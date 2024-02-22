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Асимметричный ход российской дипломатии: политолог оценил "Игры будущего" - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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Асимметричный ход российской дипломатии: политолог оценил "Игры будущего"
Асимметричный ход российской дипломатии: политолог оценил "Игры будущего" - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Асимметричный ход российской дипломатии: политолог оценил "Игры будущего"
Россия сегодня находится внутри гибридной войны, где спорт – продолжение большой политики, и ее "Игры будущего" – новая альтернативная площадка, на которой... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T21:20
2024-02-22T21:20
радио "спутник в крыму"
мнения
александр ирхин
игры будущего
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новости
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фиджитал
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Александр Ирхин: "Игры будущего" – альтернативная площадка для поиска союзников РФ в спорте и политике
Александр Ирхин: "Игры будущего" – альтернативная площадка для поиска союзников РФ в спорте и политике
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Россия сегодня находится внутри гибридной войны, где спорт – продолжение большой политики, и ее "Игры будущего" – новая альтернативная площадка, на которой будут строиться отношения с союзниками РФ в борьбе за новый мировой порядок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор СевГУ, доктор политических наук Александр Ирхин.За последние более чем 10 лет Россия претерпевает давление со стороны Запада на разных направлениях, включая спорт, который стал "продолжением большой политики", отметил Ирхин.Западноцентричные спортивные организации в едином порыве вытесняют РФ из большого спорта, накладывая на российских спортсменов множество санкций, лишая их возможности принимать участие в Олимпийских играх под национальным флагом, с национальными символами и раздувая скандалы, подчеркнул эксперт. В свете происходящего организованный Россией международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал "Игры будущего" – это очень правильный "новый, гибридный подход к политике и спорту", считает он.Вместе с тем "Игры будущего" – это своего рода "борьба за умы и сердца той части постсоветского пространства, которые являются потенциальными или действующими последовательными союзниками России в борьбе за новый мировой порядок", считает он."Участвовали лидеры Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Республики Сербской, приехал лидер Белоруссии Александр Лукашенко. И здесь очень важно, что происходит это не в европейский части России, а в Казани – городе, который является символом развитой, но не европейской, не западноцентричной России", – заключил он.21 февраля президент России Владимир Путин на открытии Международного мультиспортивного турнира в Казани заявил, что "Игры Будущего" свободны от политической конъюнктуры, любой дискриминации и двойных стандартов, отметив, что со стороны России это "дар международной спортивной арене". Впервые проект турнира "Игры Будущего" представил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в сентябре 2021 года в Казани на форуме "Россия — спортивная держава". В декабре декабря 2022-го президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в 2024 году в Казани.Турнир стартовал в столице Татарстана 21 февраля. Соревнования будут проходить пройдут до 3 марта на площадках не только Казани, но и Сочи. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.Читайте также на РИА Новости Крым:США пытаются сорвать "Игры Будущего" в России – Нарышкин В Крыму втрое увеличилось количество спортивных федераций Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центр
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мнения, александр ирхин, игры будущего, россия, новости, спорт, фиджитал, политика
Асимметричный ход российской дипломатии: политолог оценил "Игры будущего"

"Игры будущего" – альтернативная площадка для поиска союзников РФ в спорте и политике

21:20 22.02.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии открытия "Игр Будущего"
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии открытия Игр Будущего - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Россия сегодня находится внутри гибридной войны, где спорт – продолжение большой политики, и ее "Игры будущего" – новая альтернативная площадка, на которой будут строиться отношения с союзниками РФ в борьбе за новый мировой порядок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор СевГУ, доктор политических наук Александр Ирхин.
Александр Ирхин: "Игры будущего" – альтернативная площадка для поиска союзников РФ в спорте и политике
21:20
За последние более чем 10 лет Россия претерпевает давление со стороны Запада на разных направлениях, включая спорт, который стал "продолжением большой политики", отметил Ирхин.
Западноцентричные спортивные организации в едином порыве вытесняют РФ из большого спорта, накладывая на российских спортсменов множество санкций, лишая их возможности принимать участие в Олимпийских играх под национальным флагом, с национальными символами и раздувая скандалы, подчеркнул эксперт.
В свете происходящего организованный Россией международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал "Игры будущего" – это очень правильный "новый, гибридный подход к политике и спорту", считает он.
"Я думаю, что это интересный, необычный, асимметричный ход в области дипломатии, спортивной дипломатии. То есть, создается альтернативная спортивная площадка, где заложено сочетание и классического, и компьютерного спорта. И это некий новый, гибридный подход к политике и спорту. Это очень правильный шаг с точки зрения того, что мы находимся внутри гибридной мировой войны. Нам нужны союзники. И если этих союзников дает спорт, то почему нет", – сказал Ирхин.
Вместе с тем "Игры будущего" – это своего рода "борьба за умы и сердца той части постсоветского пространства, которые являются потенциальными или действующими последовательными союзниками России в борьбе за новый мировой порядок", считает он.
"Участвовали лидеры Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Республики Сербской, приехал лидер Белоруссии Александр Лукашенко. И здесь очень важно, что происходит это не в европейский части России, а в Казани – городе, который является символом развитой, но не европейской, не западноцентричной России", – заключил он.
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21 февраля президент России Владимир Путин на открытии Международного мультиспортивного турнира в Казани заявил, что "Игры Будущего" свободны от политической конъюнктуры, любой дискриминации и двойных стандартов, отметив, что со стороны России это "дар международной спортивной арене".
Впервые проект турнира "Игры Будущего" представил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в сентябре 2021 года в Казани на форуме "Россия — спортивная держава". В декабре декабря 2022-го президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в 2024 году в Казани.
Турнир стартовал в столице Татарстана 21 февраля. Соревнования будут проходить пройдут до 3 марта на площадках не только Казани, но и Сочи. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.
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