Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240708/udar-vsu-po-belgorodchine--pogib-odin-i-raneny-troe-mirnykh-zhiteley-1138682916.html
Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей
Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей
При воздушном ударе ВСУ по Белгородскому селу в понедельник погиб один и ранены трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T15:01
2024-07-08T15:06
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
скорая помощь
больница
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327091_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8ad542b1a4fe8b9df355ff0b7f7befa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. При воздушном ударе ВСУ по Белгородскому селу в понедельник погиб один и ранены трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще трое мирных жителей, по его данным, ранены и госпитализированы, двое из них остаются без сознания."По предварительным данным, возможно, есть еще раненые. Всю информацию уточняем. Все службы работают на месте", – добавил глава региона.В Белгородской области ранее в понедельник украинский дрон атаковал пассажирский автобус, в результате пострадал водитель. В селе Ржевка Шебекинского городского округа гражданский автомобиль наехал на боеприпас – ранены двое людей.Читайте также на РИА Новости Крым:12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под БелгородомРебенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУВ Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327091_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_358c78acc60c8abfbc85301ddb69d521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, скорая помощь, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей

Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ на Белгородскую область – Гладков

15:01 08.07.2024 (обновлено: 15:06 08.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. При воздушном ударе ВСУ по Белгородскому селу в понедельник погиб один и ранены трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Никольское в результате прямого прилета снаряда в коммерческий объект погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Еще трое мирных жителей, по его данным, ранены и госпитализированы, двое из них остаются без сознания.
"По предварительным данным, возможно, есть еще раненые. Всю информацию уточняем. Все службы работают на месте", – добавил глава региона.
В Белгородской области ранее в понедельник украинский дрон атаковал пассажирский автобус, в результате пострадал водитель. В селе Ржевка Шебекинского городского округа гражданский автомобиль наехал на боеприпас – ранены двое людей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под Белгородом
Ребенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ
В Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина
Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияСкорая помощьБольницаВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:22В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуация
15:01Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей
14:50Российские военные уничтожили очередной танк Abrams в зоне СВО
14:39Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации
14:32Веерные отключения света из-за аномальной жары ввели в Ростовской области
14:15Очереди на Крымский мост с обеих сторон: сколько ждать проезда
13:58Истерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления Киева
13:49Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
13:39В Крыму аварии на энергосетях - без света четыре муниципалитета
13:34Крымских строителей БАМа наградили юбилейными медалями
13:27Часть Киева осталась без света: разрушены три подстанции
13:19Падение подростка с мыса Плака в Алуште - делом занялась прокуратура
13:06Минобороны РФ проведет в Москве конференцию по международной безопасности
12:54Осквернил Вечный огонь - в Севастополе будут судить приезжего мужчину
12:42Севастопольцу грозит пожизненный срок за попытку сбыта наркосоли
12:27"Придется поумерить пыл": подорвут ли поддержку Украины выборы во Франции
12:14Серия взрывов на Украине - повреждена инфраструктура
11:53На Крымском мосту растет очередь
11:45Заморный период объявлен в Азовском море: что это значит
11:32Подросток сорвался с 50-метрового обрыва в Алуште
Лента новостейМолния