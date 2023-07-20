https://crimea.ria.ru/20230720/shakhmaty-v-shkole-karyakin-otsenil-initsiativu-1130192424.html

Шахматы в школе: Карякин оценил инициативу

Шахматы в школе: Карякин оценил инициативу - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Шахматы в школе: Карякин оценил инициативу

Многие дети с удовольствием посещали бы уроки шахмат, если бы такой предмет появился в школах. При этом, в ближайшее время обучать подрастающее поколение игре в РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T19:11

2023-07-20T19:11

2023-07-20T14:35

шахматы

сергей карякин

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Многие дети с удовольствием посещали бы уроки шахмат, если бы такой предмет появился в школах. При этом, в ближайшее время обучать подрастающее поколение игре в шахматы в рамках школьной программы весьма проблематично, поскольку сейчас в стране нет достаточного количества тренеров по этой игре.Об этом на пресс-конференции Международной медиагруппы "Россия Сегодня" заявил президент Федерации шахмат Подмосковья, гроссмейстер Сергей Карякин.Так, несколько лет назад российские депутаты поддержали идею о том, чтобы в программу российских школ было включено обучение игре в шахматы.По его словам, в Московской области этот проект уже частично реализован: в Красногорске шахматы введены практически в каждой школе."Надеюсь, что так будет по всей Московской области. Было бы приятно, если бы шахматы развивались по всей стране и в моем родном Крыму, в том числе", - признался гроссмейстер.При этом он уточнил, что в стране не хватает сильных специалистов, тренеров, которые могли бы в школах преподавать детям шахматы.Кроме того, для реализации данной инициативы нужны не только специалисты, но и методические пособия для школьников, а у тренеров, в свою очередь, должна быть возможность проходить обучение, повышать квалификацию.Карякин убежден, что большинство детей с удовольствием бы занимались шахматами, несмотря на довольно высокую нагрузку в школе."Но хочется найти разумный компромисс, чтобы у детей была возможность посещать кружки и шахматные секции", - заключил спортсмен.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, шахматно-шашечная школа в Симферополе должна вернуться в особняк Динцера. Так, еще в феврале текущего года ремонтно-реставрационные работы в историческом здании, памятнике архитектуры регионального значения завершены в полном объеме, осуществляется подготовка документов для передачи объекта ГБУ РК "Спортивная школа по шахматам и шашкам".Читайте также на РИА Новости Крым:Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин попал под санкции УкраиныКогда шахматно-шашечная школа в Симферополе вернется в особняк ДинцераКарякин оценил перспективы российского шахматного спорта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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