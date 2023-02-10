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Когда шахматно-шашечная школа в Симферополе вернется в особняк Динцера

Когда шахматно-шашечная школа в Симферополе вернется в особняк Динцера - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Когда шахматно-шашечная школа в Симферополе вернется в особняк Динцера

министерстве культуры Крыма. РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T20:57

2023-02-10T20:57

2023-02-10T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. Ремонтно-реставрационные работы в историческом здании, памятнике архитектуры регионального значения – особняке Динцера, который расположен в центре Симферополя, завершены в полном объеме. Об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве культуры Крыма."На сегодняшний день осуществляется подготовка документов для передачи объекта ГБУ РК "Спортивная школа по шахматам и шашкам", - сообщили в ответ на официальный запрос РИА Новости Крым.Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения затянулись почти на семь лет и производились в несколько этапов. Заказчиком объекта выступила Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры.Ремонт длиной в семь летВ декабре 2016 года была разработана проектно-сметная документация и брошены силы на первоочередные противоаварийные работы, на выполнение которых ушел целый год. В декабре 2017 года строители занялись непосредственно ремонтно-реставрационными работами. Затем последовала корректировка проектно-сметной документации "в связи с изменением и увеличением объемов и видов работ". После корректировки в соответствии с полученным в 2021 году положительным заключением экспертизы было выделено дополнительное финансирование на завершение работ по объекту.Возвращения в особняк Динцера симферопольские шахматисты ждут с ноября 2019 года: именно тогда заказчиком было заявлено об окончании ремонтно-реставрационных работ. В отсутствие постоянного помещения 550 учеников школы вынуждены заниматься в школах и библиотеках, разбросанных по всему городу."Ремонтные работы фактически окончены, но здание пока не передано (министерству спорта – ред.), с декабря 2016 года наша школа находится в здании одного из спортклубов на улице Пролетарской, а секции с учениками рассредоточены по библиотекам и школам", - рассказал РИА Новости Крым директор ГБУ РК "Спортивная школа по шахматам и шашкам", заслуженный тренер Украины по шахматам Александр Карякин.Скорое открытие шахматно-шашечной школыКак рассказала РИА Новости Крым министр спорта Крыма Ольга Торубарова, открытие запланировано на начало марта.Она отметила, что за время долгого ремонта на объекте сменилось несколько подрядчиков, в отреставрированном здании уже повреждается фасад, кроме того, имеется задолженность по коммунальным услугам.Как отметила Ольга Торубарова, вопрос задолженности по коммунальным услугам и срокам устранения замечаний будут решены в ближайшее время."С учетом того, как будут позволять погодные условия", - добавила она.Особняк Динцера в Симферополе считается одним из красивейших исторических зданий города и представляет собой отличный образец неоклассического стиля с элементами барокко. Был построен в начале ХХ века. Является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. С 1987 года в здании разместился шахматно-шашечный клуб, а затем – Детская шахматно-шашечная школа.Читайте также в РИА Новости Крым:Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин попал под санкции Украины Крымчанин Карякин решил баллотироваться на пост президента ФШРКарякин оценил перспективы российского шахматного спорта

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