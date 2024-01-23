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Сергей Карякин откроет шахматные школы в новых регионах России - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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Сергей Карякин откроет шахматные школы в новых регионах России
Сергей Карякин откроет шахматные школы в новых регионах России - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Сергей Карякин откроет шахматные школы в новых регионах России
Несколько шахматных школ для детей будут созданы к концу текущего года в новых регионах Российской Федерации – в ЛНР, ДНР, Запорожской области и на Херсонщине... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T16:01
2024-01-23T16:02
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шахматы
новые регионы россии
дети
спорт
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Несколько шахматных школ для детей будут созданы к концу текущего года в новых регионах Российской Федерации – в ЛНР, ДНР, Запорожской области и на Херсонщине. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал гроссмейстер Сергей Карякин в ходе церемонии награждения премией "Команда Путина" в Крыму.Он отметил, что сейчас проходит организационная работа. У гроссмейстера есть мнение, что школы, при благоприятном стечении обстоятельств, могут открыться и ранее обозначенного срока.Уроженец Крыма, часто бывающий на полуострове, Сергей Карякин подчеркнул, что шахматы – бюджетный, но полезный для развития подрастающего поколения вид спорта."Только в городе Донецке сотни детей занимаются шахматами. Это недорогой спорт, который развивает интеллект", – уверен Карякин.Ранее подобные шахматные школы под эгидой спортсмена начали работать в Симферополе и в Подмосковье.Премия "Команда Путина" инициирована в 2022 году Народным фронтом, лидером которого является президент России Владимир Путин. В Крыму в этом году наградили тех, кто внес свой существенный вклад в помощь бойцам зоны СВО и оказал содествие жителям новых регионов России.Читайте также:Как гроссмейстер из Крыма Карякин помогает бойцам СВОГроссмейстер Карякин снялся в сериале с Сергеем БуруновымСила в шахматах: как игра может помочь военной стратегии
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новости, сергей карякин, шахматы, новые регионы россии, дети, спорт, образование в россии
Сергей Карякин откроет шахматные школы в новых регионах России

Шахматные школы под эгидой Сергея Карякина появятся в новых регионах России к концу года

16:01 23.01.2024 (обновлено: 16:02 23.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСергей Карякин
Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Несколько шахматных школ для детей будут созданы к концу текущего года в новых регионах Российской Федерации – в ЛНР, ДНР, Запорожской области и на Херсонщине. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал гроссмейстер Сергей Карякин в ходе церемонии награждения премией "Команда Путина" в Крыму.

"Талантливых детей у нас много. Но есть вопрос, как они будут дальше развиваться, кто их будет поддерживать. У нас достигнута предварительная договоренность о выделении помещений под шахматные школы в новых регионах. Я надеюсь, что до конца года эта инициатива воплотится в жизнь и дети уже смогут заниматься", – сказал Карякин.

Он отметил, что сейчас проходит организационная работа. У гроссмейстера есть мнение, что школы, при благоприятном стечении обстоятельств, могут открыться и ранее обозначенного срока.
Уроженец Крыма, часто бывающий на полуострове, Сергей Карякин подчеркнул, что шахматы – бюджетный, но полезный для развития подрастающего поколения вид спорта.
"Только в городе Донецке сотни детей занимаются шахматами. Это недорогой спорт, который развивает интеллект", – уверен Карякин.
Ранее подобные шахматные школы под эгидой спортсмена начали работать в Симферополе и в Подмосковье.
Премия "Команда Путина" инициирована в 2022 году Народным фронтом, лидером которого является президент России Владимир Путин. В Крыму в этом году наградили тех, кто внес свой существенный вклад в помощь бойцам зоны СВО и оказал содествие жителям новых регионов России.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовостиСергей КарякинШахматыНовые регионы РоссиидетиСпортОбразование в России
 
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