Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по Белгородской области – трое погибших и семь раненых - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240708/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast--troe-pogibshikh-i-sem-ranenykh-1138694721.html
ВСУ ударили по Белгородской области – трое погибших и семь раненых
ВСУ ударили по Белгородской области – трое погибших и семь раненых - РИА Новости Крым, 08.07.2024
ВСУ ударили по Белгородской области – трое погибших и семь раненых
Семь человек получили ранения и трое погибли в результате вражеской атаки на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, он также РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T21:57
2024-07-08T22:03
вячеслав гладков
новости
белгородская область
происшествия
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138694606_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb48befa596040906043a6236f8e6e5e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения и трое погибли в результате вражеской атаки на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, он также отметил, что под ударом ВСУ оказались сразу несколько сел и город Шебекино.ВСУ атакуют мирных сельчан"В селе Грузское Борисовского района дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Пострадали двое: мужчина и женщина с сотрясениями головного мозга и осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода", – написал в понедельник вечером Гладков в своем Telegram-канале.Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.Кроме того, дрон ВСУ атаковал комбайн возле поселка Чапаевский Грайворонского городского округа, машина загорелась. Тракторист, который приехал на помощь, также был атакован беспилотником. Он получил контузию, черепно-мозговую травму и осколочные ранения верхних и нижних конечностей."Сейчас бригада скорой доставляет пострадавшего для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу", – уточнил губернатор.В селе Безымено Грайворонском городского округа дрон-камикадзе спалил один легковой автомобиль. В селе Головчино сожжен один автомобиль и повреждены еще пять автомобилей, также урон нанесен торговому объекту, а в доме, который находился рядом, выбиты окна, дверь, пострадал забор."Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось обстрелу из РСЗО. На текущий момент различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Припаркованный возле дома легковой автомобиль получил серьезные повреждения кузова", – сообщил руководитель региона.Работа оперативных служб продолжается, информация о последствиях уточняется.Кроме того, стало известно, что в результате воздушной атаки на село Никольское Белгородского района число погибших увеличилось до трех человек."Водитель легкового автомобиля, находившийся в момент прилета на соседнем перекрестке, получил ранения. Его коллега сел за руль и повез раненого в сторону Белгорода для оказания медицинской помощи. К большому горю, по пути в больницу мужчина скончался", – уточнил Гладков.Под ударом ШебекиноВ понедельник боевики ВСУ трижды обстреляли Шебекино, сообщил Гладков."Предварительно, ранены четверо мирных жителей – двое мужчин с осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода, еще двое мужчин госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ", – написал он в своем Telegram-канале.В городе посечены административные и складские производственные здания, пробиты крыши жилых домов и гаражей, повреждены ограждения и автомобили. Также есть повреждения на линии электропередачи.Также пострадали несколько сел: Муром, Вознесеновка и поселок Красное, в результате атаки дронов там повреждены дома, заборы и частные автомобили.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуацияДрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области: ранен водитель12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под Белгородом
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138694606_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6fae464b3ce6940a90dd4107ebf63624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ударили по Белгородской области – трое погибших и семь раненых

Семь человек ранены и трое погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

21:57 08.07.2024 (обновлено: 22:03 08.07.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ нанесли удар по Шебекинскому городскому округу
ВСУ нанесли удар по Шебекинскому городскому округу
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения и трое погибли в результате вражеской атаки на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, он также отметил, что под ударом ВСУ оказались сразу несколько сел и город Шебекино.

ВСУ атакуют мирных сельчан

"В селе Грузское Борисовского района дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Пострадали двое: мужчина и женщина с сотрясениями головного мозга и осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода", – написал в понедельник вечером Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, дрон ВСУ атаковал комбайн возле поселка Чапаевский Грайворонского городского округа, машина загорелась. Тракторист, который приехал на помощь, также был атакован беспилотником. Он получил контузию, черепно-мозговую травму и осколочные ранения верхних и нижних конечностей.
"Сейчас бригада скорой доставляет пострадавшего для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу", – уточнил губернатор.
В селе Безымено Грайворонском городского округа дрон-камикадзе спалил один легковой автомобиль. В селе Головчино сожжен один автомобиль и повреждены еще пять автомобилей, также урон нанесен торговому объекту, а в доме, который находился рядом, выбиты окна, дверь, пострадал забор.
"Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось обстрелу из РСЗО. На текущий момент различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Припаркованный возле дома легковой автомобиль получил серьезные повреждения кузова", – сообщил руководитель региона.
Работа оперативных служб продолжается, информация о последствиях уточняется.
Кроме того, стало известно, что в результате воздушной атаки на село Никольское Белгородского района число погибших увеличилось до трех человек.
"Водитель легкового автомобиля, находившийся в момент прилета на соседнем перекрестке, получил ранения. Его коллега сел за руль и повез раненого в сторону Белгорода для оказания медицинской помощи. К большому горю, по пути в больницу мужчина скончался", – уточнил Гладков.

Под ударом Шебекино

В понедельник боевики ВСУ трижды обстреляли Шебекино, сообщил Гладков.
"Предварительно, ранены четверо мирных жителей – двое мужчин с осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода, еще двое мужчин госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ", – написал он в своем Telegram-канале.
В городе посечены административные и складские производственные здания, пробиты крыши жилых домов и гаражей, повреждены ограждения и автомобили. Также есть повреждения на линии электропередачи.
Также пострадали несколько сел: Муром, Вознесеновка и поселок Красное, в результате атаки дронов там повреждены дома, заборы и частные автомобили.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуация
Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области: ранен водитель
12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под Белгородом
Вячеслав ГладковНовостиБелгородская областьПроисшествияШебекино (город в Белгородской области)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Главное за день: 8 июля
22:21В Белом доме сделали заявление о снятии ограничений на удары ВСУ по РФ
21:57ВСУ ударили по Белгородской области – трое погибших и семь раненых
21:43Главные новости Крыма: 8 июля
21:16Миссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по Украине
20:54Резкий рост гибели детей на воде отмечается в России – МЧС
20:33В Севастополе отремонтируют 194 дома – из них четыре памятника культуры
20:11Путин и Моди встретились за чашкой чая в Подмосковье
19:45Назначен новый военный прокурор Черноморского флота
19:28Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы
19:01Кто в Севастополе получит новую медаль "Севастопольская семья"
18:40ДТП в Симферопольском районе – пассажирке понадобилась помощь спасателей
18:22Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
18:16Оттуда били по Севастополю: уничтожены позиции HIMARS с ракетами ATACMS
18:02Семья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозом
17:41Горячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов Крыма
17:17Индексацию пенсий работающим пенсионерам вернут – Путин подписал закон
17:11Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия в зоне СВО
16:53Авария на коллекторе в Феодосии - когда снимут запрет на купание в море
16:43Путин попросил Госдуму принять решение по выплатам многодетным на ипотеку
Лента новостейМолния