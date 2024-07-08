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Путин и Моди встретились за чашкой чая в Подмосковье

Путин и Моди встретились за чашкой чая в Подмосковье - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Путин и Моди встретились за чашкой чая в Подмосковье

Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди встретились в неформальной обстановке, за чаепитием в подмосковном Ново-Огарево, пишет РИА... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T20:11

2024-07-08T20:11

2024-07-08T20:15

владимир путин (политик)

нарендра моди

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди встретились в неформальной обстановке, за чаепитием в подмосковном Ново-Огарево, пишет РИА Новости.Путин предложил гостю в домашней обстановке обговорить вопросы, которые планируется затронуть завтра в ходе переговоров.Кадры общения Путина и Моди опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Официальный визит Моди в Россию пройдет 8-9 июля, это его первая поездка в Россию за последние пять лет. Планируется, что лидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития российско-индийских отношений, и что не останутся без внимания актуальные вопросы международной и региональной повестки.В конце июня правительство РФ одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ и Индии.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к КрымуПутин сообщил о развитии независимой трансграничной платежной системыСколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы

россия

индия

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владимир путин (политик), нарендра моди, переговоры, новости, россия, индия, сотрудничество, в мире