https://crimea.ria.ru/20240708/dron-atakoval-passazhirskiy-avtobus-v-belgorodskoy-oblasti-ranen-voditel-1138675827.html

Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области: ранен водитель

Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области: ранен водитель - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области: ранен водитель

В Белгородской области украинский дрон атаковал пассажирский автобус, в результате пострадал водитель. В селе Ржевка Шебекинского городского округа гражданский... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T10:03

2024-07-08T10:03

2024-07-08T10:03

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинский дрон атаковал пассажирский автобус, в результате пострадал водитель. В селе Ржевка Шебекинского городского округа гражданский автомобиль наехал на боеприпас – ранены двое людей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Раненым оказывается необходимая помощь. Территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа дроном атакован автобус с мирными гражданами, в итоге ранения получил водитель."Пострадал водитель. У мужчины осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног. Пострадавший доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказывают ему всю необходимую помощь", - добавил Гладков.Кроме того, в селе Ржевка один БПЛА атаковал частный жилой дом — повреждена кровля. В результате второй атаки полностью посечен один автомобиль, третий беспилотник сдетонировал возле магазина, вследствие чего загорелась сухая трава. Очаг возгорания оперативно потушен, сообщает Гладков.Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.4 июля в Белгородской области дроны ВСУ атаковали гражданские машины на трассе. Ранения получили трое взрослых и 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.1 июля во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ было ранено семь жителей Белгорода, среди них четыре женщины, двое мужчин и один ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУАтака FPV-дронов ВСУ на Белгородскую область: ранены мирные жителиВ Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво