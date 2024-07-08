https://crimea.ria.ru/20240708/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast--troe-pogibshikh-i-sem-ranenykh-1138694721.html
ВСУ ударили по Белгородской области – трое погибших и семь раненых
ВСУ ударили по Белгородской области – трое погибших и семь раненых - РИА Новости Крым, 08.07.2024
ВСУ ударили по Белгородской области – трое погибших и семь раненых
Семь человек получили ранения и трое погибли в результате вражеской атаки на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, он также РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T21:57
2024-07-08T21:57
2024-07-08T22:03
вячеслав гладков
новости
белгородская область
происшествия
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения и трое погибли в результате вражеской атаки на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, он также отметил, что под ударом ВСУ оказались сразу несколько сел и город Шебекино.ВСУ атакуют мирных сельчан"В селе Грузское Борисовского района дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Пострадали двое: мужчина и женщина с сотрясениями головного мозга и осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода", – написал в понедельник вечером Гладков в своем Telegram-канале.Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.Кроме того, дрон ВСУ атаковал комбайн возле поселка Чапаевский Грайворонского городского округа, машина загорелась. Тракторист, который приехал на помощь, также был атакован беспилотником. Он получил контузию, черепно-мозговую травму и осколочные ранения верхних и нижних конечностей."Сейчас бригада скорой доставляет пострадавшего для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу", – уточнил губернатор.В селе Безымено Грайворонском городского округа дрон-камикадзе спалил один легковой автомобиль. В селе Головчино сожжен один автомобиль и повреждены еще пять автомобилей, также урон нанесен торговому объекту, а в доме, который находился рядом, выбиты окна, дверь, пострадал забор."Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось обстрелу из РСЗО. На текущий момент различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Припаркованный возле дома легковой автомобиль получил серьезные повреждения кузова", – сообщил руководитель региона.Работа оперативных служб продолжается, информация о последствиях уточняется.Кроме того, стало известно, что в результате воздушной атаки на село Никольское Белгородского района число погибших увеличилось до трех человек."Водитель легкового автомобиля, находившийся в момент прилета на соседнем перекрестке, получил ранения. Его коллега сел за руль и повез раненого в сторону Белгорода для оказания медицинской помощи. К большому горю, по пути в больницу мужчина скончался", – уточнил Гладков.Под ударом ШебекиноВ понедельник боевики ВСУ трижды обстреляли Шебекино, сообщил Гладков."Предварительно, ранены четверо мирных жителей – двое мужчин с осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода, еще двое мужчин госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ", – написал он в своем Telegram-канале.В городе посечены административные и складские производственные здания, пробиты крыши жилых домов и гаражей, повреждены ограждения и автомобили. Также есть повреждения на линии электропередачи.Также пострадали несколько сел: Муром, Вознесеновка и поселок Красное, в результате атаки дронов там повреждены дома, заборы и частные автомобили.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуацияДрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области: ранен водитель12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под Белгородом
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вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ударили по Белгородской области – трое погибших и семь раненых
Семь человек ранены и трое погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
21:57 08.07.2024 (обновлено: 22:03 08.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения и трое погибли в результате вражеской атаки на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, он также отметил, что под ударом ВСУ оказались сразу несколько сел и город Шебекино.
ВСУ атакуют мирных сельчан
"В селе Грузское Борисовского района дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Пострадали двое: мужчина и женщина с сотрясениями головного мозга и осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода", – написал в понедельник вечером Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, дрон ВСУ атаковал комбайн возле поселка Чапаевский Грайворонского городского округа, машина загорелась. Тракторист, который приехал на помощь, также был атакован беспилотником. Он получил контузию, черепно-мозговую травму и осколочные ранения верхних и нижних конечностей.
"Сейчас бригада скорой доставляет пострадавшего для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу", – уточнил губернатор.
В селе Безымено Грайворонском городского округа дрон-камикадзе спалил один легковой автомобиль. В селе Головчино сожжен один автомобиль и повреждены еще пять автомобилей, также урон нанесен торговому объекту, а в доме, который находился рядом, выбиты окна, дверь, пострадал забор.
"Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось обстрелу из РСЗО. На текущий момент различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Припаркованный возле дома легковой автомобиль получил серьезные повреждения кузова", – сообщил руководитель региона.
Работа оперативных служб продолжается, информация о последствиях уточняется.
Кроме того, стало известно, что в результате воздушной атаки на село Никольское
Белгородского района число погибших увеличилось до трех человек.
"Водитель легкового автомобиля, находившийся в момент прилета на соседнем перекрестке, получил ранения. Его коллега сел за руль и повез раненого в сторону Белгорода для оказания медицинской помощи. К большому горю, по пути в больницу мужчина скончался", – уточнил Гладков.
Под ударом Шебекино
В понедельник боевики ВСУ трижды обстреляли Шебекино, сообщил Гладков.
"Предварительно, ранены четверо мирных жителей – двое мужчин с осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода, еще двое мужчин госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ", – написал он в своем Telegram-канале.
В городе посечены административные и складские производственные здания, пробиты крыши жилых домов и гаражей, повреждены ограждения и автомобили. Также есть повреждения на линии электропередачи.
Также пострадали несколько сел: Муром, Вознесеновка и поселок Красное, в результате атаки дронов там повреждены дома, заборы и частные автомобили.
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