https://crimea.ria.ru/20240708/dron-atakoval-passazhirskiy-avtobus-v-belgorodskoy-oblasti-ranen-voditel-1138675827.html
Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области: ранен водитель
Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области: ранен водитель - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области: ранен водитель
В Белгородской области украинский дрон атаковал пассажирский автобус, в результате пострадал водитель. В селе Ржевка Шебекинского городского округа гражданский... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T10:03
2024-07-08T10:03
2024-07-08T10:03
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинский дрон атаковал пассажирский автобус, в результате пострадал водитель. В селе Ржевка Шебекинского городского округа гражданский автомобиль наехал на боеприпас – ранены двое людей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Раненым оказывается необходимая помощь. Территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа дроном атакован автобус с мирными гражданами, в итоге ранения получил водитель."Пострадал водитель. У мужчины осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног. Пострадавший доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказывают ему всю необходимую помощь", - добавил Гладков.Кроме того, в селе Ржевка один БПЛА атаковал частный жилой дом — повреждена кровля. В результате второй атаки полностью посечен один автомобиль, третий беспилотник сдетонировал возле магазина, вследствие чего загорелась сухая трава. Очаг возгорания оперативно потушен, сообщает Гладков.Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.4 июля в Белгородской области дроны ВСУ атаковали гражданские машины на трассе. Ранения получили трое взрослых и 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.1 июля во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ было ранено семь жителей Белгорода, среди них четыре женщины, двое мужчин и один ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУАтака FPV-дронов ВСУ на Белгородскую область: ранены мирные жителиВ Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина
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белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво
Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области: ранен водитель
В Белгородской области в результате атак украинских боевиков пострадали три мирных жителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинский дрон атаковал пассажирский автобус, в результате пострадал водитель. В селе Ржевка Шебекинского городского округа гражданский автомобиль наехал на боеприпас – ранены двое людей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В селе Ржевка служебный автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет. Ранены два сотрудника предприятия: у одного мужчины осколочное ранение руки, у второго — осколочное ранение ноги. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своемTelegram-канале.
Раненым оказывается необходимая помощь. Территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.
В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа дроном атакован автобус с мирными гражданами, в итоге ранения получил водитель.
"Пострадал водитель. У мужчины осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног. Пострадавший доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказывают ему всю необходимую помощь", - добавил Гладков.
Кроме того, в селе Ржевка один БПЛА атаковал частный жилой дом — повреждена кровля. В результате второй атаки полностью посечен один автомобиль, третий беспилотник сдетонировал возле магазина, вследствие чего загорелась сухая трава. Очаг возгорания оперативно потушен, сообщает Гладков.
Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
4 июля в Белгородской области дроны ВСУ атаковали гражданские машины
на трассе. Ранения получили трое взрослых и 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
1 июля во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ было ранено
семь жителей Белгорода, среди них четыре женщины, двое мужчин и один ребенок.
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