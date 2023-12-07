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Как гроссмейстер из Крыма Карякин помогает бойцам СВО

Как гроссмейстер из Крыма Карякин помогает бойцам СВО - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Как гроссмейстер из Крыма Карякин помогает бойцам СВО

Гроссмейстер Сергей Карякин регулярно бывает "за ленточкой" - отвозит участникам СВО гуманитарную помощь, об этом он рассказал в комментарии РИА Новости Крым,... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T09:30

2023-12-07T09:30

2023-12-07T09:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Гроссмейстер Сергей Карякин регулярно бывает "за ленточкой" - отвозит участникам СВО гуманитарную помощь, об этом он рассказал в комментарии РИА Новости Крым, отметив, что сборы ведутся под конкретные потребности бойцов.По его словам, сборы проводятся совместно с "Народным фронтом", "под конкретные потребности". После каждого сбора публикуются видеоотчеты, "все прозрачно и понятно"."Кроме того, при поддержке правительства Москвы мы привезли шесть "Уралов", мы все время привозим квадрокоптеры, тепловизоры, бинокли, бронежилеты", - перечислил собеседник.Также Карякин рассказал, что обязательно фотографируется с бойцами, "для ребят прикольно, что приехал шахматист, тем более что у них там не так много позитивных вещей происходит, и это повод отвлечься".Бывает, что гроссмейстер играет с военнослужащими в шахматы. Среди них встречаются сильные соперники, особенно, если в детстве они занимались шахматами, замечает он."Раньше все великие полководцы были обязаны играть в шахматы. Это общеизвестный факт. И очень важную вещь сегодня проводит Минобороны. Мы вместе с ними открыли несколько шахматных клубов в их училищах, где дети теперь обучаются шахматам. И это очень важно", - резюмировал Карякин.О том, как игра может помочь в военной стратегии, рассказал в комментарии РИА Новости Крым советский и российский шахматист и политик, двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Анатолий Карпов.Читайте также на РИА Новости Крым:Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин попал под санкции УкраиныСила в шахматах: как игра может помочь военной стратегииЛегенда мировых шахмат оценил идею Карякина создать альтернативу FIDE

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей карякин, шахматы, посылки в зону сво, помощь бойцам сво, крым, новости крыма, общество