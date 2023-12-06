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В Крыму растет спрос на занятия шахматами – Карякин
В Крыму растет спрос на занятия шахматами – Карякин - РИА Новости Крым, 06.12.2023
В Крыму растет спрос на занятия шахматами – Карякин
Спортивную школу по шахматам и шашкам в Симферополе посещают около 600 детей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил гроссмейстер Сергей Карякин. РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T17:17
2023-12-06T17:17
2023-12-06T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Спортивную школу по шахматам и шашкам в Симферополе посещают около 600 детей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил гроссмейстер Сергей Карякин.Карякин отметил, что воспитанники школы занимаются в отличном, отремонтированном помещении."Вместе с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым - ред.) открывали школу. При этом символично, что когда-то я сам занимался в этой школе, и в этих родных стенах теперь занимаются другие дети", - признался собеседник.Сейчас, по его словам, задача в том, чтобы этот спорт развивали люди, которые искренне болеют шахматами. "Готов этому способствовать. Уверен, что есть такие", - отметил Карякин и добавил, что регулярно общается с бизнесменами, которые признаются, что именно занятия шахматами в детстве очень помогли им в жизни добиться успеха.Ранее на пресс-конференции Международной медиагруппы "Россия Сегодня" президент Федерации шахмат Подмосковья, гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что многие дети с удовольствием посещали бы уроки шахмат, если бы такой предмет появился в школах. При этом в ближайшее время обучать подрастающее поколение игре в шахматы в рамках школьной программы весьма проблематично, поскольку сейчас в стране нет достаточного количества тренеров по этой игре.Читайте также на РИА Новости Крым:Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин попал под санкции УкраиныСила в шахматах: как игра может помочь военной стратегииЛегенда мировых шахмат оценил идею Карякина создать альтернативу FIDE
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сергей карякин, новости крыма, шахматы, спорт, крым
В Крыму растет спрос на занятия шахматами – Карякин
Карякин: шахматно-шашечную школу в Симферополе посещают около 600 детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым
, Ирина Мезенцева.
Спортивную школу по шахматам и шашкам в Симферополе посещают около 600 детей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
сообщил гроссмейстер Сергей Карякин.
"Мой отец (Карякин Александр Иванович – директор школы - ред.) делает все возможное. В школе большой штат тренеров. Эта школа функционирует в нескольких городах, около 600 детей занимаются. Это замечательно. Считаю, что это очень хороший показатель, который демонстрирует, какой сейчас спрос на занятия шахматами", - сказал гроссмейстер.
Карякин отметил, что воспитанники школы занимаются в отличном, отремонтированном помещении.
"Вместе с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым - ред.) открывали школу. При этом символично, что когда-то я сам занимался в этой школе, и в этих родных стенах теперь занимаются другие дети", - признался собеседник.
Сейчас, по его словам, задача в том, чтобы этот спорт развивали люди, которые искренне болеют шахматами.
"Готов этому способствовать. Уверен, что есть такие", - отметил Карякин и добавил, что регулярно общается с бизнесменами, которые признаются, что именно занятия шахматами в детстве очень помогли им в жизни добиться успеха.
Ранее на пресс-конференции Международной медиагруппы "Россия Сегодня" президент Федерации шахмат Подмосковья, гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что многие дети с удовольствием посещали бы уроки шахмат
, если бы такой предмет появился в школах. При этом в ближайшее время обучать подрастающее поколение игре в шахматы в рамках школьной программы весьма проблематично, поскольку сейчас в стране нет достаточного количества тренеров по этой игре.
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