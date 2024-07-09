https://crimea.ria.ru/20240709/vo-vlasti-tropicheskikh-vozdushnykh-mass-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1138670379.html
Во власти тропических воздушных масс: погода в Крыму во вторник
Во власти тропических воздушных масс: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Во власти тропических воздушных масс: погода в Крыму во вторник
На полуострове сохранится аномально жаркая сухая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. В западных,... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T00:01
2024-07-09T00:01
2024-07-09T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Во вторник Крым будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове сохранится аномально жаркая сухая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. В западных, центральных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +33...+35.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +23…+25, днем +33…+35 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +23 до +27, днем от +33 до +36 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240708/goryachee-chernoe-more-naskolko-progrelas-voda-u-beregov-kryma-1138686761.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Во власти тропических воздушных масс: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник сохранится аномально жаркая сухая погода с температурой воздуха до +38
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Во вторник Крым будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове сохранится аномально жаркая сухая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. В западных, центральных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Днем температура воздуха будет достигать +33…+38 градусов, ночью +19…+24, на южном и восточном побережье до +28 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +33...+35.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +23…+25, днем +33…+35 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +23 до +27, днем от +33 до +36 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.