https://crimea.ria.ru/20240708/v-kurskoy-oblasti-ukrainskiy-dron-atakoval-bolnitsu--idet-evakuatsiya-1138683098.html

В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуация

В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуация - РИА Новости Крым, 08.07.2024

В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуация

В Курской области украинский дрон атаковал здание районной больницы, из нее эвакуированы пациенты и медперсонал. Об этом сообщил врио губернатора Курской... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T15:22

2024-07-08T15:22

2024-07-08T15:22

курская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

алексей смирнов

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Курской области украинский дрон атаковал здание районной больницы, из нее эвакуированы пациенты и медперсонал. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.Пострадавших в результате этого удара нет, уточнил он.Несколько смертоносных атак противник предпринял на гражданские объекты Белгородской области. Так, БПЛА украинских боевиков атаковал пассажирских автобус, в результате чего получил ранение водитель. В селе Ржевка Шебекинского городского округа гражданский автомобиль наехал на боеприпас – ранены двое людей.4 июля в Белгородской области дроны ВСУ атаковали гражданские машины на трассе. Ранения получили трое взрослых и 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Белгород – семь мирных жителей раненыРебенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУВ Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), алексей смирнов, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу