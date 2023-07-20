https://crimea.ria.ru/20230720/sila-v-shakhmatakh-kak-igra-mozhet-pomoch-voennoy-strategii-1130175810.html

Сила в шахматах: как игра может помочь военной стратегии

Сила в шахматах: как игра может помочь военной стратегии - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Сила в шахматах: как игра может помочь военной стратегии

РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T13:46

2023-07-20T13:46

2023-07-20T13:54

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Ирина МезенцеваВ шахматы играл русский полководец, основоположник русской военной теории Александр Суворов, император Наполеон Бонапарт также был не прочь подумать над партией-другой шахматной партией. Не только решал, но и составлял шахматные задачи советский военачальник и государственный деятель, полководец Великой Отечественной войны маршал Родион Малиновский. Объясняется это просто: шахматы полезны для развития логики, комбинаторного мышления, в этой игре есть стратегия, которая близка к военной. Именно поэтому сейчас необходимо вернуть этот интеллектуальный вид спорта в армейскую действительность. Такое мнение беседе с корреспондентом РИА Новости Крым высказал советский и российский шахматист и политик, двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Анатолий Карпов.Ежегодно, начиная с 1966 года, 20 июля в мире отмечают день шахмат. Дата выбрана не случайно: 1924 году 20 июля в Париже, в период проведения Восьмых олимпийских летних игр, была основана Международная шахматная федерация.Игра стратегов и полководцев"Великие полководцы играли в шахматы. К шахматам был неравнодушен Наполеон, в шахматы играл Суворов. Великие люди играли в шахматы. Было бы не вредно вернуться к этому опыту и вернуть игру в армейскую действительность", - сказал Анатолий Карпов, отвечая на вопрос, может ли решение шахматных задач помочь в ходе СВО.Легендарный гроссмейстер считает, что шахматы являются частью культуры и мировых достижений, эта игра связана со многими науками.Советские офицеры ходили конемС полководцем Великой Отечественной войны, маршалом и дважды Героем Советского Союза Родионом Малиновским, который был министром обороны в течение десяти лет, с 1957 по 1967 годы, Анатолий Карпов познакомился, когда ему было 15 лет."Я тогда стал инструктором по спорту в ЦСК, и познакомился с Родионом Яковлевичем через шахматы", - вспоминает он.Тогдашний министр обороны Советского Союза очень положительно относился к шахматам и считал, что они абсолютно необходимы офицерам. Именно при Малиновском игра активно внедрялась в Советскую армию."В Центральном доме Советской армии у нас находилась главная шахматная точка времен СССР, через эту точку мы имели возможность общаться с министром обороны, а его главный помощник всегда приходил на заседания шахматного клуба и шахматной команды министерства обороны, которая в первые года становления входила с тройку, потом стала второй, а потом, и с моей помощью в том числе, добралась до победы на чемпионатах СССР", - рассказывает Карпов. И замечает с сожалением, что, когда распался Союз, шахматы практически исчезли из армии.По его словам, сейчас необходимо вернуться к этому опыту: стратегия в шахматах помогает выбирать правильную стратегию и в военном деле. Самый древний вид спорта"В Европе шахматы появились в XV-XVI веках. В Россию эта игра зашла с юга - через персов, мавров, Испанию, Италию. Кроме того, в 80-е годы были проведены археологические раскопки в Казахстане и Узбекистане, археологи обнаружили древние шахматы и тогда предположили, что игра пришла в центральную Россию не с запада, а с юга, из средней Азии", - продолжает Карпов.Он вспоминает, что когда-то даже видел запись в дневнике первого посла Австро-Венгерской империи в России, где тот отмечает умение русских играть в шахматы. Иностранец признавал, что по пониманию шахмат и по глубине решения шахматных задач западные представители не идут ни в какое сравнение с российскими."Так что шахматы для России – давняя история, у нас эта культура идет из средних веков. Интерес к шахматам также проявляли и Пушкин, и Толстой, и Тургенев. Они всегда были частью жизнедеятельности лучших представителей культуры", - считает собеседник.Даже тогда, когда Октябрьская революция "съела" массовую часть представителей интеллигенции, шахматы по-новому пришли в народ: благодаря им в Советской России восстанавливали грамотность, эта игра стала популярным народным видом спорта, признается Карпов."Еще шла Гражданская война, когда в 1920 году прошел чемпионат России по шахматам, и первым чемпионом Советской России стал Алехин (Александр Алехин — русский и французский шахматист, выступавший за Российскую империю, Советскую Россию и Францию, четвертый чемпион мира по шахматам – ред.). А первый в СССР чемпионат по шахматам, состоялся уже в 1924 году. Тогда его выиграл Боголюбов (Ефим Боголюбов – российский и немецкий шахматист, гроссмейстер, дважды чемпион СССР – ред.), который во время Первой мировой войны был в числе интернированных, но все же сумел вернуться к себе на Родину", - рассказывает гроссмейстер.Шахматы наладят отношенияБлагодаря игре в шахматы можно наладить отношения не только между людьми, но и между странами, снять напряжение, считает он.Так, идеолог олимпийского движения Пьер де Кубертен, который жизнь рассматривал через призму спорта и постоянного самосовершенствования, говорил: "О спорт, ты - мир"."Эта цитата стала своеобразным девизом олимпийского движения, которое не должно быть задействовано ни в какой политике. Еще в Древней Греции на время проведения Олимпийских игр прекращались все локальные войны", - говорит Карпов.По его мнению, сегодняшнее олимпийское руководство, возможно, не знает и не понимает истории развития олимпийского движения.Более того, он не исключает, что можно было бы найти возможность для проведения на нейтральной полосе шахматного матча между Украиной и Россией. Он убежден, что шахматы могут способствовать достижению мирных целей. Даже в период Великой Отечественной войны проводились международные турниры.Карпов говорит, что шахматисты никогда не занимались политикой даже при советской власти, да, они имели собственное мнение, но не сколачивали группы и не выступали с какими-то политическими интересами."И даже в период войн шахматы не подвергались гонению. Чудовищно, что сейчас их вовлекли в решение политических вопросов", - считает легендарный гроссмейстер. И напоминает, что звание чемпиона мира в шахматах является самым древним из всех видов спорта, потому что первый матч на первенство мира в современной истории состоялся 1886-м году, а первый турнир прошел в Лондоне 1851-м, задолго до становления других видов спорта. И в шахматах никогда не было влияния политических решений и попыток выйти в международную политику.Читайте также на РИА Новости Крым:Легенда мировых шахмат оценил идею Карякина создать альтернативу FIDEКарпов хочет открыть шахматную школу в КрымуПервый тренер Карякина читал ему книги про Капабланку и помог выиграть первые 20 долларов

https://crimea.ria.ru/20230210/kogda-shakhmatno-shashechnaya-shkola-v-simferopole-vernetsya-v-osobnyak-dintsera-1126912212.html

https://crimea.ria.ru/20211012/krymskaya-shakhmatistka-stala-chempionkoy-rossii-1121113298.html

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

шахматы, спорт, общество, анатолий карпов, психология, мнения, сво