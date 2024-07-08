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В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуация - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуация
В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуация - РИА Новости Крым, 08.07.2024
В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуация
В Курской области украинский дрон атаковал здание районной больницы, из нее эвакуированы пациенты и медперсонал. Об этом сообщил врио губернатора Курской... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T15:22
2024-07-08T15:22
курская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
алексей смирнов
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Курской области украинский дрон атаковал здание районной больницы, из нее эвакуированы пациенты и медперсонал. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.Пострадавших в результате этого удара нет, уточнил он.Несколько смертоносных атак противник предпринял на гражданские объекты Белгородской области. Так, БПЛА украинских боевиков атаковал пассажирских автобус, в результате чего получил ранение водитель. В селе Ржевка Шебекинского городского округа гражданский автомобиль наехал на боеприпас – ранены двое людей.4 июля в Белгородской области дроны ВСУ атаковали гражданские машины на трассе. Ранения получили трое взрослых и 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Белгород – семь мирных жителей раненыРебенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУВ Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина
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курская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), алексей смирнов, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуация

В Курской области эвакуировали пациентов из больницы после атаки украинского дрона

15:22 08.07.2024
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Курской области украинский дрон атаковал здание районной больницы, из нее эвакуированы пациенты и медперсонал. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"В результате нескольких атак украинских дронов произошло возгорание крыши здания Суджанской районной больницы. На месте работают пожарные службы и дополнительные машины скорой помощи. На данный момент люди эвакуированы", – написал он в Telegram-канале.

Пострадавших в результате этого удара нет, уточнил он.
Несколько смертоносных атак противник предпринял на гражданские объекты Белгородской области. Так, БПЛА украинских боевиков атаковал пассажирских автобус, в результате чего получил ранение водитель. В селе Ржевка Шебекинского городского округа гражданский автомобиль наехал на боеприпас – ранены двое людей.
4 июля в Белгородской области дроны ВСУ атаковали гражданские машины на трассе. Ранения получили трое взрослых и 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Курская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Алексей СмирновНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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15:22В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуация
15:01Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей
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14:39Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации
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