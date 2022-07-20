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Карякин оценил перспективы российского шахматного спорта
Карякин оценил перспективы российского шахматного спорта - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Карякин оценил перспективы российского шахматного спорта
Перспективы России в мировых шахматах зависят от развития детского шахматного направления, которому сейчас в стране уделяется недостаточно внимания. Такое... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T14:04
2022-07-20T14:04
2022-07-20T14:04
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Перспективы России в мировых шахматах зависят от развития детского шахматного направления, которому сейчас в стране уделяется недостаточно внимания. Такое мнение выразил российский гроссмейстер Сергей Карякин, на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня", приуроченной к Международному дню шахмат.По его мнению, особенные усилия следует сосредоточить на поиске юных талантов в регионах, где должна быть создана достаточная тренерская база и школы, финансируемые за счет государства:Сергей Карякин родился в 1990 году в Симферополе. В возрасте 12 лет и семи месяцев стал самым юным гроссмейстером в истории шахмат и был внесен в Книгу рекордов Гиннеса. В 2009 году был принял гражданство РФ.27 февраля 2022 года шахматист опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине. 21 марта комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции. В Кремле выразили сожаление по этому вопросу и призвали FIDE пересмотреть вердикт. 2 июня Карякин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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спорт, общество
Карякин оценил перспективы российского шахматного спорта
Гроссмейстер Карякин: нужно воспитывать молодежь, чтобы конкурировать в дальнейшем
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Перспективы России в мировых шахматах зависят от развития детского шахматного направления, которому сейчас в стране уделяется недостаточно внимания. Такое мнение выразил российский гроссмейстер Сергей Карякин, на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня", приуроченной к Международному дню шахмат.
"В перспективе пяти-десяти лет мы отстаем от некоторых стран, в первую очередь от Индии, где целая плеяда молодых сильных шахматистов, которых поддерживают на уровне государства. У нас с этим сложнее. Нужно объединять усилия, если мы хотим конкурировать в дальнейшем. Нужно развивать детское направление в шахматах, какая-то работа ведется, но, на мой взгляд, делается недостаточно", - считает шахматист.
По его мнению, особенные усилия следует сосредоточить на поиске юных талантов в регионах, где должна быть создана достаточная тренерская база и школы, финансируемые за счет государства:
"Очень хорошая инициатива президента с образовательными центрами "Сириус", но там шахматная федерация, на мой взгляд, не достаточную работу проводит. Чтобы стать профессиональным спортсменом, нужен тренер. Можно, конечно, начинать с интернет-лекций и книг, поскольку есть большая база обучающего контента, но с тренером это делать лучше", - советует гроссмейстер.
Сергей Карякин родился в 1990 году в Симферополе. В возрасте 12 лет и семи месяцев стал самым юным гроссмейстером в истории шахмат и был внесен в Книгу рекордов Гиннеса. В 2009 году был принял гражданство РФ.
27 февраля 2022 года шахматист опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине. 21 марта комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции. В Кремле выразили сожаление по этому вопросу и призвали FIDE пересмотреть вердикт. 2 июня Карякин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.