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Шахматы в школе: Карякин оценил инициативу - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Шахматы в школе: Карякин оценил инициативу
Шахматы в школе: Карякин оценил инициативу - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Шахматы в школе: Карякин оценил инициативу
Многие дети с удовольствием посещали бы уроки шахмат, если бы такой предмет появился в школах. При этом, в ближайшее время обучать подрастающее поколение игре в РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T19:11
2023-07-20T14:35
шахматы
сергей карякин
крым
образование в крыму и севастополе
образование в россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Многие дети с удовольствием посещали бы уроки шахмат, если бы такой предмет появился в школах. При этом, в ближайшее время обучать подрастающее поколение игре в шахматы в рамках школьной программы весьма проблематично, поскольку сейчас в стране нет достаточного количества тренеров по этой игре.Об этом на пресс-конференции Международной медиагруппы "Россия Сегодня" заявил президент Федерации шахмат Подмосковья, гроссмейстер Сергей Карякин.Так, несколько лет назад российские депутаты поддержали идею о том, чтобы в программу российских школ было включено обучение игре в шахматы.По его словам, в Московской области этот проект уже частично реализован: в Красногорске шахматы введены практически в каждой школе."Надеюсь, что так будет по всей Московской области. Было бы приятно, если бы шахматы развивались по всей стране и в моем родном Крыму, в том числе", - признался гроссмейстер.При этом он уточнил, что в стране не хватает сильных специалистов, тренеров, которые могли бы в школах преподавать детям шахматы.Кроме того, для реализации данной инициативы нужны не только специалисты, но и методические пособия для школьников, а у тренеров, в свою очередь, должна быть возможность проходить обучение, повышать квалификацию.Карякин убежден, что большинство детей с удовольствием бы занимались шахматами, несмотря на довольно высокую нагрузку в школе."Но хочется найти разумный компромисс, чтобы у детей была возможность посещать кружки и шахматные секции", - заключил спортсмен.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, шахматно-шашечная школа в Симферополе должна вернуться в особняк Динцера. Так, еще в феврале текущего года ремонтно-реставрационные работы в историческом здании, памятнике архитектуры регионального значения завершены в полном объеме, осуществляется подготовка документов для передачи объекта ГБУ РК "Спортивная школа по шахматам и шашкам".Читайте также на РИА Новости Крым:Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин попал под санкции УкраиныКогда шахматно-шашечная школа в Симферополе вернется в особняк ДинцераКарякин оценил перспективы российского шахматного спорта
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РИА Новости Крым
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шахматы, сергей карякин, крым, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости крыма
Шахматы в школе: Карякин оценил инициативу

Карякин: дети с удовольствием будут учиться шахматам в школе при наличии тренеров

19:11 20.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСергей Карякин
Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Многие дети с удовольствием посещали бы уроки шахмат, если бы такой предмет появился в школах. При этом, в ближайшее время обучать подрастающее поколение игре в шахматы в рамках школьной программы весьма проблематично, поскольку сейчас в стране нет достаточного количества тренеров по этой игре.
Об этом на пресс-конференции Международной медиагруппы "Россия Сегодня" заявил президент Федерации шахмат Подмосковья, гроссмейстер Сергей Карякин.
Так, несколько лет назад российские депутаты поддержали идею о том, чтобы в программу российских школ было включено обучение игре в шахматы.
"Мы планируем развивать этот проект – шахматы в школах", - сказал Карякин, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
По его словам, в Московской области этот проект уже частично реализован: в Красногорске шахматы введены практически в каждой школе.
"Надеюсь, что так будет по всей Московской области. Было бы приятно, если бы шахматы развивались по всей стране и в моем родном Крыму, в том числе", - признался гроссмейстер.
При этом он уточнил, что в стране не хватает сильных специалистов, тренеров, которые могли бы в школах преподавать детям шахматы.
"Нужно очень много тренеров, чтобы обеспечить потребности всех школ. А где их найти в таком количестве – вопрос открытый", - отметил он.
Кроме того, для реализации данной инициативы нужны не только специалисты, но и методические пособия для школьников, а у тренеров, в свою очередь, должна быть возможность проходить обучение, повышать квалификацию.
Карякин убежден, что большинство детей с удовольствием бы занимались шахматами, несмотря на довольно высокую нагрузку в школе.
"Но хочется найти разумный компромисс, чтобы у детей была возможность посещать кружки и шахматные секции", - заключил спортсмен.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, шахматно-шашечная школа в Симферополе должна вернуться в особняк Динцера. Так, еще в феврале текущего года ремонтно-реставрационные работы в историческом здании, памятнике архитектуры регионального значения завершены в полном объеме, осуществляется подготовка документов для передачи объекта ГБУ РК "Спортивная школа по шахматам и шашкам".
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