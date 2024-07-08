https://crimea.ria.ru/20240708/udar-vsu-po-belgorodchine--pogib-odin-i-raneny-troe-mirnykh-zhiteley-1138682916.html

Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей

Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей

При воздушном ударе ВСУ по Белгородскому селу в понедельник погиб один и ранены трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T15:01

2024-07-08T15:01

2024-07-08T15:06

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

скорая помощь

больница

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. При воздушном ударе ВСУ по Белгородскому селу в понедельник погиб один и ранены трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще трое мирных жителей, по его данным, ранены и госпитализированы, двое из них остаются без сознания."По предварительным данным, возможно, есть еще раненые. Всю информацию уточняем. Все службы работают на месте", – добавил глава региона.В Белгородской области ранее в понедельник украинский дрон атаковал пассажирский автобус, в результате пострадал водитель. В селе Ржевка Шебекинского городского округа гражданский автомобиль наехал на боеприпас – ранены двое людей.Читайте также на РИА Новости Крым:12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под БелгородомРебенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУВ Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, скорая помощь, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу