https://crimea.ria.ru/20231207/grossmeyster-karyakin-snyalsya-v-seriale-s-sergeem-burunovym-1133348634.html

Гроссмейстер Карякин снялся в сериале с Сергеем Буруновым

Гроссмейстер Карякин снялся в сериале с Сергеем Буруновым - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Гроссмейстер Карякин снялся в сериале с Сергеем Буруновым

Современное кино о шахматах поможет популяризировать этот вид спорта среди молодежи. В этом убежден гроссмейстер Сергей Карякин. В комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-07T07:31

2023-12-07T07:31

2023-12-06T23:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Современное кино о шахматах поможет популяризировать этот вид спорта среди молодежи. В этом убежден гроссмейстер Сергей Карякин. В комментарии РИА Новости Крым он рассказал, что снялся в документальном сериале "Россия на 64 клетках. История чемпионов" вместе с известным актером Сергеем Буруновым.Сериал представляет собой тридцать 10-минутных серий, в которых повествуется об истории нашей страны через призму судеб великих шахматистов и развития отечественной шахматной школы.И добавил: "шахматы нужно двигать в массы и рассказывать о том, что шахматы – это модно, престижно, интеллектуально. И это важно для нашего молодого поколения, а значит, и для всего государства".Серии документального сериала посвящены Михаилу Чигорину, Михаилу Ботвиннику, Михаилу Талю, Анатолию Карпову и другим известным личностям мира шахмат. Кроме того, сериал рассказывает об увлечении шахматами успешных, известных людей страны.Так, в шахматы играл русский полководец, основоположник русской военной теории Александр Суворов. Император Наполеон Бонапарт также был не прочь подумать над партией-другой. Не только решал, но и составлял шахматные задачи советский военачальник и государственный деятель, полководец Великой Отечественной войны маршал Родион Малиновский. О том, как игра может помочь в военной стратегии, рассказал в комментарии РИА Новости Крым советский и российский шахматист и политик, двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Анатолий Карпов.Ранее на пресс-конференции Международной медиагруппы "Россия Сегодня" президент Федерации шахмат Подмосковья, гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что многие дети с удовольствием посещали бы уроки шахмат, если бы такой предмет появился в школах. При этом в ближайшее время обучать подрастающее поколение игре в шахматы в рамках школьной программы весьма проблематично, поскольку сейчас в стране нет достаточного количества тренеров по этой игре.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет спрос на занятия шахматами – КарякинГроссмейстер из Крыма Сергей Карякин попал под санкции УкраиныСила в шахматах: как игра может помочь военной стратегии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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