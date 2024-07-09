https://crimea.ria.ru/20240709/vo-vlasti-tropicheskikh-vozdushnykh-mass-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1138670379.html

Во власти тропических воздушных масс: погода в Крыму во вторник

Во власти тропических воздушных масс: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Во власти тропических воздушных масс: погода в Крыму во вторник

На полуострове сохранится аномально жаркая сухая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. В западных,... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T00:01

2024-07-09T00:01

2024-07-09T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Во вторник Крым будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове сохранится аномально жаркая сухая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. В западных, центральных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +33...+35.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +23…+25, днем +33…+35 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +23 до +27, днем от +33 до +36 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240708/goryachee-chernoe-more-naskolko-progrelas-voda-u-beregov-kryma-1138686761.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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