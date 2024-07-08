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Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей
Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей
При воздушном ударе ВСУ по Белгородскому селу в понедельник погиб один и ранены трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T15:01
2024-07-08T15:01
2024-07-08T15:06
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
скорая помощь
больница
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. При воздушном ударе ВСУ по Белгородскому селу в понедельник погиб один и ранены трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще трое мирных жителей, по его данным, ранены и госпитализированы, двое из них остаются без сознания."По предварительным данным, возможно, есть еще раненые. Всю информацию уточняем. Все службы работают на месте", – добавил глава региона.В Белгородской области ранее в понедельник украинский дрон атаковал пассажирский автобус, в результате пострадал водитель. В селе Ржевка Шебекинского городского округа гражданский автомобиль наехал на боеприпас – ранены двое людей.Читайте также на РИА Новости Крым:12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под БелгородомРебенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУВ Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, скорая помощь, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей
Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ на Белгородскую область – Гладков
15:01 08.07.2024 (обновлено: 15:06 08.07.2024)