https://crimea.ria.ru/20240123/sergey-karyakin-otkroet-shakhmatnye-shkoly-v-novykh-regionakh-rossii-1134402998.html

Сергей Карякин откроет шахматные школы в новых регионах России

Сергей Карякин откроет шахматные школы в новых регионах России - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Сергей Карякин откроет шахматные школы в новых регионах России

Несколько шахматных школ для детей будут созданы к концу текущего года в новых регионах Российской Федерации – в ЛНР, ДНР, Запорожской области и на Херсонщине... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T16:01

2024-01-23T16:01

2024-01-23T16:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Несколько шахматных школ для детей будут созданы к концу текущего года в новых регионах Российской Федерации – в ЛНР, ДНР, Запорожской области и на Херсонщине. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал гроссмейстер Сергей Карякин в ходе церемонии награждения премией "Команда Путина" в Крыму.Он отметил, что сейчас проходит организационная работа. У гроссмейстера есть мнение, что школы, при благоприятном стечении обстоятельств, могут открыться и ранее обозначенного срока.Уроженец Крыма, часто бывающий на полуострове, Сергей Карякин подчеркнул, что шахматы – бюджетный, но полезный для развития подрастающего поколения вид спорта."Только в городе Донецке сотни детей занимаются шахматами. Это недорогой спорт, который развивает интеллект", – уверен Карякин.Ранее подобные шахматные школы под эгидой спортсмена начали работать в Симферополе и в Подмосковье.Премия "Команда Путина" инициирована в 2022 году Народным фронтом, лидером которого является президент России Владимир Путин. В Крыму в этом году наградили тех, кто внес свой существенный вклад в помощь бойцам зоны СВО и оказал содествие жителям новых регионов России.Читайте также:Как гроссмейстер из Крыма Карякин помогает бойцам СВОГроссмейстер Карякин снялся в сериале с Сергеем БуруновымСила в шахматах: как игра может помочь военной стратегии

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сергей карякин, шахматы, новые регионы россии, дети, спорт, образование в россии