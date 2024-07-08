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Путин и Моди встретились за чашкой чая в Подмосковье
Путин и Моди встретились за чашкой чая в Подмосковье - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Путин и Моди встретились за чашкой чая в Подмосковье
Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди встретились в неформальной обстановке, за чаепитием в подмосковном Ново-Огарево, пишет РИА... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T20:11
2024-07-08T20:11
2024-07-08T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди встретились в неформальной обстановке, за чаепитием в подмосковном Ново-Огарево, пишет РИА Новости.Путин предложил гостю в домашней обстановке обговорить вопросы, которые планируется затронуть завтра в ходе переговоров.Кадры общения Путина и Моди опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Официальный визит Моди в Россию пройдет 8-9 июля, это его первая поездка в Россию за последние пять лет. Планируется, что лидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития российско-индийских отношений, и что не останутся без внимания актуальные вопросы международной и региональной повестки.В конце июня правительство РФ одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ и Индии.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к КрымуПутин сообщил о развитии независимой трансграничной платежной системыСколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы
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владимир путин (политик), нарендра моди, переговоры, новости, россия, индия, сотрудничество, в мире
Путин и Моди встретились за чашкой чая в Подмосковье
Путин и Моди встретились за чаепитием в резиденции в Ново-Огарево
20:11 08.07.2024 (обновлено: 20:15 08.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди встретились в неформальной обстановке, за чаепитием в подмосковном Ново-Огарево, пишет РИА Новости.
Путин предложил гостю в домашней обстановке обговорить вопросы, которые планируется затронуть завтра в ходе переговоров.
"Еще раз добрый день, очень рад вас видеть. Официальные разговоры у нас состоятся завтра, а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально", – отметил он.
Кадры общения Путина и Моди опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Официальный визит Моди в Россию пройдет 8-9 июля, это его первая поездка в Россию за последние пять лет. Планируется, что лидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития российско-индийских отношений, и что не останутся без внимания актуальные вопросы международной и региональной повестки.
В конце июня правительство РФ одобрило проект соглашения
о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ и Индии.
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