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Когда шахматно-шашечная школа в Симферополе вернется в особняк Динцера
Когда шахматно-шашечная школа в Симферополе вернется в особняк Динцера - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Когда шахматно-шашечная школа в Симферополе вернется в особняк Динцера
министерстве культуры Крыма. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T20:57
2023-02-10T20:57
2023-02-10T20:57
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ольга торубарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. Ремонтно-реставрационные работы в историческом здании, памятнике архитектуры регионального значения – особняке Динцера, который расположен в центре Симферополя, завершены в полном объеме. Об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве культуры Крыма."На сегодняшний день осуществляется подготовка документов для передачи объекта ГБУ РК "Спортивная школа по шахматам и шашкам", - сообщили в ответ на официальный запрос РИА Новости Крым.Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения затянулись почти на семь лет и производились в несколько этапов. Заказчиком объекта выступила Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры.Ремонт длиной в семь летВ декабре 2016 года была разработана проектно-сметная документация и брошены силы на первоочередные противоаварийные работы, на выполнение которых ушел целый год. В декабре 2017 года строители занялись непосредственно ремонтно-реставрационными работами. Затем последовала корректировка проектно-сметной документации "в связи с изменением и увеличением объемов и видов работ". После корректировки в соответствии с полученным в 2021 году положительным заключением экспертизы было выделено дополнительное финансирование на завершение работ по объекту.Возвращения в особняк Динцера симферопольские шахматисты ждут с ноября 2019 года: именно тогда заказчиком было заявлено об окончании ремонтно-реставрационных работ. В отсутствие постоянного помещения 550 учеников школы вынуждены заниматься в школах и библиотеках, разбросанных по всему городу."Ремонтные работы фактически окончены, но здание пока не передано (министерству спорта – ред.), с декабря 2016 года наша школа находится в здании одного из спортклубов на улице Пролетарской, а секции с учениками рассредоточены по библиотекам и школам", - рассказал РИА Новости Крым директор ГБУ РК "Спортивная школа по шахматам и шашкам", заслуженный тренер Украины по шахматам Александр Карякин.Скорое открытие шахматно-шашечной школыКак рассказала РИА Новости Крым министр спорта Крыма Ольга Торубарова, открытие запланировано на начало марта.Она отметила, что за время долгого ремонта на объекте сменилось несколько подрядчиков, в отреставрированном здании уже повреждается фасад, кроме того, имеется задолженность по коммунальным услугам.Как отметила Ольга Торубарова, вопрос задолженности по коммунальным услугам и срокам устранения замечаний будут решены в ближайшее время."С учетом того, как будут позволять погодные условия", - добавила она.Особняк Динцера в Симферополе считается одним из красивейших исторических зданий города и представляет собой отличный образец неоклассического стиля с элементами барокко. Был построен в начале ХХ века. Является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. С 1987 года в здании разместился шахматно-шашечный клуб, а затем – Детская шахматно-шашечная школа.Читайте также в РИА Новости Крым:Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин попал под санкции Украины Крымчанин Карякин решил баллотироваться на пост президента ФШРКарякин оценил перспективы российского шахматного спорта
https://crimea.ria.ru/20221014/v-khersonese-voennye-stroiteli-postroili-novyy-dvorets-dlya-detey-1124890777.html
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Дина Тальникова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дина Тальникова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg
крым, спорт, общество, культура, новости крыма, минкульт крыма, минспорта крыма, ольга торубарова
Когда шахматно-шашечная школа в Симферополе вернется в особняк Динцера
Ремонт здания шахматной школы в Симферополе завершен: дом Динцера ждет детей
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым, Дина Тальникова.
Ремонтно-реставрационные работы в историческом здании, памятнике архитектуры регионального значения – особняке Динцера, который расположен в центре Симферополя, завершены в полном объеме. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в
министерстве культуры Крыма.
"На сегодняшний день осуществляется подготовка документов для передачи объекта ГБУ РК "Спортивная школа по шахматам и шашкам", - сообщили в ответ на официальный запрос РИА Новости Крым.
Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения затянулись почти на семь лет и производились в несколько этапов. Заказчиком объекта выступила Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры.
Ремонт длиной в семь лет
В декабре 2016 года была разработана проектно-сметная документация и брошены силы на первоочередные противоаварийные работы, на выполнение которых ушел целый год. В декабре 2017 года строители занялись непосредственно ремонтно-реставрационными работами. Затем последовала корректировка проектно-сметной документации "в связи с изменением и увеличением объемов и видов работ". После корректировки в соответствии с полученным в 2021 году положительным заключением экспертизы было выделено дополнительное финансирование на завершение работ по объекту.
Возвращения в особняк Динцера симферопольские шахматисты ждут с ноября 2019 года: именно тогда заказчиком было заявлено об окончании ремонтно-реставрационных работ. В отсутствие постоянного помещения 550 учеников школы вынуждены заниматься в школах и библиотеках, разбросанных по всему городу.
"Ремонтные работы фактически окончены, но здание пока не передано (министерству спорта – ред.), с декабря 2016 года наша школа находится в здании одного из спортклубов на улице Пролетарской, а секции с учениками рассредоточены по библиотекам и школам", - рассказал РИА Новости Крым директор ГБУ РК "Спортивная школа по шахматам и шашкам", заслуженный тренер Украины по шахматам Александр Карякин.
Скорое открытие шахматно-шашечной школы
Как рассказала РИА Новости Крым министр спорта Крыма Ольга Торубарова, открытие запланировано на начало марта.
"8 февраля состоялось совместное совещание с министерством культуры РК, мы высказали замечания, которые нужно устранить до передачи школы. Министерство культуры полностью приняло наши претензии и в ближайшее время будет проведена работа по их устранению. Надеемся, что открытие школы состоится в начале марта", - рассказала Торубарова.
Она отметила, что за время долгого ремонта на объекте сменилось несколько подрядчиков, в отреставрированном здании уже повреждается фасад, кроме того, имеется задолженность по коммунальным услугам.
Как отметила Ольга Торубарова, вопрос задолженности по коммунальным услугам и срокам устранения замечаний будут решены в ближайшее время.
"С учетом того, как будут позволять погодные условия", - добавила она.
Особняк Динцера в Симферополе считается одним из красивейших исторических зданий города и представляет собой отличный образец неоклассического стиля с элементами барокко. Был построен в начале ХХ века. Является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. С 1987 года в здании разместился шахматно-шашечный клуб, а затем – Детская шахматно-шашечная школа.
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