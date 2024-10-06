https://crimea.ria.ru/20241006/svoi-lyudi-komandir-shturmovikov-rasskazyvaet-o-samom-strashnom-na-fronte-1140873372.html

"СВОи люди": командир штурмовиков рассказывает о самом страшном на фронте

"СВОи люди": командир штурмовиков рассказывает о самом страшном на фронте - РИА Новости Крым, 06.10.2024

"СВОи люди": командир штурмовиков рассказывает о самом страшном на фронте

Он – коренной ростовчанин. Оттого и позывной у него "Ростов". Младший сержант, командир штурмовой группы. Взгляд у него холоднее стали, когда вспоминает... РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T18:10

2024-10-06T18:10

2024-10-06T18:10

свои люди

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Он – коренной ростовчанин. Оттого и позывной у него "Ростов". Младший сержант, командир штурмовой группы. Взгляд у него холоднее стали, когда вспоминает противника, но теплеет, когда он говорит о маме, когда думает о семье и будущих детях, которых будет баловать. И он прячет глаза, когда вспоминает друзей, смерть которых видел.Сайт РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" начинает новый проект "СВОи люди", в рамках которого будут опубликованы истории участников спецоперации и их портреты авторства художницы Ольги Алиевой.Все участники проекта – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Художница решила запечатлеть их, а корреспонденты – рассказать их истории.Вырос Максим М. в многодетной семье – у него еще три брата и сестра. Отец фермер. Мать домохозяйка. Сразу после школы пошел в кадеты, потом – в армию, отслужил "срочку", подписал контракт. Какое-то время работал в правоохранительных органах. В 2022 году, едва Россия признала суверенитет ЛНР и ДНР, уволился и пошел добровольцем.Он не сказал родным, что уехал за "ленточку", они узнали об этом только тогда, когда он попал в госпиталь с ранением."Когда меня ранило – мать узнала, что я на СВО, и ее парализовало. Правую сторону, рука отнялась", – говорит он и, вздохнув, добавляет: это жизнь.Ранение он получил на запорожском направлении, воевал под Работино, когда там было "самое пекло".– Вообще, со мной страшно разговаривать (смеется). Даже сам не знаю, как согласился на портрет и на интервью. Не люблю о себе говорить.– Почему?– Много чего прошел. Вот представь: вот тут мы, а за стенкой враги. И мы заходим в определенный квадрат, бегаем от дронов, сбиваем их. И забираем позиции противника. Идем вперед с автоматами.Снайпером, подстрелившим Максима, "оказалась баба", которая "целилась в пах", но попала в левое бедро."У нашей группы была задача: выйти 3-го числа в 4 часа утра и до 15-го числа забрать позиции. Но мы все сделали до трех часов того же дня. Нас всех, 20 человек, "затрехсотило" (ранило – ред.). Тогда я, "Стужа" и "Седой" ушли вперед, остальным приказал откатываться. Противник был в 15 метрах от нас. Мы начали их давить. Втроем держать оборону", – вспоминает военнослужащий.Потом прилетел ВОГ (взрыво-осколочная граната – ред.), Максиму посекло ногу, оглушило.Потом "Ростов" еще двое суток полз семь километров назад, к своим. Двоих своих пацанов потерял. Теперь говорит: "На войне друзей не бывает".– Почему?– Потому что страшно их терять. Лучше не заводить друзей за "ленточкой". Самая страшная боль – не тогда, когда тебя ранило, а когда теряешь близкого друга. Ты ему помочь ничем не можешь. Это самая страшная для меня боль. А то, что получил ранение – так это ерунда. Гораздо больнее, когда теряешь того, с кем вы из одной тарелки ели. С кем шли спина к спине.На фронте важно доверять друг другу на все сто процентов.– Что будешь делать, когда закончится спецоперация?– Семью заведу, детей. Буду их любить и баловать. Только так с детьми надо. О войне, если и буду им рассказывать, то только когда подрастут, да и то очень осторожно. Буду дальше служить в армии. Мне это нравится. Дослужиться до каких-то высших армейских чинов "Ростов" не хочет. И своими наградами, которых у него шесть, в том числе и Орден Мужества, как-то не кичится.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Таких на фронте называют вторыми после Бога"Вижу – горю весь": как боец отряда "Крым" выжил после взрыва"СВОи люди": как волонтер из Крыма стал военным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, вооруженные силы россии, ветераны сво, герои сво, крым, новости крыма