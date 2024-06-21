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Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Индией о направлении военных - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Индией о направлении военных
Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Индией о направлении военных - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Индией о направлении военных
Правительство РФ одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ и Индии. Текст... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T22:30
2024-06-21T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Правительство РФ одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ и Индии. Текст соответствующего распоряжения размещен на портале официального опубликования правовых актов.Кроме того, в тексте распоряжения указано поручить Минобороны РФ провести с участием МИДа России переговоры с индийской стороной. По достижении договоренности подписать соглашение.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к КрымуКакие страны не подписали итоговую декларацию саммита по УкраинеЯдерная триада в России будет развиваться – Путин
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новости, россия, индия, вооруженные силы россии, армия и флот, сотрудничество, правительство россии, политика
Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Индией о направлении военных

Проект соглашения о направлении военных между Индией и Россией одобрен кабмином РФ

22:30 21.06.2024
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Правительство РФ одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ и Индии. Текст соответствующего распоряжения размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный индийской стороной проект Соглашения между правительством России и правительством Республики Индии", – говорится в документе.

Кроме того, в тексте распоряжения указано поручить Минобороны РФ провести с участием МИДа России переговоры с индийской стороной. По достижении договоренности подписать соглашение.
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