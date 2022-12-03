https://crimea.ria.ru/20221203/krymchanin-karyakin-reshil-ballotirovatsya-na-post-prezidenta-fshr-1125664168.html

Крымчанин Карякин решил баллотироваться на пост президента ФШР

Крымчанин Карякин решил баллотироваться на пост президента ФШР - РИА Новости Крым, 03.12.2022

Крымчанин Карякин решил баллотироваться на пост президента ФШР

Российский гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Федерации шахмат России. РИА Новости Крым, 03.12.2022

2022-12-03T14:18

2022-12-03T14:18

2022-12-03T14:18

спорт

крым

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Российский гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Федерации шахмат России. "После длительных раздумий я решил баллотироваться на пост Президента ФШР! <...> Моя цель - организовать работу с молодыми талантами, провести много новых турниров, способствовать всячески тому, чтобы наши игроки и тренеры не уезжали за границу в поисках лучшей жизни", - написал Карякин в своем Telegram-канале. Он также отметил необходимость организовать "реальную поддержку регионам из федерального центра".Легенда мировых шахмат оценил идею Карякина создать альтернативу FIDE >>Карякин также выразил благодарность Федерации шахмат Чеченской республики за выдвижение его кандидатуры, пояснив, что по новым правилам ФШР кандидат в президенты должен идти на выборы от аккредитованной региональной федерации.27 февраля 2022 года шахматист опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине. 21 марта комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции. В Кремле выразили сожаление по этому вопросу и призвали FIDE пересмотреть вердикт.

https://crimea.ria.ru/20220602/putin-nagradil-medalyu-grossmeystera-iz-kryma-karyakina-1123425081.html

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российская федерация (россия, рф)

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спорт, крым, российская федерация (россия, рф)