T10:11

2024-01-29T10:11

2024-01-29T10:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. США пытаются сорвать организуемые Россией спортивные мероприятия, в том числе "Игры Будущего" и "Всемирные игры дружбы", с помощью подконтрольного Вашингтону Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.По словам Нарышкина, глава ВАДА "рьяно взялся за дискредитацию организуемых Россией состязаний", а иностранных спортсменов, планирующих принять в них участие, "пугают крахом карьеры в олимпийском спорте, причем уже этим летом в Париже".Тем не менее, отметил глава СВР, неистовая борьба поляка с Россией уже сейчас начинает приносить прямо противоположные результаты.Нарышкин добавил, что международные спортивные федерации показывают нежелание учитывать позицию США в вопросе недопуска россиян к соревнованиям. На это указывает и "слишком большое" число стран Глобального Юга, изъявившее желание участвовать в организуемых Россией "Играх Будущего", "Спортивных играх стран БРИКС" и "Всемирных играх дружбы"."Игры Будущего" – масштабное спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий, синергия классических и цифровых видов спорта. Пройдет с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Соревнования соберут порядка двух тысяч участников, ожидаемое количество просмотров на стриминговых площадках – более 150 млн зрителей. Основной площадкой проведения "Игр Будущего" в Казани станет выставочный комплекс "Казань Экспо". Также для проведения Игр планируется задействовать как спортивные, так и новые объекты (например, новый IT-квартал), а также Иннополис.Игры БРИКС – ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. Игры 2024 года было решено провести в Казани в июне. Соревнования пройдут в 29 видах спорта, в них примут участие более 60 стран. Главной целью турнира станет укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Конкурентов у россиян в фиджитал спорте сегодня нет-президент федерацииСергей Карякин откроет шахматные школы в новых регионах РоссииУкраина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян

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сергей нарышкин, новости, сша, служба внешней разведки (свр), политика, россия, брикс