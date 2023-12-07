Гроссмейстер Карякин снялся в сериале с Сергеем Буруновым
Гроссмейстер Карякин озвучивал шахматные истории в сериале с Сергеем Буруновым
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Карякин
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Современное кино о шахматах поможет популяризировать этот вид спорта среди молодежи. В этом убежден гроссмейстер Сергей Карякин. В комментарии РИА Новости Крым он рассказал, что снялся в документальном сериале "Россия на 64 клетках. История чемпионов" вместе с известным актером Сергеем Буруновым.
Сериал представляет собой тридцать 10-минутных серий, в которых повествуется об истории нашей страны через призму судеб великих шахматистов и развития отечественной шахматной школы.
"Кино должно быть. И это важно. Снимался с супругой в фильме про шахматы. Мы озвучивали разные шахматные истории. Сейчас получаем достаточно хорошие отзывы. Там, кроме нас, еще был знаменитый актер Сергей Бурунов", – рассказал Карякин.
И добавил: "шахматы нужно двигать в массы и рассказывать о том, что шахматы – это модно, престижно, интеллектуально. И это важно для нашего молодого поколения, а значит, и для всего государства".
Серии документального сериала посвящены Михаилу Чигорину, Михаилу Ботвиннику, Михаилу Талю, Анатолию Карпову и другим известным личностям мира шахмат. Кроме того, сериал рассказывает об увлечении шахматами успешных, известных людей страны.
Так, в шахматы играл русский полководец, основоположник русской военной теории Александр Суворов. Император Наполеон Бонапарт также был не прочь подумать над партией-другой. Не только решал, но и составлял шахматные задачи советский военачальник и государственный деятель, полководец Великой Отечественной войны маршал Родион Малиновский. О том, как игра может помочь в военной стратегии, рассказал в комментарии РИА Новости Крым советский и российский шахматист и политик, двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Анатолий Карпов.
Ранее на пресс-конференции Международной медиагруппы "Россия Сегодня" президент Федерации шахмат Подмосковья, гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что многие дети с удовольствием посещали бы уроки шахмат, если бы такой предмет появился в школах. При этом в ближайшее время обучать подрастающее поколение игре в шахматы в рамках школьной программы весьма проблематично, поскольку сейчас в стране нет достаточного количества тренеров по этой игре.
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