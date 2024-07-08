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ВСУ ударили по Белгородской области – трое погибших и семь раненых

ВСУ ударили по Белгородской области – трое погибших и семь раненых - РИА Новости Крым, 08.07.2024

ВСУ ударили по Белгородской области – трое погибших и семь раненых

Семь человек получили ранения и трое погибли в результате вражеской атаки на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, он также РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T21:57

2024-07-08T21:57

2024-07-08T22:03

вячеслав гладков

новости

белгородская область

происшествия

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения и трое погибли в результате вражеской атаки на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, он также отметил, что под ударом ВСУ оказались сразу несколько сел и город Шебекино.ВСУ атакуют мирных сельчан"В селе Грузское Борисовского района дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Пострадали двое: мужчина и женщина с сотрясениями головного мозга и осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода", – написал в понедельник вечером Гладков в своем Telegram-канале.Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.Кроме того, дрон ВСУ атаковал комбайн возле поселка Чапаевский Грайворонского городского округа, машина загорелась. Тракторист, который приехал на помощь, также был атакован беспилотником. Он получил контузию, черепно-мозговую травму и осколочные ранения верхних и нижних конечностей."Сейчас бригада скорой доставляет пострадавшего для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу", – уточнил губернатор.В селе Безымено Грайворонском городского округа дрон-камикадзе спалил один легковой автомобиль. В селе Головчино сожжен один автомобиль и повреждены еще пять автомобилей, также урон нанесен торговому объекту, а в доме, который находился рядом, выбиты окна, дверь, пострадал забор."Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось обстрелу из РСЗО. На текущий момент различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Припаркованный возле дома легковой автомобиль получил серьезные повреждения кузова", – сообщил руководитель региона.Работа оперативных служб продолжается, информация о последствиях уточняется.Кроме того, стало известно, что в результате воздушной атаки на село Никольское Белгородского района число погибших увеличилось до трех человек."Водитель легкового автомобиля, находившийся в момент прилета на соседнем перекрестке, получил ранения. Его коллега сел за руль и повез раненого в сторону Белгорода для оказания медицинской помощи. К большому горю, по пути в больницу мужчина скончался", – уточнил Гладков.Под ударом ШебекиноВ понедельник боевики ВСУ трижды обстреляли Шебекино, сообщил Гладков."Предварительно, ранены четверо мирных жителей – двое мужчин с осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода, еще двое мужчин госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ", – написал он в своем Telegram-канале.В городе посечены административные и складские производственные здания, пробиты крыши жилых домов и гаражей, повреждены ограждения и автомобили. Также есть повреждения на линии электропередачи.Также пострадали несколько сел: Муром, Вознесеновка и поселок Красное, в результате атаки дронов там повреждены дома, заборы и частные автомобили.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуацияДрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области: ранен водитель12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под Белгородом

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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