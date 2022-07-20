https://crimea.ria.ru/20220720/karyakin-otsenil-perspektivy-rossiyskogo-shakhmatnogo-sporta-1123905703.html

Карякин оценил перспективы российского шахматного спорта

Карякин оценил перспективы российского шахматного спорта - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Карякин оценил перспективы российского шахматного спорта

Перспективы России в мировых шахматах зависят от развития детского шахматного направления, которому сейчас в стране уделяется недостаточно внимания. Такое... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T14:04

2022-07-20T14:04

2022-07-20T14:04

спорт

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Перспективы России в мировых шахматах зависят от развития детского шахматного направления, которому сейчас в стране уделяется недостаточно внимания. Такое мнение выразил российский гроссмейстер Сергей Карякин, на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня", приуроченной к Международному дню шахмат.По его мнению, особенные усилия следует сосредоточить на поиске юных талантов в регионах, где должна быть создана достаточная тренерская база и школы, финансируемые за счет государства:Сергей Карякин родился в 1990 году в Симферополе. В возрасте 12 лет и семи месяцев стал самым юным гроссмейстером в истории шахмат и был внесен в Книгу рекордов Гиннеса. В 2009 году был принял гражданство РФ.27 февраля 2022 года шахматист опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине. 21 марта комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции. В Кремле выразили сожаление по этому вопросу и призвали FIDE пересмотреть вердикт. 2 июня Карякин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

https://crimea.ria.ru/20210807/Sergey-Karyakin-o-Kubke-mira-utrennikh-probezhkakh-i-bardake-1119882986.html

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